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Butlan kararı sonrası 26 ilde yapılan seçim anketi! Sonuçlar hayli şaşırtıcı

Butlan kararı sonrası 26 ilde yapılan seçim anketi! Sonuçlar hayli şaşırtıcı Haber Videosunu İzle
Butlan kararı sonrası 26 ilde yapılan seçim anketi! Sonuçlar hayli şaşırtıcı
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Mutlak butlan kararı sonrası Türk siyasetinde hareketli günler yaşanırken ASAL Araştırma 26 ilde yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. 6-14 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılan ankete göre; AK Parti yüzde 33,1 ile birinci, CHP yüzde 30,9 ile ikinci sırada yer aldı.

  • ASAL Araştırma'nın anketinde AK Parti %33,1, CHP %30,9 oy oranıyla ilk iki sırada yer aldı.
  • DEM Parti %9,2 ile üçüncü, MHP %8,3 ile dördüncü sırada yer aldı.
  • Anket, 6-14 Haziran 2026 tarihlerinde 26 ilde 2 bin kişiyle CATI yöntemiyle yapıldı.

ASAL Araştırma ve Danışmanlık tarafından gerçekleştirilen "Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" anketinin sonuçları açıklandı. Kararsız seçmenlerin dağıtılmasının ardından ortaya çıkan tabloda AK Parti yüzde 33,1 oy oranıyla ilk sırada yer alırken, CHP'nin oy oranı yüzde 30,9 olarak ölçüldü.

DEM PARTİ ÜÇÜNCÜ SIRADA

Araştırmaya göre üçüncü sırada yüzde 9,2 ile DEM Parti yer aldı. DEM Parti'yi yüzde 8,3 ile MHP takip etti.

Diğer partilerin oy oranları ise şöyle sıralandı:

  • İYİ Parti: Yüzde 5,8
  • Anahtar Parti: Yüzde 3,2
  • Zafer Partisi: Yüzde 2,9
  • Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,9
  • TİP: Yüzde 1,3
  • Diğer: Yüzde 2,4

2 BİN KİŞİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Araştırma, 6-14 Haziran 2026 tarihleri arasında NUTS-2 bölgeleme sistemine göre belirlenen 26 ilde gerçekleştirildi. CATI (bilgisayar destekli telefon anketi) yöntemiyle yapılan çalışmada 2 bin kişiyle görüşüldü. Araştırmanın yüzde 95 güven düzeyinde ve ± yüzde 2,50 hata payıyla gerçekleştirildiği belirtilirken, örneklemde yaş ve cinsiyet kotaları uygulandığı ifade edildi.

İşte 26 ilde yapılan anketin grafiği; 

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıs9cqfp6q2p:

yeni rakı anketi bu itibar edilir ????

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Haber Yorumlarıtaze vatandaş:

Şaşırmayın dedim hani nerde dünkü ankete yorum yapanlar özgür bile inanmaz o ankete dedim alın size bir başka anket

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