Çerkezköy'de Kauçuk Fabrikasında Yangın Çıktı

Çerkezköy'de Kauçuk Fabrikasında Yangın Çıktı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir kauçuk ve kalıp üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kauçuk ve kalıp üretimi yapılan fabrikada çıkan yangına müdahalede bulunuluyor.

Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kauçuk ve kalıp imalatı gerçekleştirilen fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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