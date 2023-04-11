Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Taiwan Adası Çevresindeki Muharebe Hazırlık Tatbikatından Kareler

NANJİNG, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Doğu Harekat Komutanlığı, 8-10 Nisan tarihleri arasında Taiwan Adası çevresinde gerçekleştirdiği muharebe hazırlık devriyesi ve askeri tatbikatlardaki tüm görevleri yerine getirdi.

Taiwan Adası çevresinde muharebe hazırlık devriyesi ve askeri tatbikatlar gerçekleştiren Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Komutanlığı'na bağlı savaş uçakları, 9 Nisan 2023. (Fotoğraf: Mei Shaoquan/Xinhua)

NANJİNG, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Doğu Harekat Komutanlığı, 8-10 Nisan tarihleri arasında Taiwan Adası çevresinde gerçekleştirdiği muharebe hazırlık devriyesi ve askeri tatbikatlardaki tüm görevleri yerine getirdi.

Operasyonlarda, ordunun farklı branşlarının ve teçhizatının ortak savaş kabiliyeti, gerçek muharebe koşulları altında kapsamlı şekilde test edildi.

Taiwan Adası çevresinde gerçekleştirilen muharebe hazırlık devriyesi ve askeri tatbikatlar kapsamında hassas saldırıların düzenlenmesini canlandıran Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Komutanlığı'na bağlı topçu bataryaları, 9 Nisan 2023. (Fotoğraf: Han Xueyang/Xinhua)

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Komutanlığı tarafından Taiwan Adası çevresinde gerçekleştirilen muharebe hazırlık devriyesi ve askeri tatbikatlar sırasında uçak gemisi Shandong'da kalkışa hazır bir J-15 savaş uçağı, 9 Nisan 2023. (Fotoğraf: An Ni/Xinhua)

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Komutanlığı tarafından Taiwan Adası çevresinde gerçekleştirilen muharebe hazırlık devriyesi ve askeri tatbikatlar sırasında uçak gemisi Shandong'dan havalanan bir J-15 savaş uçağı, 9 Nisan 2023. (Fotoğraf: An Ni/Xinhua)

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Komutanlığı'na bağlı roket kuvvetleri, Taiwan Adası çevresinde gerçekleştirilen muharebe hazırlık devriyesi ve askeri tatbikatlar öncesinde bir füzeyi naklediyor, 9 Nisan 2023. (Fotoğraf: Liu Mingsong/Xinhua)