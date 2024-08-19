CHP Milletvekili Kayıhan Pala, Kızamık Hastalığına İlişkin Sağlık Bakanı'na Soru Önergesi Verdi

(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala kızamık hastalığına ilişkin Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Pala, Türkiye'de kızamık tanısı konan yurttaş sayısının neden açıklanmadığını ve bulaşıcı hastalıklara karşı Sağlık Bakanlığı'nın aldığı önlemleri sordu.

Kayıhan Pala, kızamık hastalığını soru önergesiyle TBMM gündemine getirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Pala, "Ülkemizde Kızamık tanısı alan kişi sayısı neden açıklanmıyor" diye sordu. Pala 20 aydır kızamık olgu sayılarının paylaşılmadığını belirterek şunları söyledi:

"Dünya Sağlık Örgütü veri tabanına göre, ülkemizdeki kızamık olgu sayısı her geçen yıl artıyor. 2021 yılında 51 vaka var iken 2022'de bu sayı 127'ye yükseldi. 2023 yılında ise salgın yaparak 5 bin 4 kişiye kızamık tanısı kondu. 2024 yılının ilk beş ayında tanı konulan kişi sayısı ise bin 104 ancak Sağlık Bakanlığı bu veriler hakkında hiçbir açıklama yapmıyor. Bakanlık 2023 Sağlık İstatistikleri yıllığını, üzerinden 8 ay geçmesine karşın yayımlamadı. Bu nedenle 2024 yılının bitmesine 4 ay gibi bir süre kalmışken, 2023 yılına ilişkin kızamık olgu sayıları ile bağışıklama oranları hakkında dahi Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanmış bir veri yok. 20 ay gibi bir sürenin verisinden yoksunuz."

TBMM Başkanlığı'na konuya ilişkin daha önce verdiği iki soru önergesinde kızamıkla ilgili ulusal verileri sorduğunu ancak yanıt alamadığını belirten CHP'li Pala, "Ülkemizde son yıllarda gözlenen kızamık olgularındaki artış, Bursa'da da kendini gösterdi, çocuklar dışında sağlık çalışanları da içinde olmak üzere erişkinlere de kızamık tanısı konulmaya başlandı. Bursa'da bu yıl içinde üç hekime kızamık tanısı konulduğu ve tedavi altına alındıkları biliniyor. Sağlık Bakanlığı'nın verileri paylaşması ve şeffaf olması gerekiyor" dedi.

Pala, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na şu soruları yöneltti:

1- Bursa'da 2024 yılının ilk yedi ayında kaç kişiye kızamık tanısı konmuştur? Kızamık tanısı konulanların yaş dağılımı nedir? Kızamık olgularının aşılı olma durumu nedir?

2- Türkiye'de 2023 yılında ve 2024 yılının ilk yedi ayında kızamık tanısı konulan sağlık çalışanı sayısı nedir? Bu kişilerin illere ve sağlık mesleklerine göre dağılımı nedir?

3- Kızamık ile ilgili filyasyon nasıl yapılmaktadır? Filyasyon ekiplerinin illere göre sayısı nedir? Filyasyon ekiplerinde hangi sağlık meslek mensupları yer almaktadır?

4- Sağlık çalışanlarını kızamık ve diğer bulaşıcı hastalıklardan korumak için Bakanlığınızın aldığı önlemler nelerdir?