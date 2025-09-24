CHP'den "filistin'e Destek" Mitingi... Saadet Lideri Arıkan'dan İktidara Çağrı: "büyük İsrail Projesi Gibi, Emperyalist, Siyonist Planların Sakın Ha Taşeronu...

(İSTANBUL)- Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, CHP'nin " Filistin'e Destek" mitinginde yaptığı konuşmada, iktidara çağrıda bulunarak, "Amerika'da Trump ile masaya oturacak olanları uyarıyoruz: İsrail'in işgalini, soykırımını yok sayacak hiçbir girişimin ortağı olmayın. Filistin halkının ve Gazze'nin direnişini kıracak hiçbir adıma ortak olmayın. 'Dostum' dediğiniz Trump'ın Gazze'yi kumarhanelerle, otellerle, eğlence merkezleriyle işgal etme planına alet olmayın. Kendi iktidarlarınızın devamı için Büyük Ortadoğu Projesi gibi Büyük İsrail Projesi gibi, emperyalist, Siyonist planların sakın ha taşeronu olmayın" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, CHP'nin Eyüpsultan Meydanı'nda düzenlediği "Filistin'e Destek" mitingine katıldı. Arıkan, yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Sözlerimin hemen başında, Filistin halkının haklı direnişine destek veren, bu uğurda mücadele eden ve büyük bedeller ödeyen, Necmettin Erbakan'dan, Deniz Gezmiş'e, Rachel Corrie'den, Ayşenur Ezgi Eygi'ye tüm Filistin dostlarını sonsuz bir saygı ile selamlıyorum. Bugün bizi Filistin Başkonsolosluğu'nun yanında, Eyüp Sultan Hazretlerinin manevi makamında sizlerle buluşturan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e ve değerli yol arkadaşlarına en içten teşekkürlerimi iletiyorum. Bugün 24 Eylül 2025, tarihe not düşmek için gözbebeğimiz İstanbul'dayız. Biz; inancımızın, haktan ve adaletten yana duruşumuzun bir gereği olarak buradayız. Filistin'in, Gazze'nin, Kudüs'ün ve Mescidi Aksa'nın yanında olduğumuz için buradayız. Filistin, bugün dünyanın dört bir yanında birbirinden çok farklı yaşam tarzını benimsemiş milyarlarca insanın tek yürek olduğu bir meşaleye dönmüştür. Zulümlere kayıtsız kalan, tek tip dünya vatandaşı üretmeyi arzulayan siyonist mekanizmalar vicdan sahibi evrensel mozaik karşısında aciz kalmıştır. Milliyetçi, sosyalist, muhafazakar veya liberal; milyarlarca insanın ağzından tek bir söz yükseliyor: 'Nehirden Denize Özgür Filistin.'

"Bu tanıma kağıt üzerinde kalmamalıdır"

Sendikacıdan işverene, akademisyenden öğrenciye, sporcudan taraftara, müzisyenden tiyatrocuya dünyanın tüm renkleri, katledilen insanlar için bir araya geldi. İşte halkların bu desteği, başlangıçta çekimser davranan, hatta İsrail'den yana tavır takınan hükümetleri bile Filistin devletini tanımaya mecbur bıraktı. Ancak, tüm bunlara rağmen İsrail Gazze'de katliamlarına devam ediyor. Canı istediğinde, Ortadoğu'da canının istediği yeri bombalıyor Dolayısıyla, bu tanıma kağıt üzerinde kalmamalıdır. Bu tanıma, Filistin'deki işgali, Gazze'deki soykırımı durduracak, İsrail'in küresel bir tehdit haline gelen saldırganlığına son verecek ve İsrail'in işgal ettiği tüm topraklardan geri çekilmesini sağlayacak bir eylem planına, bir yaptırım sürecine dönüştürülmelidir. Aksi takdirde bu tanıma, senaryosu Tel Aviv'de yazılmış, New York'ta sahneye konulmuş, bir tiyatrodan öteye geçmeyecektir. Burada en büyük sorumluluk elbette hani şu 'dostum' dediğiniz işte ona düşüyor. Amerika çok net, çok pervasız.

"Siyonist planların sakın ha taşeronu olmayın"

Şimdi buradan, bu meydandan yarın Amerika'da Trump ile masaya oturacak olanları uyarıyoruz: İsrail'in işgalini, soykırımını yok sayacak hiçbir girişimin ortağı olmayın. Filistin halkının ve Gazze'nin direnişini kıracak hiçbir adıma ortak olmayın.

'Dostum' dediğiniz Trump'ın Gazze'yi kumarhanelerle, otellerle, eğlence merkezleriyle işgal etme planına alet olmayın. Kendi iktidarlarınızın devamı için Büyük Ortadoğu Projesi gibi Büyük İsrail Projesi gibi, emperyalist, Siyonist planların sakın ha taşeronu olmayın.

"Amerika'nın küstah tavırlarına karşı Erbakan ve Ecevit duruşunu bekliyoruz"

Aslında biz, bu şartlar altında hiçbir şekilde Türkiye ile ABD'nin pazarlığa oturmasını asla kabul etmiyoruz. Bakınız, ABD Dışişleri Bakanı Rubio dün bazı açıklamalar yaptı. Buradan iktidara açıkça sesleniyorum: Türkiye Cumhuriyeti'nin onuru hiç kimsenin kibirli söylemlerine malzeme yapılamaz. ABD Dışişleri Bakanı Rubio resmi olarak özür dilemedikçe, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, Trump ile masaya oturmamalıdır.

Bu mesele şahısların değil, doğrudan devletimizin izzet ve haysiyet meselesidir. Biz, sizden Kıbrıs Barış Harekatı sonrası Amerika'nın küstah tavırlarına karşı Erbakan ve Ecevit duruşunu bekliyoruz. Şunu unutmayalın, Amerika ile dost olan, İsrail'le düşman olamaz.

"2025'te Netanyahu 21. yüzyılın Hitleri, İsrail ise faşizmin Orta Doğu şubesidir"

Kıymetli Filistin sevdalıları, Filistin topraklarında, iki değil 77 yıldır işgal varr. 1948'de Filistinlilerin yaşamlarını, topraklarını, zeytin ve limon ağaçlarını yok sayan İsrail ne ise 24 Eylül 2025'te ki İsrail, aynı İsrail'dir. 2025'te Netanyahu 21. Yüzyılın Hitleri, İsrail de faşizmin Ortadoğu şubesidir. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum: Merhum Necmettin Erbakan Hocamızın partilerinin kapatılmasının, siyasi yasaklar almasının, mütemadiyen önüne engeller çıkarılmasının en baş sebebi Siyonizm'in karşısında, Filistin halkının yanında duruşundan kaynaklıdır.

"Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını İsrail'e karşı Filistin halkının yanında olmaya iten sebep neyse..."

Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını İsrail'e karşı Filistin halkının yanında olmaya iten sebep neyse bugün de aynı sebepler devam etmektedir. İşte bu sebeple, bu tarihi miting çok kıymetlidir. Yarın Trump ile görüşecek olanlar, kendi partilileri de dahil, tüm Türkiye'nin Filistin halkının yanında olduğunu bilerek masaya oturmalıdır. Tabii biz 'tüm Türkiye Filistin halkının yanındadır' derken, iktidarın yöneticilerini kastetmiyoruz. İktidar, kendi tabanına rağmen, kendi seçmenine rağmen, İsrail ile simbiyotik ilişkilerini sürdürmektedir. Herkes biliyor ki, Bakü-Ceyhan boru hattından İsrail'e petrol sevkiyatı devam ediyor. Varil başına '1 dolar 27 cent' hesabı devam ediyor.

"Kürecik'ten, İncirlik'ten İsrail ile istihbarat paylaşımı hala devam ediyor"

İletişim Başkanlığı'nın tüm yalanlamalarına rağmen İsrail'e sevkiyat yapan gemiler limanlarımızı kullanmaya devam ediyor. 'Yapmıyoruz', dedikleri İsrail ile ticaret dolaylı yollardan devam ediyor. Kürecik'ten, İncirlik'ten İsrail ile istihbarat paylaşımı hala devam ediyor. Bütün bunları dile getiren Filistin dostu gençlere yönelik, engellemeler, gözaltılar, tutuklamalar ve ev hapisleri devam ediyor.

"Türkiye mutlaka net olmalıdır ve somut adımlar atmalıdır"

Bu akşam, bu meydandan, İstanbul'umuzdan, Eyüp Sultan Hazretlerinin manevi makamının yanı başından iktidara sesleniyoruz: Türkiye mutlaka net olmalıdır ve somut adımlar atmalıdır. İsrail ile tüm anlaşmalar, tüm diplomatik ilişkiler iptal edilmelidir. İsrail'i tanıma kararı geri çekilmelidir. Bakü-Ceyhan boru hattından İsrail'e petrol sevkiyatına son verilmelidir. Limanlarımızdan İsrail'e sevkiyata son verilmelidir. Türkiye'de ikamet ettiği halde İsrail'in Gazze'deki savaş ve soykırım suçuna iştirak ettiği tespit edilen herkes yargı karşısına çıkarılmalıdır. Başta Kürecik ve İncirlik olmak üzere askeri üslerde İsrail lehine olan tüm faaliyetler durdurulmalıdır.

"İktidardan, Trump'ın yanında havalı pozlar vermesini istemiyoruz"

Ne dediğimizi iyi anlayın: Biz, iktidardan miting yapmasını, hamasi nutuklar atmasını, kınama mesajları yayınlamasını, Trump'ın yanında havalı pozlar vermesini istemiyoruz. Biz İsrail'e karşı tam ambargo, tam tecrit, tam boykot tam yaptırım istiyoruz. Türkiye'nin elindeki imkanlar sınırlı değildir. Yıllardır yaptıkları yanlış uyulamalara rağmen güçlü bir ülkedir. Gazze'ye uluslararası bir barış gücü gönderilmesi için Türkiye acil ve kararlı girişimlerde bulunmalıdır. Ancak bu temasta bulunurken şu noktaya da dikkat çekmek isttiyotum: Bu barış gücü, direnişi kırma, işgali pekiştirme ve Gazzelileri yerlerinden etme planının bir parçası olmamalıdır.

"İsrail'in tacizleriyle mücadele ediyorlar"

Buraya gelirken, sizlere Akdeniz'den, Sumud Filosu'ndan selamlar getirdim. Gemilerdeki arkadaşlarımızla sürekli görüşüyorum. Çok zor bir yolculuk yapıyorlar. Hem bir yandan zorlu deniz şartlarıyla hem de İsrail'in tacizleriyle mücadele ediyorlar. Ama güçlerini, kararlılıklarını buradaki vicdanları insanlardan alıyorlar. Hepsinin sizlere çok çok selamları var.

"İktidar gerçekten samimiyse, Sumud Filosu'na sahip çıksın"

AK Parti iktidarının, böylesi tarihi bir uluslararası girişimin güvenliğini sağlamak için hem uluslararası toplumu harekete geçirmeli hem de kendisi bizzat Sumud Filosunun yanında durmalıdır. Eğer iktidar yaptığı konuşmalarda gerçekten samimiyse, Sumud Filosuna sahip çıksın. İşte Akdeniz orada, işte Sumud Filosu orada. Bu gece bir karar alın. Sumud Filosu'nu korumaya alın. Sizin güvenliğinizle Gazze limanlarına sağ salim yanaştırın ki sizin gerçekten samimi olduğunuzu görebilelim.

"Umutsuzluğa düşmeyeceğiz, kimseyi de umutsuzluğa düşürmeyeceğiz"

Şunu tüm kalbimle inanarak söylüyorum: İktidarlara rağmen bizler, bayrağımızın rengini şüheda kanından almış bizler, yeryüzünde yine umudun ve barışın öznesi olacağız Allahın izniyle. Bizler, Anadolu'da 7 düvele karşı, emperyalizme karşı; Milli Mücadeleyi kazanmış bizler, tek bir yavrunun gözyaşı dökmesine müsaade etmeyeceğiz Allah'ın izniyle. Bizler, inanç, coğrafya, renk ve konjonktür ayrımı yapmadan her zalimin karşısına dikileceğiz. Tüm zalimlerin ortak hayali, mazlum milletlerin umutsuzluğa düşmesidir. Biz umutsuzluğa düşmeyeceğiz, kimseyi de umutsuzluğa düşürmeyeceğiz.

"İsrail'e karşı hiçbir yaptırım içermeyen dış politikayı reddediyoruz"

Biz, durum tespiti yapmaktan, kınamaktan, güçlü bir biçimde kınamaktan, lanetlemekten ibaret olan ama İsrail'e karşı hiçbir yaptırım içermeyen dış politikayı reddediyoruz. Şunu unutmayın: Etki oluşturmayan her tepki, tatminden ibarettir.

"Büyük Orta Doğu Projesini reddeden merhum Bülent Ecevit'i rahmetle ve şükranla anıyorum"

Sözlerimi toparlıyorum. Bu alanda olsun ya da olmasın, Filistin halkının yanında olan herkese teşekkürü bir borç biliyorum. Filistin halkının haklı mücadelesine destek veren Deniz Gezmiş'leri selamlıyorum. Filistin haklının yanında olmanın bedelini ödeyen kürsülerden 'Bana ne Amerika'dan' diyen merhum Necmettin Erbakan hocamızı rahmetle, minnetle anıyorum. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak 2002 yılında İsrail'e 'Soykırımcı' diyen, ABD'nin Büyük Orta Doğu Projesini reddeden merhum Bülent Ecevit'i rahmetle anıyorum. Filistin için can veren Mavi Marmara şehitlerimizi bir kez daha anıyorum. Filistin için canını ortaya koyan Rachel Corrie'yi, Ayşenur Eygi'yi selamlıyorum. Meclis kürsüsünde Filistin için konuşurken kürsüde yaşamını yitiren Hasan Bitmez vekilimizi selamlıyorum. Şu an büyük bir kararlılıkla, Akdeniz'de ilerleyen Sumud Filosu'nu selamlıyorum.

"Emperyal kurtların dişlerini biz sökeceğiz"

Bu meydanı dolduran sevgili kardeşlerim, biz faturayı birilerine havale etmeye gelmedik. Kimin ne kadar cani kimin ne kadar duyarsız olduğunu bırakalım işgüzar medya kalemşörleri yazsınlar. Hiçbir menfaat beklemeden, dünyanın neresinde olursa olsun, her mazluma kalkan olmak inancımızın ve Milli Mücadele ruhumuzun, omuzlarımıza yüklediği en kıymetli vazifedir. Dolayısıyla, şu iyi bilinsin: Uluslararası hukuk ve gerçek yaptırımlarla emperyal kurtların dişlerini biz sökeceğiz. Yeryüzünde gözü yaşlı her coğrafyaya biz koşacağız. Kahrolsun İsrail, yaşasın Gazze halkının direnişi. Kahrolsun İsrail, yaşasın denizden nehire özgür Filistin mücadelesi. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyor, Allaha emanet ediyorum."