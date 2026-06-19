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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ile 3 yıllık imza! İşte ilk sözleri

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ile 3 yıllık imza! İşte ilk sözleri
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Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. İmza sonrası açıklamalarda bulunan Kosovalı golcü, ''Bu arma için hiçbir zaman mücadeleden, savaştan kaçmayacağıma emin olabilirsiniz. Bu formaya her zaman olduğu gibi tekrar layık olacağımı şimdiden söyleyebilirim. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olsun" ifadelerini kullandı.

  • Fenerbahçe, Kosovalı forvet Vedat Muriqi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
  • Vedat Muriqi, daha önce 2019-2020 sezonunda da Fenerbahçe forması giymişti.

Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, Kosovalı forvet Vedat Muriqi’yi kadrosuna kattığını açıkladı. 

VEDAT MURIQI İLE 3 YILLIK İMZA 

Sarı-lacivertli kulüp, oyuncu ve kulübü Mallorca ile anlaşma sağlandığını duyururken, 1994 doğumlu golcü futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza törenine Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri, Futbol A.Ş. yönetim kurulu üyeleri ve futbol direktörü Oğuz Çetin katıldı.

MUSTAFA ÇAĞLAR: ''ÇOK İSTEDİĞİMİZ, ARZU ETTİĞİMİZ BİR FUTBOLCU''

İmzaların ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar, transferden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Çok mutluyuz. Vedat Muriqi çok istediğimiz, arzu ettiğimiz bir futbolcu. İyi bir futbolcunun yanı sıra çok güçlü bir karakter aldık. Camiamız için çok başarılı olacak inşallah. Şampiyonlukta adım adım devam ediyoruz. Bu sene şampiyon olacağız." dedi.

VEDAT MURİQİ: ''YOLUN SONU ŞAMPİYONLUK OLSUN''

Daha önce 2019-2020 sezonunda da sarı-lacivertli formayı giyen Vedat Muriqi ise yeniden Fenerbahçe’de olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Bana bu formayı tekrar layık gören Sayın Başkanımıza, Oğuz Hocama, sevgili Hocamız İsmail Kartal’a, tüm değerli Fenerbahçe taraftarlarına canı gönülden teşekkür ederim. Bu arma için hiçbir zaman mücadeleden, savaştan kaçmayacağıma emin olabilirsiniz. Bu formaya her zaman olduğu gibi tekrar layık olacağımı şimdiden söyleyebilirim. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olsun." ifadelerini kullandı.

GALATASARAYLA'DA ANILMIŞTI

La Liga'da sezonun en golcü ikinci oyuncusu olmayı başaran Vedat Muriqi'nin ismi uzun süre boyunca Galatasaray'la da anılmıştı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
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