Üye Girişi
Haberler

CHP Milletvekili, Adalet Bakanlığı sınavında mülakat skandalını gündeme getirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'nda yaşanan bir başka mülakat skandalını gündeme getirdi. Öztürkmen, Trabzon Adliyesi'nde görevli iki kişinin AKP Trabzon Milletvekili Vehbi Koç'u ziyaret ettikten sonra görevde yükseldiklerini iddia etti.

(ANKARA)- CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'nda Trabzon Adliyesi'nde görevli, aynı zamanda da Büro Memur-Sen'in Trabzon Şube Yönetiminde yer alan Kenan Kuşçu ve Fatih Karabina'nın sözlü mülakat döneminde AKP Trabzon Milletvekili Vehbi Koç'u ziyaret ettikten sonra görevde yükseldiklerini iddia etti. Öztürkmen, "Bunların hepsinin rastlantı olup olmadığını sizlerin vicdanına bırakıyorum" dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'nda yaşanan bir başka mülakat skandalını gündeme getirdi.

Öztürkmen, Trabzon Adliyesi'nde yazı işleri müdürü olarak görev yapan Fatih Karabina'nın görevde yükselme sınavının yazılı kısmından 76 puan aldığını ama mülakatta en yüksek puan verilerek bu göreve getirildiğini savundu. Öztürkmen, Büro Memur-Sen'in Trabzon Şube Başkan Yardımcısı da olan Karabina'nın 22 Şubat'ta AKP Trabzon Milletvekili Vehbi Koç'u TBMM'de ziyaret ettiğine ve bu tarihin Ankara'da görevde yükselme sözlü sınavlarının yapıldığı 11 Aralık 2023 ile 1 Mart 2024 tarihleri arasını kapsadığına dikkati çekti.

AKP'li Koç'un sosyal medya paylaşımı...

Öztrükmen, AKP'li Koç ziyaret fotoğrafını, "Gazi Meclisimizde misafirimiz olan Büro Memur-Sen Trabzon Şube Başkanı Kenan Kuşçu ve Fatih Karabina'ya ziyaretleri için teşekkür ediyorum" mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştığını da hatırlattı.

Öztürkmen, öte yandan fotoğraftaki diğer kişi olan Trabzon Adliyesi çalışanı, Büro Memur-Sen Trabzon Şube Başkanı Kenan Kuşçu'ya da dikkati çekti. Kuşçu'nun yazılı sınavdan 79 alarak ikinci olduğunu ve mülakatta da "başarılı" sayılarak idari işler müdürlüğüne terfi ettirildiğini belirtti.

"Bunların hepsinin rastlantı olup olmadığını sizlerin vicdanına bırakıyorum"

ANKA Haber Ajansı'na açıklama yapan Öztürkmen, "Dikkat ederseniz bunların her ikisi de iktidar yanlısı Büro Memur-Sen başkanı, başkan yardımcısı. Ayrıca AKP Milletvekili Vehbi Koç'un ziyaretçileri. Bunların hepsinin rastlantı olup olmadığını sizlerin vicdanına bırakıyorum. Yazılı sınavda başarılı olup da mülakatlarda elenenlerin, insaflı Türk halkının vicdanlarına soruyorum; acaba bunların hepsi rastlantı mı? Bu AKP elitleri vicdansızca, insafsızca kul hakkı yemekten çekinmiyorlar. Hak etmeyen insanları sırf sizin yandaşınız diye kazandırıyorsunuz, hak edenleri göreve getirmiyorsunuz. Acaba bu son günlerde yaşanan bir takım adliye, emniyet içi skandallarda bu şekilde kayrılarak liyakatli olmadığı halde itaatli olduğu için göreve getirilen ve usulsüzlüklere karışanların hesabını kim verecek? Sizin yatacak yeriniz, vicdanınız, Allah korkunuz yoktur" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Adalet Bakanlığı Hasan Öztürkmen Milletvekili Vehbi Koç Gaziantep Trabzon Politika Güncel Haberler

Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

 Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız

Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız

 Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

Bakmadan Geçme

Dünya'ya benzeyen yeni bir gezegen keşfedildi? Gliese 12 b özellikleri neler? Trakya'ya nükleer santral mi yapılacak? Nükleer santral nereye, ne zaman yapılacak? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! Kızılcık Şerbeti 64. bölüm canlı izle! Show TV Kızılcık Şerbeti yeni bölüm neler oldu? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! Yeni Call of Duty oyununun ismi resmi olarak açıklandı! Call of Duty: Black Ops 6 tanıtım tarihi duyuruldu Vakıfbank çöktü mü? Vakıfbank mobil uygulaması neden açılmıyor? Yalı Çapkını CANLI İZLE! 24 Mayıs Yalı Çapkını 71. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 23-24 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! FENERBAHÇE BEKO- PANATHINAIKOS MAÇI CANLI İZLE! #127936 Fenerbahçe- Panathinaikos maçını canlı (HD) izleme linki! FENERBAHÇE BEKO- PANATHINAIKOS FİNAL FOUR maçı ne zaman? Fenerbahçe- Panathinaikos maçı saat kaçta hangi kanalda? #127936 ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Dolu yağışı sırasında nelere dikkat edilmeli? Araç kaplama doludan korur mu? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi!
Sele kapılan 2 çocuk sürüklenerek aracın altına girdi! Yüreklerin ağza geldiği anlar kamerada

Sele kapılan 2 çocuk sürüklenerek aracın altına girdi! Yüreklerin ağza geldiği anlar kamerada
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title