Dumlupınar'da protokol krizi! CHP lideri Özel, Bakan Yerlikaya'yı topa tuttu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kütahya'da 30 Ağustos Zaferi kapsamında düzenlenecek törende muhalefete konuşma hakkı verilmediğini söyledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya sert sözlerle yüklenen Özel, "Yerlikaya, çocuğunun düğününe çağırsa misafir gideyim de burası babasının yeri, evladının cemiyeti değil. Burası Türkiye Cumhuriyeti'nin yeri. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanı sana kendini ezdirir mi?" ifadesini kullandı.

Özel, Dumlupınar halk buluşmasında konuştu. Özel, "Ağustos ayı bizler için zaferlerle dolu bir ay. Atatürk'ün her bir adımı bugüne ders. Cumhuriyetin nasıl kurulduğunun, nasıl bu savaşın kazanıldığının hepimiz farkındayız" dedi.

"BURASI BABASININ YERİ DEĞİL"

Açıklamasının devamında kentte düzenlenecek törende protokol konuşmalarında kendilerine yer verilmediğini belirten Özel, "Gün o gün olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde olmak gerek diye her yıl olduğu gibi Dumlupınar'a geldik. Bayrak, İstiklal Marşı, yürek tek. Resmi törenlerin programı geldi, mahcup şekilde aradılar. 'Sayın Genel Başkanım protokol konuşmalarında sözünüz yok' dediler. 'Amasya'ya gittik vardı, Türkiye'nin dört bir yanına gidiyoruz var. Niye yok, vali bey korkuyor. Korksun. Bakandan emir bekliyor, sorsun. Normalde buraya bakan gelmiyor biliyorsunuz. Ben gelince önce Spor Bakanı, sonra İçişleri Bakanı geliyor... Ana muhalefet partisi protokolde üçüncü sırada. Yerlikaya, çocuğunun düğününe çağırsa misafir gideyim de burası babasının yeri, evladının cemiyeti değil. Burası Türkiye Cumhuriyeti'nin yeri" sözleriyle maruz kaldığı duruma tepki gösterdi.

"ATATÜRK'ÜN KURDUĞU PARTİNİN GELEN BAŞKANI..."

Açıklamasının devamında eleştirileri daha da sertleştiren Özel, şöyle devam etti: "Ben emekli öğretmen çocuğu Özgür Özel olarak, Manisalı eczacı olarak geleyim oturayım. Ama Türkiye'nin son seçimlerinde birinci partisinin genel başkanı, genel seçimlerde Anayasa'da tarifli ana muhalefet lideri, Türkiye'nin birinci partisi olarak sen gel otur biz konuşalım, sen dinle. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanı sana kendini ezdirir mi?

YERLİKAYA'YA: YERİNİZDE YELLER ESER

Özel kalemlerinden şimdi arıyorlar aman genel başkan gelsin. Geleceğim geleceğim. Neymiş orada oturacakmış. Oturun Ali Bey oturun, bu sene oturun, Allah nasip ederse seneye de oturun. Sonra yerinizde yeller eser.

"TAYYİP BEY'E AKIL VERMİŞLER"

Devletin her protokolüne uyuyoruz. Meselenin özünü söyleyeyim size. Bunlar anket yaptırmış CHP önde çıkıyor, şimdi formülü bulmuşlar. Biz çatışmaya geçelim diyorlar. Tayyip Bey'e akıl vermişler, kavga edersek arkamızda toplanır bizimkiler. Ekonomide kötü hemen kavga etmeliyiz. Biz ellerimizde bu bayraklarla o resmi törene gitmek, orada konuştuğumuz zaman yalanları boşa çıkacak diye bizi bir şekilde provoke etmek istiyorlar. CHP olarak öyle bir resmi törende kargaşanın tarafı olamayız. Biz bu ülkeyi kuran iradeyiz, biz olmasak o tören olmazdı. Buradan ilan ediyorum. O törenleri biz düzenlediğimizde, bir muhalefet lideri geldiğinde onlara da konuşma verilecek. Onların yaptığını yapmayacağız. Dün Ahlat'ta Devlet Beyle Tayyip Bey Hüdapar'ın koluna girmiş bugün burada 30 Ağustos kutluyorlar. Kimin kolundasınız bakın.

"BU FIRSATI VERMEYECEĞİM"

- Gerginlikten medet umanlar bugün de burada gerginlik istiyorlar. Ben gideceğim. Onlar bize söz vermeyip bakana verecekler. Bakan milletvekili olsa Meclis'ten güven oyu almış olsa başka bir şey. Öyle de bir şey yok. Bir kişinin dolma kaleminden çıkmış bakan konuşacak. Son seçimlerin en çok oy almış, ülkenin de son genel seçimlerde ana muhalefet partisi olmuş, ülkenin kurucu partisi konuşmayacak. Ne olacak orada? Bizim partililerimiz bunu kaldıramayacak, hazmedeyecek. Patırtı, gürültü çıkacak. Bu gerginlikten medet umuyorlar. Vallahi bu fırsatı onlara vermeyeceğim. Her türlü suça bulaşan gelmişler şimdi Atatürk'ün partisini Dumlupınar'da konuşturmayacaklar. Konuşmasını biliriz de. Devlet töreninde bize yakışmaz. Yoksa partililerimiz diyor ki 'Biz gidelim orada seni konuşturmasını biliriz.' Hepsi burada partililerin, binlerce kişiyiz. Ama bize yakışmaz. Onlar bunu istiyor. Tansiyon yükselsin. Kutuplaşma olsun. Eskisi gibi aç bıraktıkları bile onlara oy versin. Neden? Kavga var. CHP - AK Parti çatışması var. Olmayacak arkadaşlar. Boşa beklersiniz."