Çeşme'ye giden gençten 6 gündür haber alınamıyor

İZMİR'in Çeşme ilçesine arkadaşlarıyla eğlenmek için Alaçatı'ya giden Veli Eren Atay'dan (19) 6 gündür haber alınamıyor. En son bir minibüs şoförü tarafından, yanında kişiyle yolda yürürken görülen Atay'ın babası Mehmet Atay (48), oğlunun hayatından endişe ettiklerini belirterek, görenlerden ya da yerini bilenlerden yardım istedi.

İZMİR'in Çeşme ilçesine arkadaşlarıyla eğlenmek için Alaçatı'ya giden Veli Eren Atay'dan (19) 6 gündür haber alınamıyor. En son bir minibüs şoförü tarafından, yanında kişiyle yolda yürürken görülen Atay'ın babası Mehmet Atay (48), oğlunun hayatından endişe ettiklerini belirterek, görenlerden ya da yerini bilenlerden yardım istedi.

Marangoz Mehmet Atay ile internet üzerinden kıyafet satan Ebru Atay (45) çiftinin iki erkek çocuğundan büyüğü olan ve bir diş polikliniğinde çalışan Veli Eren Atay, 15 Temmuz'da bir grup arkadaşıyla buluşmak için öğlen saatlerinde Karşıyaka'daki evinden Çeşme'ye gitti. Atay, aynı gün akşam arkadaşlarıyla Alaçatı'daki bir eğlence kulübüne geçti. Görgü tanıkları ve kamera kayıtlarına göre, saat 02.30 sıralarında Atay'ın birlikte eğlenmeye geldiği 2'si kız, 4 arkadaşı mekandan ayrıldı. Veli Eren Atay ise mekandan saat 04.00 sıralarında çıktı. Atay, en son 16 Temmuz'da saat 19.00 sıralarında bir minibüs şoförü tarafından yanında bir kişiyle Alaçatı ilçe merkezine yürürken görüldü. En son annesi ile 16 Temmuz saat 01.30'da telefon görüşmesi gerçekleştiren Veli Eren Atay'ın, kendisini merak etmemelerini, Çeşme'de çok eğlendiklerini söylediği öğrenildi. Ancak Atay'dan bir daha haber alınamadı. Oğullarının hayatından endişe eden Mehmet - Ebru Atay çifti, polis merkezine gidip, kayıp başvurusunda bulundu.

Oğullarının ortadan kaybolduğu günden bu yana çok yıprandıklarını belirten Atay, "Tüm yakınlarımız, akrabalarımı perişan halde. Oğlumun, hiçbir sıkıntısı, sorunu yoktu. Bir yere gideceksek, beraber gidip eğlenirdik. Daha önce de Çeşme'ye gitmişliği vardı. Ancak vakitlice dönerdi. Endişeliyiz. Haber alamıyoruz. Başına bir şey gelmiş olmasından korkuyoruz. Gören ya da yerini bilen varsa lütfen en yakın güvenlik güçlerine bildirsin" diye konuştu.