CHP Heyeti Pazarören Köy Enstitüsü'ne Alınmadı

KAYSERİ (ANKA) - CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya başkanlığında başlatılan 'Kapatılan Köy Enstitülerini Ziyaret' programının ikincisi, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki Pazarören Köy Enstitüsü'ne yapıldı. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın talimatı ile okul kapıları kilitlendi ve heyet içeri alınmadı. Jandarma komutanının "Buradan giremezsiniz" demesi üzerine CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, "Kendimi terörist gibi hissediyorum, bu bölgenin çocuğuyum, dayım bu okulun mezunu, burada akrabalarım okumuş, bu bölgenin milletvekiliyim, önüme bu bariyerlerin konmasından rahatsız oluyorum. Ben terörist değilim" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer ve CHP YDK üyesi Gonca Yelda Orhan ile Pazarören Mezunları Derneği, EGİTDER, sendika Temsilcileri ve çok sayıda köy enstitü mezunu, bugün Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Pazarören mahallesindeki Pazarören Köy Enstitüsü'nü ziyaret etmek istedi.

Ancak Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın talimatı ile enstitünün kapıları kilitlendi. Heyet, okul müdürü Hayrettin Acet ile görüştü. Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın Kayseri Valisi ile yaptığı görüşmenin ardından heyet, açıklamasını Enstitü'nün bahçe kapısı önünde yaptı.

"İLK MEZUNUMUZ KEMAL ÖZDEMİR'İN GİRİŞİ ENGELLENDİ"

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, şunları söyledi:

"Bugün burada, ilk mezunumuz olan Kemal Amca'mız ile Pazarören Köy Enstitüsü'nü ziyaret etmek istedik. Burada engellemeler ile karşılaştık. Köy enstitüleri, kırsalın uyanışını simgeleyen en güzel örneklerden biridir. Köy enstitülerinin kıymetini her geçen gün daha iyi anlıyoruz. Bize bu imkanları sağlayan başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu kurumlara emek veren herkese şükran duygularımızı iletiyoruz. Keşke bugün, okulumuzun ilk mezunlarından olan sevgili Kemal Özdemir ile birlikte girişimiz engellenmeseydi."

"KAYSERİ HALKI ADINA SİZDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Kayseri Valisi'nin kararına tepki gösteren Kayseri Milletvekili Çetin Arık, "Bugün burada, milletvekillerimize ve mezunlarımıza karşı mahcup duruma düştük. Misafirlerimiz ile yapmak istediğimiz güzel bir ziyaret, demir parmaklıklar ile engellendi. Çağdışı zihniyet, Milli Eğitim Komisyonu Üyesi olan milletvekillerine 'Siz içeri giremezsiniz' diyor. Ben, Kayseri halkı adına sizden özür diliyorum. Sevgili öğretmenlerim, merak etmeyin, çok az kaldı, çok yakında bu enstitüleri yeniden eğitime kazandıracağız. Geliyor gelmekte olan" dedi.

"KÖY ENSTİTÜLERİ ATATÜRK DEVRİMLERİNİN BİR DEVAMIDIR"

TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyesi ve CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, "Sevgili Kayserililer, bugün burada olmaktan son derece mutluyum. Köy enstitüleri, Atatürk devrimlerinin bir devamı, aydınlanmanın ise başlangıcı olarak o günlerden bugünlere geliyor. Bugün ise demirlerin arasına kapatılmaya çalışılıyor. Ne eğitim ne aydınlanma hapsedilemez" diye konuştu.

"İLK İŞ OLARAK EĞİTİM SEFERBERLİĞİ YAPILDI"

TBMM Milli Eğitim Komisyonu Üyesi ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ise şunları söyledi:

"Bugün ikinci köy enstitüsü ziyaretimiz. Okuma yazmanın yüzde 5'lerde bile olmadığı Türkiye'de, Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'i kurduktan sonra ilk iş olarak eğitim seferberliğini ele aldı. Bugün, 100 yıl sonra geldiğimiz noktada köylüye, çiftçiye, hayvancılık ile uğraşanlara ne kadar ihtiyacımız olduğu ortada. Rusya'dan gelecek sıvı yağın yolunu bekliyorsak, gemiyi görünce halay çekiyorsak bunun sorumlusu ülkeyi yönetemeyenlerdir. Bugün aynı zihniyet köylüyü yok etti. Mustafa Kemal Atatürk, Kayseri'de ilk uçak fabrikasının temellerini attığında biliyordu ki kalkınma Anadolu'dan başlar. Ama üzülerek şunu belirtmek isterim ki şu anda AKP'nin valisi, Kayseri'nin geçmişini bilmiyor. Erciyes Dağı'na yaslanmanın bir anlamı var. Erciyes Dağı'nın yüceliği kadar sizin de anlayışınız yüce olacak. Eğer siz iktidarın valisi olursanız Erciyes Dağı'ndan, Gesi Bağlarından nasibinizi almamışınız demektir. Bugün 97 yaşında burada olan Kemal Özdemir'in o yüceliğini hiç görmemişinizdir demektir. Ben buradan Sayın Vali'ye çağrı yapıyorum, eğer merak edersen 97 yaşındaki devrimci öğretmen Kemal Özdemir, Kayseri'nin bir mahallesinde yaşıyor. Karaözü'ne gidersen insanlık nedir, dostluk nedir, dayanışma nedir, sevgi nedir, eğitim nedir sana anlatırlar.

"BU ANLAYIŞ DEĞİŞECEK"

Şimdi hem İl Başkanımız hem de Kayseri Milletvekilimiz dedi ki 'Kayserililer adına özür diliyorum'. Hiç gerek yok, biz biliyoruz ki devletin valileri gelecek, bu anlayış değişecek. Biz, bu valiyi, 253 belediye başkanımız ve Genel Başkanımız Kayseri'ye geldiğinde yaptıklarından biliyoruz. Biz, TBMM Milli Eğitim Komisyon üyesiyiz, 32 yıl öğretmenlik yaptım, öğrenciyi rahatsız etmemek ne demek biliyorum. Valinin yaşı kadar öğretmenlik yaptım. Okul müdürüne verdiği talimat, okul müdürünü bir öğretmen olarak incitti. Senin hiç mi vicdanın yok, ramazan ayındayız, 97 yaşına gelmiş demans hastası bir öğretmen, 'İlk kayıt yaptırdığım yeri ölmeden önce göreceğim' diyor. Sen ne valisin ne de insansın. İnsan olsaydın 97 yaşındaki bir yurttaşın bu talebine hayır demezdin.

"SÖZÜMÜZ OLSUN, BURAYA YENİDEN GELECEĞİZ"

Bu devleti parlamento, yani millet iradesi kurdu. Sen, 102 yıl sonra milletin vekillerine demir kapıları kapatıyorsun. Kimden öğrendin bunu, Milli Eğitim Bakanı'ndan mı öğrendin, Et ve Süt Kurumu'ndan mı öğrendin, yalan makinesi TÜİK'ten mi öğrendin. Hiç kimseye kin, nefret, husumet beslemiyoruz. Bizim dünyamız da dostluk var, kardeşlik var. Bugün hangi kötülüğü yapmış olursa olsun biz iyilik yüreğimizi 84 milyona açacağız. Biz valiye, burada emir alan okul müdürüne, Pınarbaşı Milli Eğitim Müdürü'ne, kaymakama asla kin gütmeyiz. Onları kindar eden Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sen de duy; Abbas yolcu, gidiyor gitmekte olan, geliyor gelmekte olan. Sevgili Kemal öğretmen, sana sözümüz olsun ki buraya yeniden geleceğiz. Biz buraya girerdik, şimdi de gireriz. Ama oradaki meslektaşım, öğretmenler var ya müdüre kıyamıyorum. Sen buradaki öğrencilere, Pazarören halkına, buradaki ağzı oruçlu jandarmalara dua et. Siyasal iktidar gidecek, sen de onunla gideceksin. "

"KENDİMİ TERÖRİST GİBİ HİSSEDİYORUM"

Açıklamanın ardından heyet okulun dışında mezunlar ile incelemelerde bulundu. Bu esnada okulun bir başka girişini kapatan jandarma ile Kayseri Milletvekili Çetin Arık arasında gerilim yaşandı. Jandarma komutanının 'Buradan giremezsiniz' demesi üzerine Çetin Arık, "Kendimi terörist gibi hissediyorum, bu bölgenin çocuğuyum, dayım bu okulun mezunu, burada akrabalarım okumuş, bu bölgenin milletvekiliyim, önüme bu bariyerlerin konmasından rahatsız oluyorum. Ben terörist değilim. Misafir milletvekillerime beni mahcup ettiniz. Burada bulunanların birçoğu öğretmen, buranın mezunu. Bunu kabul etmiyorum. Şimdi soruyorum; ben buraya girsem ne yapacaksınız? Atladım girdim, ne yapacaksınız? Sayın Valimiz ile gelmeden de konuştum, kendisi de aradı. Tamam, kalabalık olarak girmeyelim, Milli Eğitim Komisyon üyeleri, milletvekilleri ile girelim istedik. Girme isteme gayemiz mezunlarımızın okulu görmek istemesiydi, ama engellendik" diye konuştu.