CHP'li Başarır ile AKP'li Özalan Arasında Futbol Atışması: 'Nerede Neye Müdahale Edeceğini Bilseydin Hırvatistan'ı Elemiştik'

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan arasında futbol atışması yaşandı. Başarır, Özalan'a, "Alpay Bey, laf atma. Sen nerede, ne şekilde müdahale edeceğini bilmiyorsun. Nerede, neye müdahale edeceğini bilseydin bugün Hırvatistan'ı biz elemiştik. Sen önce nereye müdahale edeceğini bil" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu'nda, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri sırasında dün yaptığı konuşmada, Türk sporunun son 20 yılda geldiği duruma dikkat çekti. Başarır, şunları söyledi:

"Türkiye'de UEFA Kupası'nı almış, Süper Kupa'yı almış, Avrupa'da büyük başarı göstermiş takımlar varken bugün, mart ve nisan ayında Avrupa'da takımımız yok. Geldiğiniz yıl dünya 3'üncüsü olan bir Milli Takım'ımız varken bugün Katar'a Milli Takım'ı değil, polislerimizi yolluyoruz. Böyle, bir başarı gelebilir mi, önce bunları konuşalım.

"BU ZİHNİYET DEVAM ETTİĞİ SÜRECE İSTEDİĞİNİZ YASAYI GETİN, OLMAZ"

Bakın, son 15 yılda Futbol Federasyonu'nun başına gelen bazı isimlere bakalım. Kamu bankalarına milyarlarca lira para takan Yıldırım Demirören, Futbol Federasyonu Başkanı olmuş. Bu kulüpler serbest iradesiyle mi verdi bu oyu? ya ben, bu adamı oturduğum sitenin futbol takımının başına getirmem. Türkiye'yi betonlaştıran, bir sürü tartışmalı ihaleler alan Nihat Özdemir, Futbol Federasyonu Başkanı olmuş. Neden? Bu adam yeşil sahaları, çimleri düşünmüyor ki betonları düşünüyor. Böyle mi gelişecek? ya Sancaktepe Belediye Başkanı'nın, eski Belediye Başkanı'nın ne işi var Futbol Federasyonu'nda? Güreş Federasyonu Başkanı'nı alıyorsunuz, milletvekili yapıyorsunuz, güzel; sonra Vakıfbank'a getiriyorsunuz, çünkü sizde hiçbir fani açıkta kalmıyor. Bilgi, birikim, akıl... Yapabilir mi? Hayır. Bırakın, futbolu futbolcular yönetsin. Niye Metin-Ali-Feyyaz yönetmiyor? Niye Lemi Çelik yönetmiyor? Niye Aykut Kocaman yönetmiyor? Niye Bülent Korkmaz yönetmiyor da Yıldırım Demirören yönetiyor? Bu akıl, zihniyet devam ettiği sürece istediğiniz yasayı getirin, olmaz.

"FUTBOLU MEDYA PATRONLARINA, MÜTEAHHİTLERE, SİYASİ FOSİLLERE DEĞİL MİLLİ SPORCULARA BIRAKIN"

Dibinizdeki 19 Mayıs Stadı'nın önündeki sahada bir futbol sahasını 4 takım paylaşıyor. 2. Lig'de, 3. Lig'de birçok takımın antrenman yapacak sahası yok. Yok çünkü Türkiye'de AVM'ler statlardan ve altyapı tesislerinden fazla. Ülkeyi bu hale getirdiniz; nasıl başarı gelecek, ben merak ediyorum. İzlanda'nın 366 bin nüfusu var, 36 bin lisanslı sporcusu var; yüzde 10. Türkiye'de binde 5 arkadaşlar. Binde 5, çünkü altyapı tesisleri yok. 2. Lig'deki, 3. Lig'deki birçok takım halı sahada antrenman yapıyor. Nasıl olacak bu? Yasayı değiştiriyoruz, Yıldırım Demirören'i Futbol Federasyonu Başkanı yapıyoruz. Yasayı değiştiriyoruz, kimi yapıyoruz? Nihat Özdemir'i yapıyoruz. ya bu kafa nasıl bir kafa? Futbolu medya patronlarına değil, müteahhitlere değil, siyasi fosillerinize değil, lütfen futbolu, basketbolu, voleybolu bilen milli sporculara bırakın. Türkiye'de altyapıyı, tesisleşmeyi yapmadığınız sürece hiçbir yere gelemeyiz; yasa değişir.

"GENÇLERİ YETİŞTİRECEKSEK TESİSLEŞMEK ZORUNDAYIZ"

Falcao'ya, 35 yaşındaki futbolcuya verdiğimiz para ne kadar biliyor musunuz? 400 milyon lira; menajeri ayrı, imza parası ayrı. ya bu beni çok üzüyor. Ben, Türkiye'de 35 yaşında emeklilik yıllarını geçiren yabancı futbolcu istemiyorum. Ben, Türkiye'de 70 yaşında bir teknik direktör istemiyorum. Bakın, ne güzel; Ardalar, Abdülkadirler, Keremler, gencecik çocuklar bana umut veriyor arkadaşlar ama bu çocukları yetiştireceksek tesisleşmek zorundayız."

"NEREDE, NEYE MÜDAHALE EDECEĞİNİ BİLSEYDİN BUGÜN HIRVATİSTAN'I ELEMİŞTİK"

AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın kendisine laf atması üzerine Başarır, "Alpay Bey, laf atma. Sen nerede, ne şekilde müdahale edeceğini bilmiyorsun. Nerede, neye müdahale edeceğini bilseydin bugün Hırvatistan'ı biz elemiştik. Sen önce nereye müdahale edeceğini bil. Ben, futbolu senden iyi bildiğimi düşünüyorum çünkü senden daha çok araştırıyorum, okuyorum" sözleriyle yanıt verdi.

"TÜRKİYE'Yİ AVM'LER KURTARMAZ; LİSANSLI SPORCULAR, ALTYAPILAR KURTARIR"

Her hafta kamu arazilerinin satıldığını anımsatan Başarır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne yapıyorsunuz? AVM yapıyorsunuz, bina yapıyorsunuz, müteahhitlere satıyorsunuz. Niye futbol sahası yapılmıyor? Niye, neden, neden tesisleşmiyoruz biz? Ben, 2. Lig'de Maltepe spor'da, Kartal spor'da yöneticilik yaptım, Galatasaray Kulübü'nün kongre üyesiyim, futbolu biliyorum, en az bu arkadaşlar kadar biliyorum. Ben, Türkiye'nin geldiği durumu söyleyeyim. İnsanlar gazete aldığı zaman nereden başlardı okumaya? Son sayfadan, spor sayfasından. Bugün insanlar spor sayfasını okumuyor çünkü insanları spordan soğuttunuz, insanları futboldan soğuttunuz; bir başarı yok, başarı. Milli Takım'ın haline bakın, kulüplerin haline bakın. 3 büyüklerin bazıları Avrupa Kupası maçına 11 yabancıyla çıkıyor. Utanç verici bir manzara bu. Türkiye'yi gençler, lisanslı sporcular, altyapılar kurtarır. Türkiye'yi yeşil sahalar kurtarır. Türkiye'yi AVM'ler kurtarmaz. Bu kafayı değiştirin, her şey gelişir ama göremiyorsunuz."