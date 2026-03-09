'Danışmanlık Tedbiri Uygulama Modülleri'nin tanıtım programı düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliği ve UNICEF'in katkılarıyla çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek, risklerden korunmalarını sağlamak ve toplumsal hayatta güçlü bireyler olarak katılımlarına öncülük etmek amacıyla hazırlanan "Danışmanlık Tedbiri Uygulama Modülleri" tanıtıldı.

Ankara'da bir otelde düzenlenen tanıtım programına, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün ve UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi katıldı.

Ökten, burada yaptığı konuşmada, hazırlanan modüllerin aileyi destekleyerek çocuğu güçlendiren, sınırları net biçimde çizilen çok önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

Çocuğun esenliğini merkeze alan bu yaklaşımın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin vizyonu doğrultusunda geleceği kucaklayan çok güçlü bir adım olduğunu vurgulayan Ökten, "Bakanlık olarak bu anlayışla evlatlarımızın yalnızca akademik başarılarını değil, sosyal, duygusal ve psikolojik gelişimlerini de aynı hassasiyetle destekliyoruz." dedi.

Ökten, yürütülen çalışmalarla modüllerde yer alan mevcut programların güncellendiğini, iletişim, öfke kontrolü, aile içi ilişkiler gibi başlıkların çağın yeni ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bilinçli teknoloji kullanımından etkili ebeveynliğe, yaşam becerilerinden hak ve sorumluluklara kadar uzanan yeni programlarımız, hem çocukları hem de aileyi kapsayan bütüncül bir yaklaşımla ele alınmıştır. 14 program, 40 modülden oluşan bu kapsamlı içeriğin sahada layıkıyla uygulanabilmesi için bugüne kadar 253 rehber öğretmen ve psikolojik danışmanımıza uygulayıcı eğitimler verilmiştir. Çocuklarımızın sağlıklı gelişimi, toplumun bütün paydaşlarının ortak sorumluluğudur."

"Bu modüllerin diğer kıymetli yanı da esnek bir yapıda organize edilmesidir"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün de çalışmada emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yenigün, çalışmanın aileye ve çocuğa değen bir çalışma olduğunun altını çizerek, çocukların geleceğine büyük dokunuş sağlayacağını söyledi.

Hazırlanan modüllerin yaş gruplarına göre ayrılmasının önemli olduğunu belirten Yenigün, "40 modülden oluşan çok kıymetli bir psikososyal destek seti oluşturuldu. Bu modüllerin konu başlıkları da çok kıymetli. Boşanmadan yas sürecine, şiddetten madde kullanımına, cinsel istismar, bilinçli teknoloji kullanımı, öfke yönetimi, güvenli ilişkiler, yaşam becerileri ve etkili ebeveynlik gibi günümüzün en önemli alanlarını da kapsamaktadır. Bu modüllerin diğer kıymetli yanı da esnek bir yapıda organize edilmesidir." diye konuştu.

Yenigün, bu yıl içinde 81 ilde eğitici yetiştirmeyi ve yaygınlaştırma eğitimlerini tamamlamayı amaçladıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Danışmanlık tedbirlerimizin standartlaşmasını sağlamış oluyoruz. Psikososyal müdahaleleri bilimsel ve modüler bir yapıya kavuşturuyoruz. Çocuğu çevresiyle, ailesiyle değerlendirmek ve il koordinasyon mekanizmalarımızla yerele inmemiz çok kıymetli. Her şey merkezden değil, yerelin güçlenmesiyle olacak. Danışmanlık tedbirini sadece bir mahkeme kararı olarak görmüyoruz. Gerçekten en çok insana değen, çocuğa değen, geleceğimize değen, risk haritalarımızın önleyiciliğini sağlayan çok kıymetli bir çalışma olarak görüyoruz."

"Çocukları korumak hepimizin yükümlülüğü ve görevi"

UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ise program vesilesiyle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çocukların ihtiyaçlarını ve haklarını yansıtan ve güncellenen yeni modüllerin hayata geçirilmesinden memnuniyet duyduğunu aktaran Marchi, bunun Türkiye'de çocukları daha iyi ve kapsayıcı şekilde korumaya yönelik güçlü bir adım olduğuna inandığını söyledi.

Marchi, "Bu sayede gündemi ileriye taşıyabilir ve çocukların daha iyi korunmasını sağlayabiliriz, çünkü çocuk koruma sadece bir bakanlığın veya hükümetin değil, hepimizin yükümlülüğü ve görevi." değerlendirmesinde bulundu.

Kişisel ve kurumsal katılımın, bu rehberlik hizmetinin birçok çocuk için gerçeğe dönüşmesini sağlayacağını ifade eden Marchi, "Bugün önemli bir dönüm noktasını kutluyoruz, çünkü bu yeni danışmanlık önlemlerini başlatıyoruz. Kolları sıvayıp bu danışmanlık önlemlerini uygulamaya koymanın ve bunların sadece önlem olmaktan çıkıp Türkiye'deki çocukların ve ailelerin yaşamlarını gerçekten iyileştirecek etkili araçlara dönüşmesini sağlamanın da zamanı geldi." dedi.

Programda, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Alagöz de konuşma yaptı.