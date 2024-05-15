CHP Milletvekili Tanrıkulu, Engelli Hakları Sözleşmesinin Uygulanmasını İstedi

(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, engelli yurttaşlara ödenen maaş ve engelli bakım ücretlerinin yetersiz olduğunu, bu maaşlarda yaşamlarını sürdürmelerinin mümkün olmadığını belirterek, Türkiye'nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Haklarına İlişkin Sözleşme hükümlerinin uygulanmasını istedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle

yaptığı açıklamada, engellilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Tanrıkulu, Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Haklarına İlişkin Sözleşme'nin 30 Mart 2007 tarihinde kabul edildiğini ve Türkiye'nin de de bu sözleşmeye 2008 tarihinde taraf olduğunu hatırlattı. Tanrıkulu, Türkiye'de iş gücüne katılım oranı yaklaşık yüzde 53 iken engellilerin katılım oranının yüzde 22 dolayında, kadın engellilerde ise yüzde 12,5 düzeyinde olduğunu belirtti.

2024 yılı Ocak Ayında yüzde 40-69 engelli oranına sahip vatandaşların aylıklarının yüzde 75 artışla 2 bin 797 liraya, engelli bakım aylıklarının da yine yüzde 75 artışla 7 bin 608 liraya çıkarıldığını söyleyen Tanrıkulu, "Türkiye'de engelli kişilerin yaşadıkları en temel sorunlar, sürekli ertelenen erişilebilirlik, tamamlanmayan istihdam kotaları, yetersiz engelli aylıkları, engelli bakım hizmetleri, eğitim ve sağlık hizmetleri, dil ve söylemde engellilere yönelik ayrımcılıktır" dedi.

Tanrıkulu, evde engelli bakım desteğinin en az bir buçuk asgari ücret düzeyine çıkarılması gerektiğini dile getirdi. Tanrıkulu, "Evde Bakım Desteği için hak sahibi olma durumu değerlendirilirken, aile bireylerinin ortalama geliri değil, varsa bakım hizmeti alan engelli bireyin geliri dikkate alınmalıdır. Evde engelli bakımı hizmetinin kapsamı genişletilerek ihtiyaç sahiplerine cevap verir nitelikte olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Engelli çocukların eğitim sorunlarına da işaret eden Tanrıkulu, açıklamasında şu ifadeler yer verdi:

"Türkiye, AB ülkeleri içinde, engelli çocukların ilkokuldan sonra okulu bırakma oranı yüzde 60 ile en yüksek olan ülkedir. Eğitim hakkı engelli öğrenciler için de tam olarak sağlanmalıdır. Engelli çocuklar için ayrımcılığa asla yer vermeyen kapsayıcı eğitim ortamı sağlanmalıdır. Tüm eğitim mekanlar, bilgi ve kullanılan teknolojiler engelli çocuklar için erişilebilir olmalıdır. Türkiye'de engelli vatandaşlarımızı görünür kılmayan, evde kalmaya zorlayan sosyal ve kültürel pratiklerin kırılmasını sağlayacak kamusal politikalar geliştirilmelidir."

Tanrıkulu, öncelikle Türkiye'nin çekince koymadan kabul ettiği BM Engelli Hakları Sözleşmesi'nin gerçek anlamıyla yaşama geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Sözleşme ile engelli yurttaşların haklarının güvence altına alındığını vurgulayan Tanrıkulu, açıklamasında şunları söyledi:

"Türkiye'de 11 milyon civarında engelli yurttaş var. 5 milyon kamu çalışanı var, bunlardan sadece 70 bini engelli yani engelli yurttaşlarımız kamuda yeteri kadar istihdam edilmiyorlar. Yine engelli yurttaşlarımıza bütçeden ayrılan pay öngörülen kadar değil, çok az bir miktarda pay ayrılmış durumda, bu payın artırılması lazım. Bunun dışında engelli yurttaşlarımıza ödenen maaş, engellilere yapılan bakım ücretleri de yoksulluk, açlık sınırının dibinde ve bunlarla engelli yurttaşlarımızın hayatlarını idame ettirmeleri mümkün değil. Engelli yurttaşlarımız ile ilgili olarak bu sözleşme hükümlerinin tam anlamıyla yürürlüğe sokulması gerekir. Bunun için Parlamentoda, Parlamento dışında çalışmaya, engelli yurttaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."