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Küçükçekmece'de sitedeki binanın çatısında çıkan yangın nedeniyle 12 kişi hastaneye kaldırıldı

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Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde 11 katlı bir binanın çatısında çıkan yangında dumandan etkilenen 11 kişi ve birinci kattan atlayan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Küçükçekmece'de sitedeki binanın çatısında çıkan yangında dumandan etkilenen 11 kişi ile birinci kattan atlayan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Atakent Mahallesi 4. Cadde'de bulunan, 9 bloktan oluşan sitedeki 11 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Dumandan etkilenen 11 kişi ile birinci kattan atlayan 1 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer
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