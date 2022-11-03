Çin Uluslararası İthalat Fuarı (Cııe) Hazırlıkları Sürüyor Güncel Haberler SHANGHAİ, 3 Kasım (Xinhua) -- Beşinci Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) 5-10 Kasım tarihleri arasında Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenecek. Çin'in doğusundaki Shanghai'da gerçekleşecek olan 5'inci Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) sergilenecek ABD'nin Qualcomm şirketinin geliştirdiği oyun kapsülleri, 2 Kasım 2022. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua) SHANGHAİ, 3 Kasım (Xinhua) -- Beşinci Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) 5- 10 Kasım tarihleri arasında Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenecek. Organizatörlerin Salı günü yaptığı açıklamaya göre, 5. CIIE'ye toplam 145 ülke, bölge ve uluslararası örgütten temsilciler katılacak. Çin'in doğusundaki Shanghai'da gerçekleşecek olan 5'inci Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) sergilenecek Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz'e ait araçlar görülüyor, 2 Kasım 2022. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua) Çin'in doğusundaki Shanghai'da gerçekleşecek olan 5'inci Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) sergilenecek General Motors Co.'ya (GM) ait Hummer marka elektrikli spor kullanımlı araç (EV SUV) görülüyor, 2 Kasım 2022. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua) Çin'in doğusundaki Shanghai'da gerçekleşecek olan 5'inci Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) işçiler Intel şirketinin standını kuruyor, 2 Kasım 2022. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Shanghai 10 Kasım Güncel Haberler

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