İBB yolsuzluk davasında 57'si tutuklu 436 sanık 88. duruşmada hakim karşısına çıktı

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında, aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 57'si tutuklu 436 sanık, 88'inci duruşmada hakim karşısına çıktı. Duruşma tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'Örgüt lideri' olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu'nun; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet', 'Suç gelirlerinin aklanması', 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 'Kişisel verilerin kaydedilmesi', 'Kişisel verileri ele geçirme ve yayma', 'Suç delillerini gizleme', 'Haberleşmenin engellenmesi', 'Kamu malına zarar verme', 'Rüşvet alma', 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'İrtikap', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'İhaleye fesat karıştırma', 'Çevrenin kasten kirletilmesi', 'Vergi usul kanununa muhalefet', 'Orman kanununa muhalefet' ve 'Maden kanununa muhalefet' suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu'nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

'KİMSEYE HAKSIZ MENFAAT SAĞLAMADIM'

Tutuksuz sanık eski İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, "İBB'deki görevimden memleketime hizmet etmek için istifa ettim. Hopa'da Belediye Başkanı adayı oldum. Hopa halkının takdirleriyle seçildim ve şu anda doğduğum topraklara hizmet etmenin onurunu ve mutluluğunu yaşıyorum. İddia edilen suçlar, bir kamu ihalesine hile karıştırmak, birilerine haksız menfaat sağlamak, rekabeti engellemek ve gizli bilgileri paylaşmak. Benim ve buradaki meslektaşlarımın uzak durduğu ne varsa bugün isnat ediliyor. insanı en çok yaralayan da bu. bana soruyorlar 'ihaleye fesat mı karıştırdın?' Hayır, hiçbir firmaya gizli bilgi vermedim, hiçbir kamu görevlisine bir firmayı kayırması yönünde talimat vermedim, hiçbir kişiye veya şirkete haksız menfaat sağlamak amacıyla bir harekette bulunmadım" dedi.

'KAMU ZARARI VARSA ÖDEMEYE HAZIRIM'

Tutuksuz sanık reklamcı Kaan Ketenci, "Biz ağırlıklı olarak Bağdat Caddesi üzerinde bulunan inşaatların önündeki alanlara reklam koyardık. Bağdat Caddesi'ndeki inşaat alanlarının önündeki parapetler için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yürütüyorduk. Panolar için ise Metro A.Ş. ile anlaşmamız vardı. Burada ben herhangi bir kamu zararına uğratmadım. Kamu zararı varsa ödemeye hazırım" dedi.

Duruşma savcısı, "İfadenizde Murat Ongun ile ilgili, 'Murat Ongun, açık hava reklam başı olması sebebiyle tanırım. Kendisi açık hava reklamın son karar verici ve onay makamı' şeklinde beyanınız var. Bunu neye dayanarak söylediniz?" sorusunu yöneltti. Ketenci, "Tanırım dememdeki sebep ben Murat Ongun'u bilirim çünkü bizim açık hava reklamcıları, bütün piyasa şunu bilir, Ongun karar verici mercidir. Her şey başta ona gider. Ona sorulur, ondan cevap gelir; ya iş yapılır ya da yapılmaz. Ama ben kendi kişisel olarak Ongun'u tanımam, hayatımda hiç görüşmedim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı