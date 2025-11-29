Haberler

Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi Haber Videosunu İzle
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı'nda tek aday olan ve geçerli 1333 oyun tamamını alan Özgür Özel, 4'üncü kez CHP Genel Başkanı seçildi.

  • Özgür Özel, CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçiminde 1333 geçerli oyun tamamını alarak dördüncü kez genel başkan seçildi.
  • Özgür Özel, CHP'nin bir sonraki kurultayının iktidardaki ilk kurultay olacağını ve partinin iktidar hedefini açıkladı.
  • Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adaylığı için tüm planlarının Ekrem İmamoğlu olduğunu belirtti.

CHP'nin "Şimdi İktidar Zamanı" sloganıyla düzenlediği 39'uncu Olağan Kurultayı, Genel Başkan seçimi gündemli ikinci gün ile devam etti.

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen kurultayın gündem maddelerini uygulamak üzere Divan Başkanı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin konuşmasıyla saat 10.00'da toplandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurultay salonuna eşi Didem Özel ile gelerek partilileri selamladı.

Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

SEYİRCİLER SALONA ALINDI

Parti programı, tüzüğü ve kurultay yönetmeliğinin oylandığı kurultayın ilk günü seyircisiz tamamlanırken, bugün seyirciler salondaki yerlerini aldı. Salona, CHP Gençlik Kollarınca hazırlanan "Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz" yazılı ve tutuklu belediye başkanlarının çizimlerinin yer aldığı dev afiş asıldı.

Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

İMAMOĞLU'NUN MEKTUBU YAYINLANDI

Kurultay'da, Almanya Sosyal Demokrat Partisi Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil'in video mesajı gösterildi. Ayrıca, tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun gönderdiği mektup, yapay zeka ile hazırlanan videoyla yayınlandı.

Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

ÖZEL'DEN "ARININ" DİYEN KILIÇDAROĞLU'NA SERT MESAJ

Kurultay'da bir konuşma yapan Özgür Özel, eski genel başkanlardan Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin sözlerine tepki gösterdi.

Tepkisinin, Kılıçdaroğlu'nun arınma eleştirisine yanıt vererek gösteren Özel, "CHP arınacaksa, bizi yüzde 25'e hapsetmek isteyenlerin, meydanlardan koparmak isteyenlerden arınacak. CHP arınacaksa, bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak. Artık kimse bizi yenilgiye alıştıramayacak. Ya müesses nizamın paslı zincirleri bu milleti saracak ya da millet zincirleri kırıp yoluna devam edecek" dedi.

Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

İKTİDAR SÖZÜ VERDİ

Özel ayrıca, kürsüde partililere 'iktidar' sözü de verdi. Özel, "Şimdi buradan, bu kurultaydan, 40. kurultayımızdan tarih önünde söz veriyorum: Bu kurultay partimizin muhalefetteki son kurultayıdır. 40. kurultay iktidardaki ilk kurultayımız olacak. Artık iktidar zamanıdır, şimdi iktidar zamanıdır" dedi. Özel'in sözleri salonda coşku ile karşılandı.

Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında konuşan Özel, A'dan Z'ye tüm planlarının Ekrem İmamoğlu olduğunu söyledi. Özel, "Onun artık bizimle siyasi rekabet edecek takati yoktur. AK Parti'nin bu örgütle mücadele etmeye cesareti yoktur. Tayyip Bey'in tek güvendiği AK Parti'nin yargı kollarıdır" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Konuşmasında 'Terörsüz Türkiye' sürecine de değinen Özel sözlerini şöyle sürdürdü: "Değerli yol arkadaşlarım. Bugün milletten korkanlar Kürt sorunu demekten de korkanlardır. Birileri bırakın Kürt sorununu Kürtlerin varlığını bile inkar ederken hala hala Kürtlerin seçtiği belediyelere kayyum atarken, siyasetçileri genel başkanları eş genel başkanları belediye başkanlarını hapislerde tutarken Cumhuriyet Halk Partisi kararlılıkla bu sorunun demokratik yöntemlerle çözümünü savunmuştur.

Biz DEM Parti ile görüştüğümüz için terörist ilan edilirken duruşundan milim sapmayan yeri geldiğinde de Kürtlere Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit yurttaşı olduğunuzu hissedeceksiniz diye vaatte bulunmaktan korkmayan bir partiyiz. Büyük bir Türkiye İttifakı bizim hayalimiz ve idealimizdir.

Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Bu anlayışla bu sorunun demokratik yollardan çözülmesi için Mecliste komisyon kurma önerisini de dile getiren partiyiz ve bunların hepsini son seçimleri kazanmış Türkiye'nin birinci partisi olmanın gücü ve sorumluluğu ile yapıyoruz. Türkiye'nin demokratik geleceğine cesaretle liderlik edeceğiz. Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. O satık bütün vatandır. Biz bu vatanın her köşesine barış, huzur ve refah sözü veriyoruz. Gelin aşamada komisyon 18 toplantı yapmıştır ama hala belediyelere millet iradesinin üstünde atadıkları kayyımlar bulunmaktadır. Hala Kürtlerin belediye meclislerine girmesini suç sayan Kent İttifakı Kent Uzlaşısı adı altında utanç davalarından insanlar hapis yatmaktadır. Hala seçilmiş siyasetçiler hapistedir. Hala Anayasa Mahkemesi kararları, AİHM kararları uygulanmamaktadır."

Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

"İMRALI'YA GİTMEME NOKTASINDA SIKIŞTIRILMAMIZ DOĞRU OLMAMIŞTIR"

"Bunlar çözülmeden tüm meselenin olmazsa olmaz denilerek İmralı'ya gitmeme noktasına sıkıştırılması doğru olmamıştır. Siyaset dayatmalarla değil milletin rızasını alarak yapılır. O yüzden partimizin aldığı karar yıkıcı değil yapıcıdır. Çünkü menzil barışsa istikamet samimiyettir. Meclise sunduğumuz 29 maddelik çözüm önerilerimizin meydanlarda ve komisyonda savunmaya devam edeceğiz. Biz varlığını bir düşmana borçlu olan düşmanı olmadan var olamayan bir parti değiliz. Yurtta, bölgede, dünyada barışı, kardeşliği ve refahı savunuyoruz. Biz düşman aramıyoruz. Bizim liderliğimiz düşmanlığın değil barışın liderliğidir. İçinde bulunduğumuz Orta Doğu coğrafyası uzun yıllar çatışmaların, savaşın ve acının dinmediği bir coğrafyadır. Buna yüz çeviremeyiz."

4. KEZ GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ

Genel başkan seçimi için oy kullanma işlemi tamamlandı. Oyların sayımı ve tasnifinin ardından yapılan açıklamada, kurultayda tek aday olan Özgür Özel'in geçerli 1333 oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildiği belirtildi. 24 oyun ise geçersiz sayıldığı öğrenildi. Böylece Özel, 4'üncü kez üst üste genel başkanlığa seçilmiş oldu.

Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Umut Halavart
Haberler.com / Güncel
Ukrayna, Karadeniz'deki iki gemiye saldırı anını paylaştı

Karadeniz'deki saldırıyı o ülke üstlendi! Görüntüleri de yayınladılar
Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti

Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti
Caddede meydan savaşı! O anlar kameralarda

Caddede meydan savaşı! O anlar kameralarda
Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı

Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı
Transfer listesi belli oldu! İşte Sergen Yalçın'ın istediği iki isim

Transfer listesi belli oldu! İşte istediği iki yıldız isim
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
Olay yaratan fotoğraf karesi sonrası Mehmet Ağar sessizliğini bozdu

'Derin masa'da ne konuşuldu? Gözlerin çevrildiği Ağar'dan ses var
Demet Akalın ile Berkay Şahin 6 yıl sonra barıştı

6 yıllık küslük böyle bitti
Evliyalar diyarında 9 türbeye kilit vuruldu! Sebebi akıllara zarar

Evliyalar diyarında 9 türbeye kilit vuruldu! Sebebi akıllara zarar
Suriyeli bakan İsrail'e meydan okudu

İsrail'in saldırdığı köyde konuştu! Suriyeli bakan meydan okudu
Trabzon'da İYİ Partili isme tepki: Şehitler üzerinden siyaset yapmaya utanmıyor musun?

Sürece karşı olan partinin mensubuna Trabzon'da şok tepki
26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Ailesi terk etti, çocuk gibi ağladı

26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Çocuk gibi ağladı
Koca kent bu olayla çalkalanıyor! Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış

Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Vedat Muriqi 4 dakikada 2 gol attı, takımı 90+2'de hüsrana uğradı

4 dakikada 2 gol attı, buna rağmen 90+2'de şoku yaşadı
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti

Kurultayda izletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk görevden alındı

Erdoğan, gece yarısı kritik ismi görevden aldı
Mesud Barzani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ona teşekkürü borç biliyorum

'Terörsüz Türkiye' süreci için tavrını açıkça belli etti
Hull City kabustan 90. dakikada uyandı

Acun Ilıcalı'dan mutlusu yok
İlhan Palut, Çaykur Rizespor'daki görevini bıraktı

Süper Lig'de maç sonu istifa! Ünlü hoca görevini bıraktı
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Haberler.com
500

Yorumlar (18)

Haber YorumlarıNur Zo:

Kendi çaldı kendi oynadı.

Yorum Beğen101
Yorum Beğenme82
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDeli:

Mallar milletle dalga geçiyo bunlara inanan CHP lininde olmayan beynini kontrol ettirmek lazım belki bi kırıntı bulunabilir bi umut.

Yorum Beğen89
Yorum Beğenme62
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Tokgönül:

En azından KANDIRILMIYORUZ . 25 senedir ENFLASYONU İNDİRECEOİZDİYORLAR ortada bir şey yok sizin gibi AKP liler de inanıyor . Bu gidişle incir yaprağıyla dolaşacağız .

yanıt20
yanıt14
Haber YorumlarıRevolver:

CHP ye oy veren kitle ülkedeki en yüksek tahsile sahip kitledir. Beyinsiz lafını tekrar düşün. Bunu Akp li bir bakan dile getirmişti. Tahsil seviyesi yükseldikçe akp nin oyu düşmektedir. ( neden acaba?)

yanıt6
yanıt8
Haber Yorumlarırhfpc5zpp8:

hırsız savar bay Özerius chp başkanı

yanıt4
yanıt0
Haber Yorumlarıtayfun najim:

Geliyoruzzzzz

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme62
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

ÖZGÜR ÖZEL'İN en başta ele alması gereken konu "TÜRKİYE'DEKİ SEÇİMLERDE "HİLE YAPILMASIDIR"............ "RECEP" in Amerika gezisi sırasında Amerika Başkanı TRUMP bütün kameraların önünde, bütün Dünya'nın gözünün önünde açık açık söyledi, dedi ki : "O (RECEP) "HİLELİ SEÇİMLERİ" HERKESTEN DAHA İYİ BİLİR" dedi....... ("HE KNOWS ABOUT RIGGED ELECTIONS BETTER THAN ANYBODY ELSE").......... Türkiye'nin 1. ÖNCELİĞİ BUDUR !!!!!........

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme56
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFenasi kerim:

tambir malsin

yanıt8
yanıt10
Haber Yorumlarıddgz5bw5f2:

Rabbim seni yaratırken bir tek beyin koymamış sana

yanıt3
yanıt3
Haber Yorumlarıyusufimrat:

adam kazandı

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Tüm 18 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilk daha! Her siteye özel geliyor, imkanlar saymakla bitmiyor

Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilk daha! Her siteye inşa edilecek
19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

19 yaşındaki hali olay oldu
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi

Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! İşçinin eli güçleniyor
Hull City kabustan 90. dakikada uyandı

Acun Ilıcalı'dan mutlusu yok
İlhan Palut, Çaykur Rizespor'daki görevini bıraktı

Süper Lig'de maç sonu istifa! Ünlü hoca görevini bıraktı
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilk daha! Her siteye özel geliyor, imkanlar saymakla bitmiyor

Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilk daha! Her siteye inşa edilecek
19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

19 yaşındaki hali olay oldu
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi

Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! İşçinin eli güçleniyor
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
15 cezalı, 3 sakat oyuncusuna rağmen rakibine fark attılar

15 cezalı, 3 sakat oyuncusuna rağmen rakibine fark attılar
İş insanına evinin önünde silahlı saldırı

İş insanına evinin önünde silahlı saldırı
3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor: Taşındığımız her yere götürüyoruz

Fıkra gibi! 3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.