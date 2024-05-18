CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni müfredatını eleştirdi

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul'da düzenlediği "Büyük Eğitim Mitingi"nde yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı yeni müfredatı eleştirdi. "Milli Eğitim Bakanı'nın Cumhuriyet'e düşman olduğunu" iddia eden Özel, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarıyla sorunu olan bu müfredat yok hükmündedir" dedi.

Atanması yapılmayan öğretmenlerin ve eğitim dünyasının sorunlarının dile getirilmek için İstanbul'da düzenlenen "Büyük Eğitim Mitingi"ne CHP lideri Özgür Özel de katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adı verilen yeni müfredatı eleştiren Özel, "bu müfredatta Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in kurucu kadrolarının yer almadığını, Milli Eğitim Bakanı'nın cumhuriyetle sorunu olduğunu" ifade etti. Atatürk ve ülkenin kurucu kadroları ile sorunu olan müfredatın yok hükmünde olduğunu belirten Özel, şöyle konuştu:

"Bu müfredatta Türkiye Cumhuriyeti ifadesi yerine bütün ifadeler sadece Türkiye diye değiştirilmiştir. Bakan'ın fikri neyse zikri odur, metni odur. Cumhuriyetle derdi olan bir bakan, cumhuriyetle sorunu olan bir müfredat dayatmaktadır. Bu müfredatta ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adı yok denilecek kadar az anılmıştır. Bu mürfedatta Cumhuriyet'in kurucu kadrolarının adı yoktur. Onlara saygı yoktur. Onlara hürmet yoktur. Kurtuluş Savaşı kahramanları bu ülkenin kurucuları Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları ile sorunu olan bu müfredat yok hükmündedir. Önceki müfredattan alıntı ile fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirilecek derken şimdi yerine akl-ı selim, vicdan-ı selim, kalb-i selim nesiller denilmektedir. Fikri hür yerine, vicdanı hür yerine, vicdan-ı selim diyorsanız sizin yetiştiricek neslin hür olmasından, hürriyetten özgürlüklerden, özgür düşünceden sorununuz var demektir. Metinden hürriyet kelimesini çıkaracak kadar özgürlüklere düşman bu bağnaz anlayışı kınıyoruz."

(SÜRECEK)