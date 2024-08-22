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CHP Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, M çiçeği salgınına ilişkin Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na soru önergesi verdi

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CHP Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, M çiçeği salgınına ilişkin Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) uyarısına işaret ederek, Sağlık Bakanlığı'nın eylem planı oluşturup oluşturmadığını sordu. Kılıç, etkili bir eylem planı hazırlanarak, kamuoyuyla paylaşılması çağrısı yaptı.

(ANKARA) - CHP Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, M çiçeği salgınına ilişkin Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) uyarısına işaret ederek, Sağlık Bakanlığı'nın eylem planı oluşturup oluşturmadığını sordu. Kılıç, etkili bir eylem planı hazırlanarak, kamuoyuyla paylaşılması çağrısı yaptı.

CHP İzmir Milletvekili Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, M çiçeği salgınına karşı DSÖ'nün halk sağlığı acil durumunu küresel düzeye yükselttiğine işaret etti. "DSÖ'nün uyarısına rağmen Sağlık Bakanlığı'nın sadece internet sitesinden bir rehber hazırlamakla yetinmesi, endişelerimizi ve kaygılarımızı artırmıştır" ifadesini kullanan Kılıç, şunları kaydetti:

" Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre bugüne kadar ülkemizde maymun çiçeği vakası saptanmamış olsa da Türkiye'nin her yıl turizm sektöründe ve eğitim alanında binlerce yabancıyı konuk ediyor olması kaygılarımızı artırmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü, artan vakalar karşısında ülkeleri gerekli önlemleri almaları, bunlar için kaynak ayırmaları yönünde gerekli çağrıyı yaptı. Bu çağrıya rağmen Sağlık Bakanlığı'nın sadece internet sitesinden bir rehber hazırlamakla yetinmesi, endişelerimizi ve kaygılarımızı artırmıştır. Biz depremlerden, afetlerden ders almayan bir ülkeyiz. Bu nedenle yeni bir salgının varlığı da kamuoyunda endişe yaratmaktadır. Yapılan açıklamalar da binlerce insanımızı kaybettiğimiz Covid-19 salgınından ders almadığımızı gösteriyor.

Televizyonlara çıkıp paniğe gerek yok demek bu işin en kolayı. Bunu bir de pandemide yakınlarını kaybedenlere, kapanmak zorunda kalan esnafa, küçülmeye giden şirketlere, işten çıkarılmak zorunda kalan işçilere ve ailelerine sorun. O yüzden Sağlık Bakanı başta olmak üzere tüm bakanlara sesleniyorum; testi kırılmadan önleminizi alın. Süreci şeffaf bir şekilde yürüterek, kamuoyunu bilgilendirin. Etkili bir eylem planını ivedilikle hazırlayarak kamuoyuyla paylaşın."

Kılıç, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM'ye sunduğu önergede şu soruları yöneltti:

"Sağlık Bakanlığı bünyesinde bir Kurul oluşturulmuş mudur? Sağlık Bakanlığı gerekli Kurullar eliyle, etkili bir eylem planı hazırlığı yapmış mıdır? Bu eylem planı kamuoyuna açıklanacak mıdır? Sağlık Bakanlığı tarafından hekimlere gerekli uyarılar yapılmış mıdır? Sağlık çalışanlarımız Maymun Çiçeği vakalarına karşı bilgilendirilmiş midir? Vatandaşlarımızın salgından kendilerini koruyabilmeleri ve gerekli önlemleri alabilmeleri için nasıl bilgilendirilmiştir? Şu an turizm sektörü nedeniyle yaşanan yoğun geçişler ve önümüzdeki günlerde üniversite eğitim için gelecek binlerce yabancı öğrenci için testler başta olmak üzere gerekli tedbirler alınmış mıdır? Hastalığın tedavisinde kullanılacak ilaçlar temin edilmiş midir? Olası bir salgına karşı ilaç stoklarımız bulunmakta mıdır? Hastalığa karşı geliştirilen aşılar varsa temin edilmiş midir?"

Kaynak: ANKA / Güncel

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