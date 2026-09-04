Çin'den Japonya'ya sert uyarı: Militarizmin yeniden canlanmasına izin vermeyeceğiz

BEİJİNG, 4 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, dünyadaki barış yanlısı ülkelerle birlikte, Japonya'yı "normal bir ülke" haline getirme bahanesi altında Japon militarizminin tehlikeli biçimde yeniden canlanmasını kararlılıkla engelleyeceklerini ve bunun bölgede ve ötesinde yıkıma yol açmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Guo, perşembe günkü basın toplantısında Japonya'nın 2026 yılı savunma resmi raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Japonya Savunma Bakanlığı tarafından kısa süre önce yayımlanan raporda, Japonya'nın "düşman üslerine saldırı kabiliyeti" geliştirme arayışını sürdüreceği belirtiliyor. Bakanlık ayrıca 2027 mali yılı için rekor düzeyde 8,89 trilyon yen bütçe talebinde bulundu.

Guo, 3 Eylül'ün, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı'nda ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferlerin 81. yıldönümü olduğunu hatırlattı. Guo, bu günün her yıl Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı Zafer Günü olarak kutlanmasının amacının, militarist Japon saldırganlığının Çin halkına ve dünyanın geri kalanına yaşattığı derin acıları anmak, kamuoyuna tarihi unutmaması gerektiğini hatırlatmak ve 2. Dünya Savaşı'nda elde edilen zaferin kazanımlarını ve savaş sonrası kurulan uluslararası düzeni korumak olduğunu ifade etti.

Guo, Japonya'daki sağcı güçlerin yıllardır saldırganlık tarihine ilişkin hükmü tersine çevirmeye ve savaş sonrası uluslararası düzenlemeler ile uluslararası yükümlülüklerinden kurtulmaya çalıştığını belirtti.

Sözcü, Kahire Deklarasyonu, Potsdam Bildirisi ve Japonya'nın Teslim Belgesi de dahil olmak üzere bir dizi uluslararası belgenin, Japonya'nın mağlup devlet statüsünü hukuki açıdan teyit ettiğini ve militarizmin ortadan kaldırılması, askeri sanayinin tasfiye edilmesi, savaş kapasitesinin ortadan kaldırılması ve savaş amacıyla yeniden silahlanılmaması dahil olmak üzere mağlup devletlerin yükümlülüklerini açıkça hükme bağladığını vurguladı.

Guo, söz konusu savaş sonrası uluslararası düzenlemelerin tarihsel gerçeğin ve uluslararası adaletin korunmasına yardımcı olduğunu, militarizmin yeniden canlanmasına karşı kurumsal bir savunma hattı oluşturduğunu ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin sonuçlarını somutlaştırdığını söyledi.

Guo, " Japonya'daki sağcı güçlere net mesajımız şudur: Japonya için izlenmesi gereken doğru yol, uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmek, militarizmin zararlı etkisini tamamen ortadan kaldırmak ve barışçıl kalkınma yolunda ilerlemektir" dedi.

Kaynak: Xinhua