Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

CHP'nin "Şimdi İktidar Zamanı" sloganıyla düzenlediği 39'uncu Olağan Kurultayı, Genel Başkan seçimi gündemli ikinci gün ile devam etti.

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen kurultayın gündem maddelerini uygulamak üzere Divan Başkanı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin konuşmasıyla saat 10.00'da toplandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurultay salonuna eşi Didem Özel ile gelerek partilileri selamladı.

SEYİRCİLER SALONA ALINDI

Parti programı, tüzüğü ve kurultay yönetmeliğinin oylandığı kurultayın ilk günü seyircisiz tamamlanırken, bugün seyirciler salondaki yerlerini aldı. Salona, CHP Gençlik Kollarınca hazırlanan "Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz" yazılı ve tutuklu belediye başkanlarının çizimlerinin yer aldığı dev afiş asıldı.

İMAMOĞLU'NUN MEKTUBU YAYINLANDI

Kurultay'da, Almanya Sosyal Demokrat Partisi Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil'in video mesajı gösterildi. Ayrıca, tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun gönderdiği mektup, yapay zeka ile hazırlanan videoyla yayınlandı.

ÖZEL'DEN "ARININ" DİYEN KILIÇDAROĞLU'NA SERT MESAJ

Kurultay'da bir konuşma yapan Özgür Özel, eski genel başkanlardan Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin sözlerine tepki gösterdi.

Tepkisinin, Kılıçdaroğlu'nun arınma eleştirisine yanıt vererek gösteren Özel, "CHP arınacaksa, bizi yüzde 25'e hapsetmek isteyenlerin, meydanlardan koparmak isteyenlerden arınacak. CHP arınacaksa, bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak. Artık kimse bizi yenilgiye alıştıramayacak. Ya müesses nizamın paslı zincirleri bu milleti saracak ya da millet zincirleri kırıp yoluna devam edecek" dedi.

İKTİDAR SÖZÜ VERDİ

Özel ayrıca, kürsüde partililere 'iktidar' sözü de verdi. Özel, "Şimdi buradan, bu kurultaydan, 40. kurultayımızdan tarih önünde söz veriyorum: Bu kurultay partimizin muhalefetteki son kurultayıdır. 40. kurultay iktidardaki ilk kurultayımız olacak. Artık iktidar zamanıdır, şimdi iktidar zamanıdır" dedi. Özel'in sözleri salonda coşku ile karşılandı.

Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında konuşan Özel, A'dan Z'ye tüm planlarının Ekrem İmamoğlu olduğunu söyledi. Özel, "Onun artık bizimle siyasi rekabet edecek takati yoktur. AK Parti'nin bu örgütle mücadele etmeye cesareti yoktur. Tayyip Bey'in tek güvendiği AK Parti'nin yargı kollarıdır" ifadelerini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Konuşmasında 'Terörsüz Türkiye' sürecine de değinen Özel sözlerini şöyle sürdürdü: "Değerli yol arkadaşlarım. Bugün milletten korkanlar Kürt sorunu demekten de korkanlardır. Birileri bırakın Kürt sorununu Kürtlerin varlığını bile inkar ederken hala hala Kürtlerin seçtiği belediyelere kayyum atarken, siyasetçileri genel başkanları eş genel başkanları belediye başkanlarını hapislerde tutarken Cumhuriyet Halk Partisi kararlılıkla bu sorunun demokratik yöntemlerle çözümünü savunmuştur.

Biz DEM Parti ile görüştüğümüz için terörist ilan edilirken duruşundan milim sapmayan yeri geldiğinde de Kürtlere Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit yurttaşı olduğunuzu hissedeceksiniz diye vaatte bulunmaktan korkmayan bir partiyiz. Büyük bir Türkiye İttifakı bizim hayalimiz ve idealimizdir.

Bu anlayışla bu sorunun demokratik yollardan çözülmesi için Mecliste komisyon kurma önerisini de dile getiren partiyiz ve bunların hepsini son seçimleri kazanmış Türkiye'nin birinci partisi olmanın gücü ve sorumluluğu ile yapıyoruz. Türkiye'nin demokratik geleceğine cesaretle liderlik edeceğiz. Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. O satık bütün vatandır. Biz bu vatanın her köşesine barış, huzur ve refah sözü veriyoruz. Gelin aşamada komisyon 18 toplantı yapmıştır ama hala belediyelere millet iradesinin üstünde atadıkları kayyımlar bulunmaktadır. Hala Kürtlerin belediye meclislerine girmesini suç sayan Kent İttifakı Kent Uzlaşısı adı altında utanç davalarından insanlar hapis yatmaktadır. Hala seçilmiş siyasetçiler hapistedir. Hala Anayasa Mahkemesi kararları, AİHM kararları uygulanmamaktadır."

"İMRALI'YA GİTMEME NOKTASINDA SIKIŞTIRILMAMIZ DOĞRU OLMAMIŞTIR"

"Bunlar çözülmeden tüm meselenin olmazsa olmaz denilerek İmralı'ya gitmeme noktasına sıkıştırılması doğru olmamıştır. Siyaset dayatmalarla değil milletin rızasını alarak yapılır. O yüzden partimizin aldığı karar yıkıcı değil yapıcıdır. Çünkü menzil barışsa istikamet samimiyettir. Meclise sunduğumuz 29 maddelik çözüm önerilerimizin meydanlarda ve komisyonda savunmaya devam edeceğiz. Biz varlığını bir düşmana borçlu olan düşmanı olmadan var olamayan bir parti değiliz. Yurtta, bölgede, dünyada barışı, kardeşliği ve refahı savunuyoruz. Biz düşman aramıyoruz. Bizim liderliğimiz düşmanlığın değil barışın liderliğidir. İçinde bulunduğumuz Orta Doğu coğrafyası uzun yıllar çatışmaların, savaşın ve acının dinmediği bir coğrafyadır. Buna yüz çeviremeyiz."

4. KEZ GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ

Genel başkan seçimi için oy kullanma işlemi tamamlandı. Oyların sayımı ve tasnifinin ardından yapılan açıklamada, kurultayda tek aday olan Özgür Özel'in geçerli 1333 oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildiği belirtildi. 24 oyun ise geçersiz sayıldığı öğrenildi. Böylece Özel, 4'üncü kez üst üste genel başkanlığa seçilmiş oldu.