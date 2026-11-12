Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han, Antalya'da COP31'de 4 maddelik iklim önerisi sundu

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ANTALYA, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi'nde konuşma yaptı.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in özel temsilcisi olarak zirveye katılan Han, çarşamba günkü konuşmasında Xi'nin iklim değişikliğiyle mücadeleyi tüm insanlığın ortak davası olarak nitelendirdiğini belirterek küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin giderek daha belirgin hale geldiğine dikkat çekti.

Yeni koşullar ışığında Çin'in iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik dört maddelik önerisini sunan Han, ilk olarak ortak hedeflere odaklanmanın sürdürülmesi ve ortak eylemin güçlendirilmesi çağrısı yaptı.

Han, küresel iklim yönetişiminde ortak çabaları güçlendirmek amacıyla, ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ilkesi doğrultusunda Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ile Paris Anlaşması'nın tam ve etkin biçimde uygulanması çağrısında bulundu.

Gelişmiş ülkelerin emisyonların azaltılmasına öncülük etmesi ve iklim finansmanı taahhütlerini yerine getirmesinin önemine dikkat çeken Han, tüm tarafların ulusal olarak belirledikleri iklim hedeflerine ulaşmak ve daha iyi sonuçlar elde etmek için azami çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

Han, ikinci olarak yeşil dönüşümün hızlandırılması ve düşük karbonlu kalkınmanın teşvik edilmesi önerisinde bulundu.

Yüksek kaliteli yeşil teknolojilerin ve ürünlerin serbest dolaşımının kolaylaştırılması gerektiğini belirten Han, ekonomi ve sanayi yapılarının dönüşümünün ve modernizasyonunun da teşvik edilmesi yönünde çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Çin'in 2030 itibarıyla elektrik üretiminin yüzde 50'sini fosil dışı enerji kaynaklarından karşılamayı ve elektriğin toplam nihai enerji tüketimindeki payını yüzde 35'e çıkarmayı hedeflediğini belirten Han, ülkesinin karbon emisyonlarında zirveye ulaşma ve karbon nötrlüğe erişme hedeflerine kararlılıkla bağlı olduğunu vurguladı.

Han, üçüncü olarak iklim kaynaklı afetlerin önlenmesi ve iklim değişikliğine karşı dayanıklılığın artırılması gerektiğini belirtti.

İklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması ve değişen iklim koşullarına uyum sağlanmasına eşit derecede önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Han, ülkelerin iklim değişikliğine uyum kapasitesini artırmak amacıyla afetlerin önlenmesi ve etkilerinin azaltılması, izleme ve erken uyarı sistemleri ile afet yardımı gibi alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Han, Çin'in akıllı meteorolojik erken uyarı sistemi "MAZU"nun daha fazla ülkede kullanılmasını teşvik etmeye ve böylece söz konusu ülkelerin iklim risklerini önlemesine ve bu risklerle başa çıkmasına yardımcı olmaya istekli olduğunu söyledi.

Dördüncü olarak ise açıklık ve kapsayıcılık ilkelerine bağlılığın ve uluslararası işbirliğinin önemini vurgulayan Han, temiz ve güzel bir dünyayı birlikte inşa etmek için gelişmekte olan ülkelere yönelik destek ve yardımların artırılması gerektiğini ifade etti.

Çin'in "Afrika Güneş Kuşağı" gibi iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik Güney-Güney işbirliği projelerini ilerletmeye devam ettiğini vurgulayan Han, "Küresel Güney İklim Eylemi Liderlik Programı" adlı kapasite geliştirme projesini başlatacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı ayrıca Uluslararası Havacılığa Yönelik Karbon Dengeleme ve Azaltma Programı'nın adil ve etkin biçimde uygulanmasına katkıda bulunacaklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua