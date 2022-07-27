CHP'li Akdoğan Ankapark'ı Gezdi ve Eline Aldığı İki Dinozor Oyuncağı ile Gökçek ve Köse'yi Eleştirdi

CHP PM üyesi Umut Akdoğan, Ankapark'ta inceleme yaptıktan sonra eline iki dinozor oyuncağı alarak eski Belediye Başkanı Melih Gökçek ile Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'yi eleştirdi. Akdoğan, " Ankara'nın bağları, büklüm büklüm yolları, o kadar çok suç işlemişler ki en sonunda kaldıracaklar kolları. Burası hak ettiği değere kavuşacak. Ankara'nın diğer ilçeleri hak ettiği değere kavuşacak" dedi. Akdoğan, Ankapark'ın Cumhurbaşkanlığı'ndan göründüğünü belirterek, "Cumhurbaşkanlığı'nın birçok camı penceresi burayı görüyor sayın Cumhurbaşkanı oraya çıksın oradan bir buraya baksın diye tavsiye ediyorum" dedi.

CHP Parti Meclisi üyesi Umut Akdoğan, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) CHP Meclis Üyesi ve Başkan Vekilleri Berkay Gökçınar ve Sercan Çığgın bugün Ankapark'ta inceleme yaptı. İncelemelerin ardından basın açıklaması yapan Akdoğan şunları söyledi:

"ANKARA'NIN TEK ADAMI HAYALLERİNE, YAŞANMAMIŞLIKLARINA, GÖRMEMİŞLİKLERİNE, SORUMSUZLUKLARINA BURAYI KURBAN ETTİ"

"Ben bu açıklamayı CHP PM Üyesi, hukukçu, iki çocuk babası bir yurttaş olarak yapıyorum. Bunlardan daha önemlisi bu mahallenin bir çocuğu olarak yapıyorum. Çocukluk yıllarımızda buralara gelir, zaman geçirir eğlendirdik. Hayvanat bahçesi vardı, piknikler yapardık. Daha sonra bir tek adam, o da Ankara'nın tek adamı hayallerine, yaşanmamışlıklarına, görmemişliklerine, sorumsuzluklarına burayı kurban etti.

"EN BÜYÜĞÜ OLUNCA EN İYİSİ OLACAK ZANNETTİLER"

Bugünün rakamıyla 15 katrilyonu bulan yeni parayla 15 milyar TL'lik bir yatırımı buraya gömdü. Bunlarda bir hastalık vardı, hala da var. Her şeyin en büyüğü olsun istediler. En büyüğü olunca en iyisi olacak zannettiler. En büyüğü oldu gerçekten. Ankapark'ta israfın en büyüğü oldu, kul hakkının en büyüğü yendi, günahların en büyüğü işlendi. Haksızlığın, hukuksuzluğun, yolsuzluğun en büyüğü oldu. Hesapsızlığın, vicdansızlığın, izansızlığın en büyüğünü burada yaşadık. Bir ülkenin başkentinde tema parkı olur. Dünyada bunun örnekleri var. Dünyadaki örneklerinde 80- 90 oyuncak var. 'Hayır, biz buraya bin 200 oyuncak getireceğiz. 120 futbol sahası büyüklüğünde yapacağız.' Yaptınız, sonuç olarak asrın yolsuzluğuna imza attınız. 801 milyon dolarımız buraya gömülürken Ankaralı suyun metreküpünü 1.6 dolardan kullanıyordu, EGO'da otobüs biletine 1 dolar veriyordu. Biz vergi verdik sonuç buraya geldi.

"BURAYI TERK ETMEYENLER DE EN AZ BURANIN YAPIMINDA PAYI OLANLAR KADAR SUÇLU"

Yerel seçim kampanyasını yaparken Ankapark açılıyor diye bir haber geldi. Gelen giden olmayınca fiyatta indirim yaptılar yine olmadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Başkanı buranın lansmanını yaparken Roller Coaster'da kalıverdi. Ankaralı güvenmedi, gelmedi. İhale yapıyorsun yatırımcı girmiyor, parkı açıyorsun çocuklar gelmiyor. İşletme 8 ay sonra burayı kapattı. Şimdi Murat Köse, 'Mansur Yavaş burayı bu hale getirdi' diyor. Bizim anlayışımızda bir yer heba etmek yoktur. Mansur Yavaş vicdanlı bir insan, iyi bir belediye başkanıdır, bir aile babasıdır. Yavaş, 'her şeye rağmen yapıldı, biz burayı çürütmeyelim' dedi. O günün şartlarında 'buraya otobüs ver' dediler, 'tamam vereyim' dedi. 'Buranın çevresini temizlet' dediler, 'tamam, temizleteyim' dedi. 'Bize billboardları ver, ilana çıkalım' dediler, billboardları verdi. Elinden gelen her şeyi yaptı. Sekiz ay sonra burası terkedildi. Sözleşme gereği burayı açıkta tutması gereken firma kapattı gitti. 26.4 milyon lira ödemeyi de yapmadılar, sözleşmelerini de fesih etmediler, buradan çıkmadılar. Mahkeme sürecini uzatanlar, burayı terk etmeyenlerde en az buranın yapımında payı olanlar kadar suçlu.

"EY HUKUK FUKARASI SULAYAMAZLARDI. BİR SÖZLEŞME VAR BURASI İHALEYLE BİRİNE VERİLMİŞ"

Her yer çürümeye başladı. Park çürüdü ve kamu zararı büyüdü. Murat Köse, 'Belediye buraya girip çiçekleri sulayamaz mıydı' diyor. Ey hukuk fukarası sulayamazlardı. Bir sözleşme var burası ihaleyle birine verilmiş. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden herhangi birisi buraya çiçek sulamak için giremez. Ama siz buraya Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin girmesine engel olduğunuz her gün hırsızlar girdi. Biz burayı 18 Temmuz 2022'de teslim aldık. 2021'de Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'içine giremiyoruz, hiç değilse çevresinde ANFA Güvenlik dolaşsın ve olabildiğince tedbir alalım, hırsızlık olmasın' dedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin güvenliği dışarıda devriye gezmeye başladıktan sonra 87 hırsızlık vakasını yakaladı.

"BİZİM VİZYONUMUZ HER ŞEYE YETER, SİZİN VİZYONUNUZ BU ÇÜRÜMÜŞLÜK"

Bizim vizyonumuz her şeye yeter. Sizin vizyonunuz bu çürümüşlük. Çocuklarımızın, gençlerimizin burada cıvıl cıvıl oynaması bizim en büyük isteğimizdi. Siz burayı adaplı, ölçülü, dünya standartlarında bir yer yapmış olsaydınız belki işletmeler buradan zarar etmeyecek, burayı terk edip gitmeyecekti. Siz işi inada bindirip hukuk sürecine çomak sokmasaydınız, belki burayı biz üç sene içinde teslim alıp bu çürümüşlüğe engel olacaktık. Burası üç sene kar, yağmur, fırtına gördü. Buraya ne yapılıp yapılmayacağına Mansur Yavaş karar vermiyor. 'Anket yapalım' diyor. Anket yapılacak, geniş kitlelere sorulacak benim gibi bu kentin çocuğu olan insanlar gidecekler oy kullanacaklar ve buranın geleceğine karar verecekler.

OYUNCAKLA ANLATTI: "BÜYÜK DİNOZOR MELİH GÖKÇEK'E KÜÇÜK DİNOZOR MURAT KÖSE'YE"

Elinde biri büyük biri küçük iki tane dinozor oyuncağı tutan Akdoğan, "Büyük olan Melih Gökçek'e, şuradan jelibon koysun Melih Bey oynasın. Bir de yavru dinozor var. Melih Beyin yaptığı bu işlere kendine avukat tayin etmiş olan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'ye. Bir buçuk yıl sonra Mamak'ı da kazanacağız, Murat bey de temelli boşa çıkacak. Küçük dinozorla Murat Bey zaman geçirebilir, büyük dinozorla da Melih Bey zaman geçirebilir. Benim temennim şu bunları alsınlar masalarının üzerlerine koysunlar, Murat beyin hala masası var Melih beyin masasını Cumhpurbaşkanı elinden aldı. Hatırlasınlar, sıkılsınlar ve utansınlar yaptıklarından. Melih Bey yaptıkları için, Murat Köse de savundukları için.

"ANKARA'NIN BAĞLARI, BÜKLÜM BÜKLÜM YOLLARI"

Geldiğimiz bu noktada işin sonu belli. meşhur türkü var ya, Ankara'nın bağları, büklüm büklüm yolları, o kadar çok suç işlemişler ki en sonunda kaldıracaklar kolları. inşallah burası hak ettiği değere kavuşacak. Ankara'nın diğer ilçeleri hak ettiği değere kavuşacak. Gelecek gelmekte olan ve Türkiye hak ettiği yere kavuşacak.

"CUMHURBAŞKANI CAMA ÇIKSIN BURAYA BAKSIN"

Burayı gezerken gördük Cumhurbaşkanlığı'nın birçok camı penceresi burayı görüyor sayın Cumhurbaşkanı oraya çıksın oradan bir buraya baksın diye tavsiye ediyorum."