CHP Dış Politika Kurulu, Mekke Anlaşması'nın TBMM'ye sunulmadığını bildirdi

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(ANKARA)- CHP Dış Politika Kurulu, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın TBMM'ye sunulmadığını ve içeriğinin açıklanmadığını belirterek anlaşmaya ilişkin spekülasyonların sürdüğünü bildirdi. Kurul, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Antalya'da yapılacak COP31'e davet edilmesinin de Türkiye'nin Kıbrıs politikasının uygulanmasına ilişkin tereddüt yarattığını kaydetti.

CHP Dış Politika Kurulu'nun 16 Ekim 2026 tarihli toplantısına ilişkin güncel değerlendirmeleri paylaşıldı. Altı başlık altında yapılan değerlendirmelerde Rusya-Ukrayna savaşı, Suudi Arabistan'daki gelişmeler, Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Türkiye-Suriye ilişkileri, Kıbrıs ve Zengezur Koridoru ele alındı.

Kurulun, Rusya ve ABD arasındaki akaryakıt destek anlaşmasına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeler yer aldı:

"Rusya ve ABD'nin bir akaryakıt destek anlaşması üzerinde uzlaşmasının, çok kutuplu dünyanın iki önemli liderinin, lojistik bir alanda işbirliği yapmalarının ötesinde olumlu fırsatlar yaratacağını umuyoruz. Bu anlaşmanın, dünya akaryakıt sıkıntısını yaratan Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasının getirdiği sıkıntıları aşmasının yanı sıra, Ukrayna-Rusya cephesinde, takip eden adımlarla, silahların susacağı bir dönemin habercisi olduğu ve Karadeniz'deki deniz güvenliği sorununun da bu gelişmelerden olumlu etkileneceği düşünülmektedir."

"ÇATIŞMALI ANLAŞMAZLIKLARIN DİPLOMATİK YÖNTEMLERLE ÇÖZÜLMESİ TEK ALTERNATİF"

Suudi Arabistan'ın iç istikrarsızlıklara sürüklenme riskine dikkat çekilen açıklamada şu değerlendirme yapıldı:

"Suudi Arabistan'ın 13 Temmuz'da Kuzey Yemen kontrolündeki Sana Havaalanını vurmasıyla başlayan çatışmalı süreçte, Suudi Arabistan'ın son üç aydır petrol geliri sağlayamadığı ve bunun gelecek 24-80 ay daha devam etmesinin tahmin edildiği dikkate alındığında, Suudi Arabistan'ın iç istikrarsızlıklara sürüklenme riskinin büyüdüğü göz ardı edilemez. Bu bağlamda, çatışmalı anlaşmazlıkların, bir an önce, diplomatik yöntemlerle çözülmesinin tek alternatif olduğu dikkate alınmalıdır."

"MEKKE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI'NIN TBMM'YE SUNULUP İÇERİĞİNİN AÇIKLANMASI SAĞLANAMAMIŞTIR"

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın içeriğinin kamuoyuna açıklanmadığı belirtilen değerlendirmede şunlar kaydedildi:

"Tüm açıklamalara rağmen Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın TBMM'ye sunulup içeriğinin açıklanması sağlanamamıştır ve içeriğiyle ilgili spekülasyonlar sürmektedir. Türkiye'nin Batı Asya-Orta Doğu yeni güvenlik çerçevesiyle ilgisi olmakla beraber, bizatihi bu bölgedeki ülkelerin güvenliğiyle ilgili ulusal çıkarlarımızı korumamızı gerektiren bir sorumluluk üstlenmememiz gerektiği değerlendirilmektedir."

SURİYE İLE DENİZ YAN SINIRI VE MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGE VURGUSU

Türkiye ile Suriye deniz kuvvetleri arasındaki görüşmelerin memnuniyetle karşılandığını belirten Kurul, şu değerlendirmede bulundu:

"Suriye ve Türkiye deniz kuvvetleri arasındaki görüşmeler memnuniyetle karşılanırken, azami bir haftalık çalışmayla sonlandırılabilecek deniz yan sınırı ve münhasır ekonomik bölge sınırlandırmalarının daha fazla zaman kaybetmeden sonuçlandırılması beklenmektedir."

GKRY'NİN COP31'E DAVET EDİLMESİNE ELEŞTİRİ

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Türkiye'deki uluslararası etkinliklere davet edilmesine ilişkin ise şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye'nin Kıbrıs'la ilgili değişmeyen temel politikası, adada iki devletli barışçıl bir çözüme ulaşılması ve bu sağlanıncaya kadar, GKRY'nin varlığının tanınmaması üzerine inşa edilmiştir. Buna rağmen, GKRY'nin önce Ağustos 2026'da Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı'na, şimdi de Antalya'da yapılacak COP 31'e davet edilmesi, bu milli Kıbrıs politikasının nasıl uygulandığına dair tereddütler yaratmaktadır."

ZENGEZUR KORİDORU İÇİN İRAN'IN KAYGILARININ GİDERİLMESİ ÇAĞRISI

Kurulun Zengezur Koridoru'na ilişkin değerlendirmesi de şöyle oldu:

"Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Zirvesi'ndeki gelişmeler memnuniyetle izlenmekle beraber, Ermenistan topraklarından geçerek Nahçıvan'ı Azerbaycan ana karasına bağlayacak Zengezur Koridoru'nun (TRIPP), İran'ın da konuya dair kaygıları giderilerek, bir an önce yapımına başlanması gerektiği düşünülmektedir."

Kaynak: ANKA