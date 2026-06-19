İmza atması beklenen ünlü isim açıklama geldi: Fenerbahçe ile anlaşmadık

Teknik direktörlüğe getirilen İsmail Kartal’ın teknik ekibine dahil edilmesi planlanan Dirk Kuyt transferinde, Fenerbahçe ile Hollandalı çalıştırıcının kulübü arasında usul krizi yaşandı.

FENERBAHÇE ÖZÜR DİLEDİ

Hollanda basınından De Telegraaf'ın aktardığı habere göre; Fenerbahçe, Kuyt ile her konuda el sıkıştıktan sonra mevcut kulübü FC Dordrecht'in kapısını çaldı. Sürecin bu şekilde ilerlemesi üzerine Fenerbahçe’nin Hollanda ekibinden özür dilediği öne sürüldü.

HOLLANDA EKİBİNDEN AÇIKLAMA

Yaşanan bu transfer sürecine dair konuşan FC Dordrecht Genel Müdürü Hans de Zeeuw, izlenen yöntemden duydukları rahatsızlığı açıkça dile getirdi. Fenerbahçe'nin iletişim biçimini eleştiren De Zeeuw, "Öncelikle teknik direktörle anlaşıp, kulübüyle sonradan iletişime geçilmesini garip buluyorum. Doğru olan yöntem, ilk olarak Dordrecht ile hangi şartlar altında ayrılabileceğinin konuşulması, ardından teknik direktörle masaya oturulmasıydı. Bu hatalı yaklaşımlarından dolayı bizden özür dilediler," ifadelerini kullandı.

''FENERBAHÇE İLE ANLAŞMADIK''

Görüşmelerin sürdüğünü belirten Hollandalı yönetici, kulüpler arasında henüz tam bir mutabakat sağlanamadığını vurguladı. Hans de Zeeuw, son durumla ilgili, "Şu an için temaslarımız devam ediyor ancak tarafların beklentileri hâlâ birbirinden uzak. Ortada henüz kesinleşmiş bir anlaşma bulunmuyor." diyerek pazarlıkların sürdüğünün mesajını verdi.