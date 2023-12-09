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CHP İçişleri Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Uzman Jandarmaların Sorunlarını Hatırlattı

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CHP İçişleri Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, 9 Aralık Uzman Jandarmalar Günü için yayınladığı mesajda, uzman jandarmaların çözüm bekleyen sorunlarını hatırlattı ve 'Sözümüzün arkasındayız' dedi.

CHP İçişleri Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, 9 Aralık Uzman Jandarmalar Günü için yayınladığı mesajda, uzman jandarmaların çözüm bekleyen sorunlarını hatırlattı ve "Sözümüzün arkasındayız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, 9 Aralık Uzman Jandarma Günü ile ilgili mesaj yayınladı. CHP'li Bakan, milletvekili olduğundan beri uzman jandarmaların sorunlarının çözümlerine dair yaptığı çalışmaları hatırlattığı mesajında "Milletvekili olduğum 2015 yılından beri gerek Meclis kürsüsünde gerek komisyonlarda gerek basında dile getirdiğim sorunları çözüm önerilerimizle birlikte bıkmadan, usanmadan sayısız kez anlattım. Kanun teklifleri verdim. Hep takipçisi oldum. Tüm bunları Uzman Jandarmalarımızın bu özel gününde karar vericilere ve kamuoyuna hatırlatmayı görev biliyoruz" dedi.

Meclis'te 2019 yılında yaptığı bir konuşmayı sosyal medya hesaplarında paylaşan Bakan, uzman jandarmaların statü, hizmet süresi ve orduevlerinden yararlanma haklarına ilişkin taleplerini sıraladı ve "Seçim öncesi duyurduğumuz Uzman Jandarmalarımızın sorunlarına çözüm olacak acil eylem planımızı bir kez daha hatırlatıyor ve sözümüzün arkasında olduğumuzu tekrar belirtiyoruz" ifadesini kullandı.

CHP'li Murat Bakan'ın mesajı şu şekilde:

"Bugün 9 Aralık Uzman Jandarmalar Günü. Tüm kahramanlarımızın gününü kutluyor, her birine verdikleri tüm emekler ve yaptıkları tüm fedakarlıklar için bir kez daha teşekkür ediyorum. Uzman Jandarmalarımızın yaşadıkları zorlukları ve yıllardır verdikleri hak mücadelesini hiç unutmadık. Milletvekili olduğum 2015 yılından beri gerek Meclis kürsüsünde gerek komisyonlarda gerek basında dile getirdiğim sorunları çözüm önerilerimizle birlikte bıkmadan, usanmadan sayısız kez anlattım. Kanun teklifleri verdim. Hep takipçisi oldum. Tüm bunları Uzman Jandarmalarımızın bu özel gününde karar vericilere ve kamuoyuna hatırlatmayı görev biliyoruz. Seçim öncesi duyurduğumuz Uzman Jandarmalarımızın sorunlarına çözüm olacak acil eylem planımızı bir kez daha hatırlatıyor ve sözümüzün arkasında olduğumuzu tekrar belirtiyoruz. İçişleri Bakanlığımıza bağlı sadece Jandarma Genel Komutanlığı emrinde görevli emekli ve çalışanı ile birlikte 29 bin 95 mevcudu bulunan Subay ve Astsubaylar gibi 15 yıl mecburi hizmete tabi üç muvazzaf personelden biri olan 3466 sayılı kanuna tabi Muvazzaf Uzman Jandarmalardır.

1- Statü Değişikliği: 3466 Sayılı Kanuna tabi Muvazzaf Uzman Jandarmaların 2012 yılında Uzman Jandarma Okulu kapatılarak kadrolarının tamamı Astsubay kadrolarına dönüştürülmüştür. Uzman Jandarmaların bir üst statü olan Astsubaylığa (Astsubay Çavuş rütbesi ile) geçirilmelerini sağlayacağız.

2- Uzman Jandarmaların okulda geçen eğitim sürelerinin fiili hizmet süresi sayılmasını sağlayacağız.

3- Orduevlerinden yararlanmalarını sağlayacağız. Kahramanlarımızın bu haklı talepleri karşılanana kadar onların sesi olmaya devam edeceğiz. #9AralıkUzmanJandarmalarGünü kutlu olsun."

Kaynak: ANKA / Güncel

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