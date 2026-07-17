CHP'li Türeli: Çocuk cezalarını ağırlaştıran teklif Anayasa'ya aykırı

(ANKARA) - CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülen "Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin çocuklara yönelik cezai yaptırımları ağırlaştırdığını belirterek, "Bu teklif, Anayasa'nın temel hükümlerine ve Türkiye'nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin ilkelerine aykırıdır" değerlendirmesinde bulundu.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşmeleri başlayan "Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, teklifin çocuk adalet sisteminde köklü değişiklikler öngördüğünü ifade etti.

Teklifte tekerrür hükümlerinin 15 yaşa indirilmesi, cezaların başlangıçta kapalı ceza infaz kurumlarında infaz edilmesi ve bazı suçlarda infaz indirimlerinin kaldırılması gibi düzenlemelerin yer aldığını aktaran Türeli, bunların çocuklara yönelik cezai yaptırımları önemli ölçüde ağırlaştırdığını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 2'nci maddesinin sosyal hukuk devleti ilkesini, 41'inci maddesinin devletin çocukları koruma yükümlülüğünü ve 90'ıncı maddesinin uluslararası sözleşmelerin üstünlüğünü açıkça hükme bağladığını kaydeden Türeli, şu ifadelere yer verdi:

"Bu teklif, Anayasa'nın bu temel hükümlerine ve Türkiye'nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin ilkelerine aykırıdır. Çocuklar, Anayasa ve uluslararası hukuka göre hak öznesi olarak kabul edilmelidir. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocuk adaletinin çocuğun gelişim düzeyini, yaşam koşullarını ve topluma yeniden kazandırılmasını merkeze almasını öngörürken, teklif daha uzun infaz sürelerini, kapalı ceza kurumlarını ve yetişkinlere benzer ceza yaptırımlarını ön plana çıkarmaktadır."

Teklif, sorunun yalnızca sonuçlarına odaklanmakta, kök nedenlerini ise yok saymaktadır. Çocukların suça sürüklenmesinin ardındaki yoksulluk, dezavantajlı aile yapıları, eğitimden kopuş, barınma ve sağlık hizmetlerine erişim eksikliği ile riskli mahalle koşulları gibi yapısal sorunlar teklif kapsamında ele alınmamıştır. Kriminolojik araştırmalar, bu yapısal faktörlerin çocuk suçluluğundaki belirleyici rolünü uzun yıllardır ortaya koymaktadır. Teklif ise bu gerçekleri nesnel verilerle analiz etmek yerine tek taraflı görüş ve beyanlara dayalı, dar bir perspektiften hazırlanmıştır.

"TEKLİF, YOKULLUK, BAĞIMLILIK, KAMU HİZMETLERİN ERİŞİMDEKİ ENGELLERİ GÖRMEZDEN GELİYOR"

Geniş toplum kesimleri, ilgili sivil toplum kuruluşları, çocuk hakları uzmanları, barolar ve saha araştırması yapan akademisyenlerin görüşleri teklifte yeterince yer almamıştır. Bu durum hem demokratik meşruiyeti zedelemekte hem de uluslararası çocuk hakları standartlarını göz ardı etmektedir. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre devletlerin asli görevi, ailelere sosyal destek, eğitim, danışmanlık ve koruyucu hizmetler sunarak çocukların güvenli ve sağlıklı ortamlarda büyümesini sağlamaktır. Teklif ise bu yükümlülüğü yerine getirmek yerine yoksulluk, bağımlılık veya nitelikli kamu hizmetlerine erişimdeki engelleri görmezden gelmektedir.

Suça Sürüklenen Çocuklar olgusu çok katmanlı bir yapıya sahiptir. Bilimsel çalışmalar, cezaların ağırlaştırılmasının tek başına çocuk suçluluğunu önleyemediğini, aksine damgalanma ve yeniden suç işleme riskini artırabileceğini göstermektedir. Bir çocuk ağır bir suç işledikten sonra verilen daha sert ceza ne yaşanan acıyı telafi etmekte ne de başka çocukların aynı yola sürüklenmesini engellemektedir.

"BÜTÜNCÜL EYLEM PLANI" ÇAĞRISI

Gerçek çocuk koruma politikası, suç işlendikten sonra değil, suça sürüklenmeden önce devreye girmelidir. Şiddeti erken tespit eden, ebeveynleri güçlendiren, eğitimden kopuşu önleyen, psikolojik destek hizmetlerini yaygınlaştıran ve risk altındaki her çocuğa zamanında ulaşan bütüncül bir sistem kurulmalıdır. Bu nedenle teklifin sadece cezaları artırıp artırmadığını değil, çocukları gerçekten daha güvende kılacak önleyici, koruyucu ve katılımcı mekanizmaları içerip içermediğini kamuoyuyla birlikte tartışmaya açıyoruz. 160 kurumdan oluşan çocuk hakları savunucuları, TBMM'de yaptıkları basın açıklamasında yasa teklifinin geri çekilmesini talep etmiştir.

Çağrımız şudur: Çocuklarımızın geleceği daha ağır cezalarla değil, eşit fırsatlar, güçlü sosyal destek sistemleri ve hak temelli politikalarla güvence altına alınmalıdır. Bu doğrultuda bütüncül bir eylem planı hazırlanmalı, dezavantajlı bölgelerde pozitif ayrımcılık uygulanmalı, eğitim, istihdam, barınma ve sağlık hizmetlerine daha fazla kamu kaynağı ayrılmalıdır. Risk altındaki mahallelerde öncelikli yatırımlar, okul terkini önleyen destek programları ve ailelere yönelik ekonomik güçlendirme tedbirleriyle yarınlarımızın güvencesi olan çocuklarımızı suça karşı korumak, gerçek bir çocuk koruma politikası olacaktır."

Kaynak: ANKA