Futbol tarihinde bir ilk! Saçlarıyla rakibini 9 kişi bıraktı

Futbol tarihinde bir ilk! Saçlarıyla rakibini 9 kişi bıraktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CONCACAF Uluslar Ligi'nde Antigua & Barbuda, Anguilla'yı 5-0 yendi. 69. dakikada oyuna giren Aedan Scipio'nun ayaklarına kadar uzanan saçını çeken Keon Greene 72'de, Shalon Knight ise 90+3'te kırmızı kart gördü.
CONCACAF Uluslar Ligi'nde Antigua & Barbuda ile Anguilla takımların karşı karşıya geldi. Antigua & Barbuda, mücadeleyi 5-0'lık skorla kazandı.
2 RAKİBİNİ SAÇLARIYLA ATTIRDI
Ancak söz konusu müsabakada skordan çok yaşanan kırmızı kart pozisyonları dikkat çekti. Mücadelenin 69. dakikasında oyuna dahil olan Aedan Scipio ayaklarına kadar uzanan saçları sayesine rakiplerine 2 kırmızı kart aldırdı.
Scipio'nun saçını çelen Keon Greene 72. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakırken, 90+3. dakikada da Shalon Knight yine aynı sebepten dolayı kırmızı kartla cezalandırıldı.