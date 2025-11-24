Çorum'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Çorum'da 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Öğretmenler Günü dolayısıyla Gazi Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ardından Atatürk Anadolu Lisesince Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda kutlama programı düzenlendi.

Vali Ali Çalgan, törende yaptığı konuşmada, öğretmenliğin saygın bir meslek olduğunu söyledi.

Öğretmenlerin yalnızca bilgi aktarmadığını, aynı zamanda karakter inşa eden, değerleri öğreten ve bireyi hayata hazırlayan bir rehber olduğunu belirten Çalgan, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da bir öğretmenin eserinin yetiştirdiği öğrenciler olduğunu belirterek, "Öğretmenlerin eserleri aslında bizim geleceğimizdir. Bilimde, sanatta ve kültürde bugün dünden daha iyiysek bu öğretmenlerimizin sayesindedir." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da, öğretmenlerin sabır ve sevgiyle gönüllere dokunan, nesillerin karakter inşasında en güçlü rehber olduğunu vurguladı. Çağlar, "Her bir öğretmen dünün emanetini bugüne, bugünün umudunu yarınlara taşıyan gönül insanıdır. Sınıflarınıza taşıdığınız her ışık ülkemizin geleceğini aydınlatmaktadır." diye konuştu.

Emekli öğretmen Dursun Şen de öğretmenliğin sadece bir bilgi aktarma süreci olmadığını belirterek, "Öğretmenlik hayatım boyunca tek amacım dürüst, çalışkan, değerlerine sahip çıkan bireyler yetiştirmekti. şeklinde konuştu.

Öğretmenliğe yeni başlayan Abdulmecit Han ise Türkiye Yüzyılının temelini oluşturan milli ve manevi değerlere bağlı, eleştirel düşünebilen, üretken, vicdanlı ve merhametli bireyler yetiştirmeyi hedeflediğini kaydetti.

Törende, mesleğe yeni başlayan öğretmenler için yemin töreni gerçekleştirildi.

Yıl içinde emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgelerinin takdim edildiği törende, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Program, Atatürk Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan gösterilerin sahnelenmesiyle devam etti.

Törene, Vali Ali Çalgan'ın eşi Halide Çalgan, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz da katıldı.

Kargı

24 Kasım Öğretmenler Günü Kargı'da düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Peker ve öğretmenler, Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Ardından Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen törende ise öğrenciler şiirler okudu, gösteriler sundu.

Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği etkinlikte ayrıca, emekli olan öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi takdim edildi.

Törene Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman, Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, İlçe Emniyet Amiri Komiser Çağatay Özyılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Şimşek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Peker de katıldı.

İskilip

İskilip'te 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na İskilip İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökoğlu tarafından çelenk sunuldu.

Gökoğlu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, öğretmenlerin topluma yön veren en önemli güç olduğunu söyledi.

Törene okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Alaca

Çorum'un Alaca ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla anma ve kutlama programı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Şahin, Alaca Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ardından kutlamalar Alaca Belediyesi Kültür Salonu'nda devam etti.

Atatürk İlkokulu öğrencilerinin şiir ve müzik dinletisi sunduğu etkinlikte, yeni öğretmenler için yemin töreni düzenlendi.

Bu yıl emekliye ayrılan öğretmenlere ise Alaca Kaymakamı Meriç Dinçer tarafından plaket takdim edildi.

Kutlama etkinlikleri kapsamında Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan da öğretmenlerle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Kaymakam Meriç Dinçer, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenleri rahmetle anarak, öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan ise öğretmenlerin çocukları sevgi ve bilgiyle yetiştirdiğini vurguladı.

Bayat

Bayat'ta Öğretmenler Günü coşkuyla kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Bayat İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Akbulut, Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ardından Şehit Yakup Kozan Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda müzisyen Şerif Saka dinleti sundu.

Etkinlikte eğitimci Yazar Alişan Kapaklıkaya da öğrencilere kişisel motivasyon ve iletişim konularında sunum yaptı.

Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni ile devam eden etkinlikte, emekli olan öğretmenlere şeref beratı verildi.

Oğuzlar

24 Kasım Öğretmenler Günü, Oğuzlar Anadolu Lisesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Programda öğretmenler tarafından hazırlanan Öğretmenler Günü tiyatro oyunu sahnelendi.

Törende ayrıca, Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Törene, Oğuzlar Kaymakamı Serkan Tokur, Belediye Başkanı Mustafa Cebeci de katıldı.