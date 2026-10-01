Haberler

ABD'nin Orta Doğu'ya üçüncü uçak gemisi ve deniz piyade tümeni göndereceği belirtildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Orta Doğu'ya üçüncü uçak gemisi ve ikinci deniz piyade tümenini gönderme kararı aldığı belirtildi. USS Theodore Roosevelt'in bölgedeki bir geminin yerini almak için yola çıktığı, kararın Trump'ın İran'a saldırı tehditlerinin ardından alındığı ileri sürüldü.

ABD'nin Orta Doğu'ya "USS Theodore Roosevelt" uçak gemisi ile bir deniz piyade tümeni daha gönderme kararı aldığı belirtildi.

İsrail'de yayın yapan i24 televizyonunun bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD'nin üçüncü uçak gemisi ve ikinci deniz piyade tümenini Orta Doğu'ya göndereceği aktarıldı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, kararın ABD Başkanı Donald Trump'ın kasımdaki ara seçimlerden sonra İran'a yeniden saldırı düzenleyecekleri yönündeki tehditlerinin ardından alındığı ileri sürüldü.

The Hill gazetesi, USS Theodore Roosevelt'in bölgede bulunan gemilerden birinin yerini almak için Orta Doğu'ya doğru yola çıktığını yazdı.

USS Theodore Roosevelt, 7 Ekim 2023 sonrasında Orta Doğu'ya gönderilmiş ve bir süre sonra rotasyon için ABD'ye dönmüştü.

Kaynak: AA
Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni

Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

PFDK'ya sevk edilen Hakan Daltaban'dan açıklama: Yapılan kupon tutarları simit parası seviyelerinde

Bizzat açıkladı: Kupon tutarları simit parası seviyelerinde
Spiker Deniz Türkeri, polisten kaçarken kaza yaptı

Ünlü spiker İstanbul'u birbirine kattı! Polisten kaçtı, kaza yaptı
A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı

A Milli Takım'da deprem! Yıldız futbolcumuz idmana çıkmadı
Milli maçta sakatlanan Mbappe, sevgilisi Ester ile gecelerde

Bu kez fena yakalandılar!
Ahmet Çakar'dan olay iddiaya yanıt: Böyle gerizekalıca iftira olur mu?

Olay ona da sıçradı! Beklenen açıklamayı gece yarısı yaptı
Milli takım kampını terk eden Ronaldo'yu bekleyen büyük tehlike

Ronaldo'yu bekleyen büyük tehlike
Eski SPK Başkanı'na soruldu: Bir hissedeki bin kat artış nasıl fark edilmedi?

Eski SPK Başkanı'na 1000 kat artış soruldu, verdiği yanıt hayli ilginç