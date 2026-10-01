Van Bommel'den Lukaku ve Trossard hakkında açıklama

Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Mark Van Bommel, UEFA Uluslar Ligi'nde cuma günü A Milli Takımımız ile oynanacak zorlu maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"HERKES MAÇA HAZIR"

Maç hakkında konuşan Van Bommel, "Herkes Türkiye maçına hazır. Her maçı kazanmamız gerekiyor ama bu çok önemli bir maç. Evimizde oynuyoruz, buradaki atmosfer çok önemli." dedi.

''YAKIN ZAMANDA İSTANBUL'A GİTTİM''

Fenerbahçe forması giyen Romelu Lukaku ile ilgili konuşan Van Bommel, "Romelu Lukaku ile konuşmak için yakın zamanda İstanbul'a gittim. Uzun süre videolu görüşme de yaptık. Durum analizi yaptık. Fenerbahçe'de çok oynamıyor. Uzun dakikalar almıyor ama bu benim için sıkıntı değil. Romelu Lukaku gibi çok fazla oyuncumuz yok. Lukaku oynadığında 10 topun 8'i gol oluyor. Fenerbahçe'de oynaması da önemli. Orada da iyi performans sergileyecektir." ifadelerini kullandı.

''TROSSARD MAÇA HAZIR''

Beşiktaş forması giyen Leandro Trossard hakkında da yorum yapan genç teknik adam Mark Van Bommel, "Bir hafta boyunca antrenman yapamamıştı ancak Trossard şu anda maça hazır." sözlerini sarf etti.