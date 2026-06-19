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4 İsrail askeri öldü, İsrailli bakan "Lübnan Yanmalı" dedi

4 İsrail askeri öldü, İsrailli bakan 'Lübnan Yanmalı' dedi
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İran ve ABD arasındaki ateşkes mutabakatını reddederek Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'e Hizbullah'tan ağır bir misilleme geldi. İHA saldırılarında 4 İsrail askeri ölürken, İsrailli Bakan Ben-Gvir'in "Lübnan yanmalı" çıkışı tansiyonu daha da yükseltti.

  • İsrail'in Lübnan'a bombardımanında 16 kişi öldü.
  • Hizbullah'ın İHA saldırısında 4 İsrail askeri yanarak öldü, 5 asker ağır yaralandı.
  • İsrail Emniyet Bakanı Itamar Ben-Gvir 'Lübnan yanmalı' dedi; Maliye Bakanı Smotrich 'Cehennemin kapılarını açın' ifadesini kullandı.

Orta Doğu'da sular bir türlü durulmuyor. İran ve ABD arasında mutabakat zaptıyla sağlanan geniş çaplı ateşkes umutları, İsrail'in Lübnan'a yönelik dinmeyen saldırıları ve peş peşe gelen sert açıklamalarla yerini savaş korkusuna bıraktı. Ateşkesi reddederek operasyonlara devam eden İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalar en şiddetli evresine girdi.

LÜBNAN'A AĞIR BOMBARDIMAN: 16 CAN KAYBI

Tüm uluslararası uyarılara rağmen geri adım atmayan İsrail ordusu, Lübnan topraklarına yönelik saldırılarını artırdı. Güne ağır bir bombardıman dalgasıyla uyanan Lübnan'da ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti. İsrail'in bu hamlesine, hedefteki Hizbullah'ın yanıtı ise çok sert oldu.

İHA SALDIRISINDA 4 İSRAİL ASKERİ YANARAK CAN VERDİ

Hizbullah tarafından İsrail güçlerine yönelik gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) saldırısında, 4 İsrail askeri bulundukları aracın alev alması sonucu yanarak hayatını kaybetti. Aynı gün içerisinde düzenlenen bir başka saldırıda ise 5 İsrail askerinin ağır yaralandığı bildirildi.

İSRAİLLİ BAKANDAN KORKUNÇ ÇIKIŞ: LÜBNAN YANMALI

Peş peşe gelen askeri kayıpların ardından İsrail cephesinden dünyayı ayağa kaldıracak, korkulan bir açıklama geldi. İsrail Emniyet Bakanı Itamar Ben-Gvir, saldırılara dair yaptığı değerlendirmede intikam çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Ağlayan her İsrailli anne için, Lübnan'da bin anne ağlamalı... Lübnan yanmalı!"

SMOTRİCH'DEN "CEHENNEMİN KAPILARINI AÇIN" SÖYLEMİ

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de 4 İsrail askerinin öldürülmesine işaret ederek, "zor bir sabah olduğu" açıklamasında bulundu.

Lübnan'a saldırıların artırılmasını isteyen Smotrich, "Cehennemin kapılarını açın." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın gece yarısı Lübnan’ın güneyindeki Kefer Tebnit beldesi ve Ali Tahir Tepesi yakınlarındaki İsrail tankına insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediği belirtilmişti.

Hizbullah saldırısında 52'nci Tabu r Komutanı Yarbay Dor Gedalia Ben Shimhon'un da aralarında olduğu 4 İsrail askerinin öldüğü aktarılmıştı.

İRAN BARIŞ GÖRÜŞMELERİNİ İPTAL ETTİ

İsrail ordusu Lübnan'a yönelik saldırıların kesintisiz olarak devam edeceğini vurgularken, diplomasi masası da tamamen çöktü. İran yönetimi, Lübnan'a yapılan ağır saldırıları gerekçe göstererek bugün gerçekleştirilmesi planlanan barış görüşmelerini tek taraflı olarak iptal ettiğini duyurdu.

"DAHA SERT BİR TOKAT YİYECEKLER"

Tahran yönetimi, İsrail'in saldırılarının sürmesi halinde ABD ile sağlanan mutabakat zaptını da tamamen rafa kaldıracağı uyarısında bulundu. Yaşanan krize ilişkin sert bir mesaj veren İran Parlamento Başkanı Muhammed Bagır Galibaf, ABD ve İsrail'i açıkça hedef alarak, "Daha önce bir tokat yediler. Bu yoldan devam ederlerse daha sert bir tokat yiyecekler" diyerek bölgedeki savaş ihtimalinin giderek güçlendiğinin sinyalini verdi.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

4 İsrail'li askerin yanarak ölmesi fragmandır. gerçek yanma ve yandıkça dirilme filmi mahşerde oynatılacak.

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