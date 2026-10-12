Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 15 Ekim'de Bakü'de CICA zirvesinde Xi'yi temsil edecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

BEİJİNG, 12 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü pazartesi günkü basın toplantısında, aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang'ın, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 15 Ekim'de düzenlenecek zirvede Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Özel Temsilcisi olarak yer alacağını belirtti.

Sözcü, Wang'ın 14-20 Ekim tarihlerinde Azerbaycan, Hırvatistan, Karadağ ve Bulgaristan'a da ziyaret düzenleyeceğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua