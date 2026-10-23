CHP Dış Politika Kurulu Libya mutabakatını selamladı, AB'yi UAD konusunda uyardı

(ANKARA)- CHP Dış Politika Kurulu, Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanlarına ilişkin mutabakatın Libya Meclisi tarafından onaylanmasını olumlu karşıladığını belirterek, "Hükümetin bu konudaki adımlarını desteklemekteyiz" açıklamasını yaptı. Kurul, mutabakata itiraz eden Avrupa Birliği yöneticilerine, "AB kendisini UAD veya ITLOS yerine koymaktan vazgeçmelidir" çağrısında bulundu.

CHP Dış Politika Kurulu'nun bugün yapılan toplantısının ardından dış politikadaki güncel gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları mutabakatı, Mekke Anlaşması taslağı, Rusya-Ukrayna savaşı, Basra Körfezi'ndeki gelişmeler ve İstanbul'da düzenlenen R4+E4 toplantısı değerlendirildi.

"HÜKÜMETİN BU KONUDAKİ ADIMLARINI DESTEKLEMEKTEYİZ"

Türkiye ile Libya arasındaki mutabakatın Libya Meclisi tarafından oy birliğiyle kabul edilmesinin, Libya'nın doğusu ile batısı arasındaki farklılıkların giderilmesi açısından önemli bir adım olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Libya ile yapılan Münhasır Ekonomik Bölge Mutabakat metninin 7 yıl sonra Libya Meclisi tarafından oy birliği ile kabul edilmiş olmasını, CHP Dış Politika Kurulu olarak selamlıyoruz ve doğu ve batı Libya arasındaki farklılıkların giderilmesinde önemli bir adım olduğunu değerlendiriyoruz. Bu konuda itirazı olan AB Yöneticilerine hatırlatmak isteriz ki, AB içindeki deniz yetki alanlarındaki sınırlandırmalara (Hırvatistan-Slovenya, İtalya-Malta, İspanya-Fransa) müdahale etmeyen AB'nin her ikisi de AB üyesi olmayan Akdeniz kıyıdaşlarının bu yöndeki iradelerini eleştirmesi abesle iştigaldir. AB kendisini UAD veya ITLOS yerine koymaktan vazgeçmelidir. Hükümetin bu konudaki adımlarını desteklemekteyiz."

MEKKE ANLAŞMASI TASLAĞINA İLİŞKİN TEREDDÜTLERİN MECLİS'TE GİDERİLMESİ BEKLENTİSİ

Kurul, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki ortak savunma anlaşması taslağının TBMM'ye sunulmasına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"7 Ağustos 2026'da parafe edilen 'Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı Arasında Ortak Savunma için Mekke Anlaşması' taslağının TBMM'ye sunularak içeriğinin açıklık kazandırılmasından memnunuz. Anlaşma taslağının; amaçları, 2., 5. ve 16. maddeleriyle ilgili tereddütlere ve diğer unsurlara Meclis'teki çalışmalar esnasında açıklık kazandırılacağı beklenmektedir."

"MONTRÖ'NÜN 19. MADDESİNİN TAVİZSİZ UYGULANMASI RİSKLERİN ARTMASINI ÖNLEYECEKTİR"

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin diplomatik temasların da değerlendirildiği açıklamada, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin uygulanmasına vurgu yapılarak şunlar kaydedildi:

"Rusya, Ukrayna ve Amerika arasındaki üçlü görüşmelerle çatışmaların durdurulacak bir noktaya gelmesinden, Karadeniz risklerinin kontrol altında tutulmasından ve NATO'nun bu ana kadar savaşa dahlinin önlenmesinden memnuniyet duyuyoruz. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin 19. maddesinin tavizsiz uygulanması, Karadeniz'de risklerin artmasını önleyecektir."

BASRA KÖRFEZİ İÇİN DİPLOMASİ VE İTİDAL ÇAĞRISI

Açıklamanın İran-ABD/İsrail ilişkilerine ayrılan bölümünde, Basra Körfezi'nde yeniden saldırılar olabileceğine ilişkin haberlerin endişeyle takip edildiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Basra Körfezi'nde tekrar saldırıların olacağına ilişkin haberler endişe ile takip edilmektedir. Bölge askeri çıkmaza sürüklenirken, diplomatik araçların sonuç verecek biçimde daha etkin kullanılmasını ve önleyici saldırılardan kaçınılması konusunda itidalli davranılmasını zaruri görüyoruz."

R4+E4 TOPLANTISINDAKİ OLUMLU GELİŞMELERİN KAMUOYUYLA PAYLAŞILMASI ÇAĞRISI

Kurul, İstanbul'da düzenlenen R4+E4 toplantısının, enerji ulaşım yollarındaki sorunlara silahlı çatışma olmadan çözüm getirmesi beklentisini de dile getirdi. Açıklamada şöyle denildi:

"Hidrokarbon ulaşım yollarındaki dar boğazların (Babülmendeb ve Hürmüz) rahatlatılması açısından Türkiye'nin öncülüğünde İstanbul'da düzenlenen R4 (Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan) + E4 (Fransa, İngiltere, Almanya ve İtalya) toplantısının, sorunlara silahlı çatışma olmadan diğer araçlarla, sağlıklı çözüm getirmesini ümit ediyoruz. Bu konudaki olumlu gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılması isabetli olacaktır."

Kaynak: ANKA