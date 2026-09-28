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İstanbul'da sağanağın ardından trafik kilit

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İstanbul'da sağanağın ardından trafik kilit
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İstanbul'da haftanın ilk iş gününde, gece boyunca etkili olan sağanağın ardından sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 07.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 62'ye ulaştı.

İstanbul'da gece boyunca etkili olan sağanak yağış ve pazartesi sabahının mesai telaşı birleşince ana arterlerde ciddi bir yoğunluk yaşandı. Haftanın ilk iş gününde sabahın erken saatlerinde yola çıkan sürücüler, güne ağır ilerleyen bir trafikle başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, sabah saat 07.30 itibarıyla megakent genelindeki trafik yoğunluk oranı yüzde 62 seviyesine kadar ulaştı. Özellikle ana bağlantı yolları ve köprü girişlerinde araç kuyrukları oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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