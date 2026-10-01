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AK Partili Şaban Çopuroğlu: Yeni anayasa gündemin ilk sırasında

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AK Partili Şaban Çopuroğlu: Yeni anayasa gündemin ilk sırasında Haber Videosunu İzle
AK Partili Şaban Çopuroğlu: Yeni anayasa gündemin ilk sırasında
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AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında Haberler.com'un Meclis'teki canlı yayınına konuk oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında yeni anayasa vurgusunun öne çıktığını söyleyen Çopuroğlu, yeni dönemde Meclis İçtüzüğü'nde de değişiklik yapılabileceğini belirterek, gündemin birinci maddesinin anayasa olacağını kaydetti.

  • AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, önümüzdeki dönemde gündemin birinci maddesinin yeni anayasa olacağını ve içtüzükte de değişiklik öngörülebileceğini söyledi.
  • "Terörsüz Türkiye" kanunu 467 milletvekilinin oyuyla kabul edildi.
  • Geçen yasama yılında 24 bin 500 sayfa tutanak tutuldu ve 36 kanun çıkarıldı.

TBMM'de 28. Dönem 5. Yasama Yılı başladı. Açılış gününde Haberler.com'un Meclis'teki canlı yayınına katılan AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Gazeteci İzzet Aydın'ın sorularını yanıtladı. Çopuroğlu, yeni anayasa çalışmalarını ve geride kalan yasama yılını değerlendirdi.

"GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ YENİ ANAYASA"

Çopuroğlu'na, "Terörsüz Türkiye" kanununun anayasa değişikliğine yetecek bir milletvekili desteğiyle kabul edildiği hatırlatıldı ve bu dönemde yeni anayasa çalışması yapılıp yapılmayacağı soruldu. Çopuroğlu şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bugünkü konuşmasının bütününe baktığımızda yeni anayasa vurgusu çok hakimdi. Önümüzdeki dönemde gündemimizin birinci maddesi herhalde yeni anayasa olacak. İçtüzükte de bir değişiklik öngörülebilir. Meclis açılır açılmaz bu çalışmalara başlayacakmışız gibi bir his var içimde."

"467 OY, CUMHUR İTTİFAKI'NA GÜVENİN GÖSTERGESİ"

Çopuroğlu, "Terörsüz Türkiye" kanununun aldığı oy sayısına dikkat çekti:

"467 milletvekilimizin oyu önemli bir rakam. Daha önce yorum yapanların hemen hemen çoğu olumsuzdu, bu sayıya ulaşılabileceğini kimse hesap etmiyordu. 467 milletvekilinin 'evet' demesi, hükümete ve Cumhur İttifakı'na olan güvenin göstergesidir."

"ASGARİ MÜŞTEREKLERDE BİRLEŞMEK LAZIM"

Çopuroğlu, Meclis'teki siyasi tabloya da değindi:

"28. Dönemde milletvekili seçilip geldiğimizde Meclis'te 5 grup vardı, şimdi 7'ye çıktık. Bereketli bir dönem yaşadık. Bu iyiye mi delalet, yoksa süreçlerin uzayacağına mı, bilmiyorum. Herkesin aynı fikirde olmasına gerek yok ama asgari müştereklerde birleşmek lazım."

36 KANUN, 24 BİN 500 SAYFA TUTANAK

Çopuroğlu, geride kalan yasama yılının bilançosunu da paylaştı:

"Geçen yasama yılında 24 bin 500 sayfa tutanak tutulmuş. Bunu özetleyecek olursak 36 kanun çıkarmışız. Gönül isterdi ki günlük 7 saate varan çalışmalarda elle tutulur işler biraz daha çabuk çıksaydı."

Çopuroğlu, sokak hayvanlarına ilişkin düzenleme gibi bazı kanunlarda muhalefetin ciddi direnişiyle karşılaştıklarını söyledi. Cumhur İttifakı milletvekillerinin Genel Kurul'da tam kadro bulunması sayesinde hedefledikleri çalışmaların bir kısmını hayata geçirebildiklerini belirtti.

"İLGİNÇ BİR DÖNEM YAŞADIK"

Çopuroğlu, 28. Dönemde Meclis'in yapısındaki değişikliklere de değindi:

"Şu anda Meclisimizi 592 milletvekili temsil ediyor. Bu dönemde iki milletvekilimizin vefatını hep beraber yaşadık. Belediye başkanlıkları için istifa eden 5 kadar milletvekili oldu. Dolayısıyla ilginç bir dönem yaşadık."

Çopuroğlu, sözlerini vatandaşlara selamlarını ileterek tamamladı.

Kaynak: Haberler.com
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