Haberler

ABD'den İran'a Hürmüz Boğazı'ndaki askeri faaliyetleri konusunda "güvenlik uyarısı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran ordusunun Hürmüz Boğazı'nda gerçekleştireceği atış faaliyeti öncesinde güvenlik uyarısında bulundu ve tansiyonu artıracak eylemlerden kaçınması gerektiğini vurguladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran ordusunun Hürmüz Boğazı'nda gerçekleştireceği atış faaliyeti öncesinde "güvenlik uyarısında" bulundu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda "tansiyonu artıracak eylemlerden kaçınması gerektiği" ifade edildi.

İran'ın pazar günü Hürmüz Boğazı'nda başlayacak ve iki gün sürecek olan atış faaliyetine atıf yapılan açıklamada, "CENTCOM, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından duyurulan deniz tatbikatını güvenli, profesyonel ve uluslararası deniz trafiğinin seyrüsefer özgürlüğünü riske atmayacak şekilde gerçekleştirmesini tavsiye ediyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası deniz ticareti için önemine işaret edilerek, İran'ın bu bölgede tansiyonu artıracak her türlü eylemden sakınması gerektiği kaydedildi.

İran, Hürmüz Boğazı çevresindeki hava sahasında askeri atış faaliyeti nedeniyle bir NOTAM yayımlamış ve Hürmüz Boğazı çevresinde askeri atış faaliyeti gerçekleştirileceğini belirtmişti.

Askeri faaliyetin 27–29 Ocak tarihlerinde 5 deniz mili yarıçaplı dairesel bir alan içinde yapılacağı ve tatbikat süresince söz konusu bölgede yer seviyesinden 25 bin fit irtifaya kadar olan hava sahasının kısıtlı ve tehlikeli kabul edileceği bildirilmişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
ABD basını: Trump, İran'a pazar sabahı saldırı emri verebilir

İran'a saldırı tarihi belli oldu, Trump müttefik ülkeye bilgi verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep: Bunu ben başlattım

Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın

Babasını öldüresiye dövüp kaydettiği görüntüleri amcasına yolladı
Merkez Bankası'ndan kritik adım! Büyüme sınırı düşürüldü

Merkez Bankası'ndan kritik adım
Ve mutlu son! Fenerbahçe yıllardır istediği transferi yaptı

Fenerbahçe yıllardır istediği transfer bombasını patlattı
Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep: Bunu ben başlattım

Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep
Kadıköy'e yapılacak camiye itiraz edenlere Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan yanıt

Kadıköy'e yapılacak camiye itiraz edenlere Beştepe'den yanıt
Hayatını kaybeden Fatih Ürek'in menajerinden duygu dolu açıklama

Hastane önünde acı veda: Fatih Ürek'in son anlarını anlattılar