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Adıyaman'da sopalı kavgada 5 kişi yaralandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı

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Adıyaman'da sopalı kavgada 5 kişi yaralandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı
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Adıyaman'da Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sopalı kavga çıktı. Yaklaşık 20 kişinin sopalarla birbirine saldırdığı kavgada 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 5 kişi yaralanırken, kavgaya karışan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Yaklaşık 20 kişi sopalarla birbirlerine saldırırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, biber gazı kullandığı olayda tarafları güçlükle ayırdı. Kavgada çok sayıda kişi gözaltına alınırken, darp neticesi yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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