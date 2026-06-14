11 kişi defans yaparak maç kazandılar! Ay-yıldızlılar etten duvar ören rakibini geçemedi
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Kanada'nın Vancouver şehrinde Avustralya ile karşı karşıya geldi. BC Place Stadı'nda oynanan mücadeleyi Avustralya, 2-0 kazandı. Özellikle ikinci yarıda rakip kalede büyük baskı kuran A Milli Takım, %73 topla oynama ve 19 şutuna rağmen kalesinin önünde etten duvar ören Avustralya savunmasını geçemedi.
- A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu.
- Türkiye, maçın ikinci yarısında %73 topla oynama ve 19 şut çekme üstünlüğü kurmasına rağmen gol bulamadı.
- Avustralya, 11 kişilik defans bloğuyla Türkiye'nin ataklarını savuşturarak galibiyeti korudu.
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımımız, baştan sona üstün oynadığı mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı. Kanada'nın Vancouver şehrindeki BC Place Stadı'nda oynanan maçta Ay-yıldızlılar, girdikleri pozisyonları cömertçe harcayınca turnuvaya puansız başladı.
KALEYE ABLUKAYA ALDIK AMA OLMADI
Mücadeleye kontrollü başlayan Avustralya, maç boyunca yakaladığı ender fırsatları gole çevirerek 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. A Milli Takımımız, özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında oyunu tamamen rakip yarı alana yıktı. İkinci yarı boyunca %73 topla oynama oranı yakalayan ve rakip kaleyi tam 19 şutla abluka altına alan Bizim Çocuklar, aradığı golü bir türlü bulamadı.
11 KİŞİYLE SAVUNDULAR
Gol için tüm hatlarıyla yüklenen Millilerimiz, Avustralya'nın 11 kişi ile yaptığı katı savunma anlayışını aşmakta zorlandı. Kalesinin önüne adeta etten bir duvar ören ve ceza sahası içinde boşluk bırakmayan Avustralya defansı, net pozisyonlarda da kalecilerinin devleşmesiyle skoru korumayı başardı.
GRUPTAN ÇIKMA ŞANSI DİĞER MAÇLARA KALDI
Bu sonuçla D Grubu'na şanssız bir başlangıç yapan A Milli Futbol Takımı, gruptan çıkma şansını kalan maçlara bıraktı. Ay-Yıldızlılar, sergiledikleri baskılı oyunla mağlubiyete rağmen gelecek maçlar için umut verdi.