Butlan kararı sonrası 26 ilde yapılan seçim anketi! Sonuçlar hayli şaşırtıcı

ASAL Araştırma ve Danışmanlık tarafından gerçekleştirilen "Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" anketinin sonuçları açıklandı. Kararsız seçmenlerin dağıtılmasının ardından ortaya çıkan tabloda AK Parti yüzde 33,1 oy oranıyla ilk sırada yer alırken, CHP'nin oy oranı yüzde 30,9 olarak ölçüldü.

DEM PARTİ ÜÇÜNCÜ SIRADA

Araştırmaya göre üçüncü sırada yüzde 9,2 ile DEM Parti yer aldı. DEM Parti'yi yüzde 8,3 ile MHP takip etti.

Diğer partilerin oy oranları ise şöyle sıralandı:

İYİ Parti: Yüzde 5,8

Anahtar Parti: Yüzde 3,2

Zafer Partisi: Yüzde 2,9

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,9

TİP: Yüzde 1,3

Diğer: Yüzde 2,4

2 BİN KİŞİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Araştırma, 6-14 Haziran 2026 tarihleri arasında NUTS-2 bölgeleme sistemine göre belirlenen 26 ilde gerçekleştirildi. CATI (bilgisayar destekli telefon anketi) yöntemiyle yapılan çalışmada 2 bin kişiyle görüşüldü. Araştırmanın yüzde 95 güven düzeyinde ve ± yüzde 2,50 hata payıyla gerçekleştirildiği belirtilirken, örneklemde yaş ve cinsiyet kotaları uygulandığı ifade edildi.

İşte 26 ilde yapılan anketin grafiği;