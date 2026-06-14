11 kişi defans yaparak maç kazandılar! Ay-yıldızlılar etten duvar ören rakibini geçemedi

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımımız, baştan sona üstün oynadığı mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı. Kanada'nın Vancouver şehrindeki BC Place Stadı'nda oynanan maçta Ay-yıldızlılar, girdikleri pozisyonları cömertçe harcayınca turnuvaya puansız başladı.

KALEYE ABLUKAYA ALDIK AMA OLMADI

Mücadeleye kontrollü başlayan Avustralya, maç boyunca yakaladığı ender fırsatları gole çevirerek 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. A Milli Takımımız, özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında oyunu tamamen rakip yarı alana yıktı. İkinci yarı boyunca %73 topla oynama oranı yakalayan ve rakip kaleyi tam 19 şutla abluka altına alan Bizim Çocuklar, aradığı golü bir türlü bulamadı.

11 KİŞİYLE SAVUNDULAR

Gol için tüm hatlarıyla yüklenen Millilerimiz, Avustralya'nın 11 kişi ile yaptığı katı savunma anlayışını aşmakta zorlandı. Kalesinin önüne adeta etten bir duvar ören ve ceza sahası içinde boşluk bırakmayan Avustralya defansı, net pozisyonlarda da kalecilerinin devleşmesiyle skoru korumayı başardı.

GRUPTAN ÇIKMA ŞANSI DİĞER MAÇLARA KALDI

Bu sonuçla D Grubu'na şanssız bir başlangıç yapan A Milli Futbol Takımı, gruptan çıkma şansını kalan maçlara bıraktı. Ay-Yıldızlılar, sergiledikleri baskılı oyunla mağlubiyete rağmen gelecek maçlar için umut verdi.