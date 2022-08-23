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Çelik: "Seçim takvimi ile ilgili bir değişiklik yok, seçimler zamanında yapılacak"

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi önünde açıklamalarda bulundu.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması

ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi önünde açıklamalarda bulundu. (1)

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Seçim takvimiyle ilgili değişiklik yok, seçimler zamanında yapılacak. Erken seçim ve benzeri spekülasyonların hiçbirinin ne bir temeli ne bir manası var."

Kaynak: AA / Bayram Akkaya - Güncel

Ömer Çelik AK Parti Güncel Haberler

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