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Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı

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Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası soruşturmasında düzenlenen dördüncü dalga operasyonunda Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alınırken, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı İskender Balcı'nın da yer aldığı 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik soruşturmasının dördüncü dalgasında Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı İskender Balcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
  • İskender Balcı'nın fon iddialarının merkezindeki Özata Denizcilik şirketinin yönetim kurulu üyeliğinden kısa süre önce istifa ettiği belirlendi.
  • Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizcilik bağlantılı operasyonda Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu ile birlikte Altuğ Kantarcı, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş, Ali Çil ve Azize Binnur Tosun gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturmanın dördüncü dalgasında kritik gelişmeler yaşandı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan isimler arasında Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı İskender Balcı da yer aldı.

KISA SÜRE ÖNCE İSTİFA ETMİŞ 

Soruşturma dosyasında Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı İskender Balcı öne çıkan isim oldu. Hakkında yakalama kararı verilen Balcı'nın, fon iddialarının merkezindeki Özata Denizcilik şirketinin yönetim kurulu üyeliğinden çok kısa süre önce aniden istifa ettiği öğrenildi. Dosya kapsamında İskender Balcı’nın yanı sıra Orhan Aksüt, Tuğba Hicran Ataseven ve Duygu Somay hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

BANKA MÜDÜRÜ DAHİL 6 GÖZALTI

Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizcilik bağlantılı yürütülen operasyonda Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu ile birlikte Altuğ Kantarcı, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş, Ali Çil ve Azize Binnur Tosun gözaltına alındı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıadem çalış:

Eeee bizim zararı kim karşılayacak milletin suçu ney aliye bakanı bu millete kemer sıkma palitikası yaparken en yakınındaki yardımcısının damadı çalarken uyumuşmu acebağa sendemi bürütüs.

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Haber YorumlarıAYDEMİR MÜŞAVİRLİK:

belli ki senin bu işle alakan yok zararında yok. eğer olsaydı kapı önlerinde yatar herşeyden haberin olurdu. Devlet sürekli açıklama yapıyor Tüm mal varlıklarına el koyuyor ve en son açıklamada kazançlarının 2 katını ödemek şartıyla etkin pişmanlık yapıp, mağdurların mağduriyetinin giderilmesi gibi planlamalar yapılıyor. Bu halde açıklamalar yapılırken sen böyle yorum yaparsan millet sana derki onların paraları artarken senin paran azaldımı sendemi bu işin içindesin der.

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Haber YorumlarıYılmış YILMAZ:

Soyan soyana Allah milletin yardımcısı olsun.

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