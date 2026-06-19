Vedat Muriqi'nin Aziz Yıldırım ile tokalaşmadan önce yaptığına beğeni yağıyor

Fenerbahçe, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında forvet hattını Vedat Muriqi ile güçlendirdi.

VEDAT MURIQI RESMEN FENERBAHÇE'DE

Bu kapsamda Vedat Muriqi ve Mallorca kulübü ile anlaşma sağlanırken; oyuncu kendisini 3 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ndeki imza töreninde Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Futbol Direktörü Oğuz Çetin de yer aldı.

TOKALAŞMADAN ÖNCE ÖNÜNÜ İLİKLEDİ

İmza törenine Vedat Muriqi'nin Başkan Aziz Yıldırım ile tokalaşma anları damga vurdu. Deneyimli santrforun Başkan Aziz Yıldırım ile tokalaşacağı esnada ceketinin düğmelerini iliklediği ve daha sonrasında selamlaştığı görüldü. Kameralara yansıyan bu hareket taraftarların gözünden kaçmazken, golcü oyuncunun bu saygılı hareketi takdir edildi.

''SAVAŞTAN KAÇMAYACAĞIMA EMİN OLABİLİRSİNİZ''

Vedat Muriqi imza sonrası yaptığı açıklamada, "Bana bu formayı tekrar layık gören Sayın Başkanımıza, Oğuz Hocama, sevgili Hocamız İsmail Kartal’a, tüm değerli Fenerbahçe taraftarlarına canıgönülden teşekkür ederim. Bu arma için hiçbir zaman mücadeleden, savaştan kaçmayacağıma emin olabilirsiniz. Bu formaya her zaman olduğu gibi tekrar layık olacağımı şimdiden söyleyebilirim. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olsun" şeklinde konuştu.