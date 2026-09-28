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Melania Trump’la sohbet uzayınca eşinden dikkat çeken hamle

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Melania Trump’la sohbet uzayınca eşinden dikkat çeken hamle Haber Videosunu İzle
Melania Trump’la sohbet uzayınca eşinden dikkat çeken hamle
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Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in Melania Trump’la sohbet ettiği sırada eşi Peng Liyuan yanına gelerek sırtına dokundu. Xi’nin bu temasın ardından aniden yönünü değiştirip hareket etmesi dikkat çekti. Kısa an, özellikle Xi’nin eşinin dokunuşuna verdiği hızlı tepki nedeniyle kısa sürede gündem oldu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan’ı Beyaz Saray’da ağırladığı programda kameralara yansıyan kısa bir an dikkat çekti. Xi Jinping’in Melania Trump’la ayakta sohbet ettiği sırada Peng Liyuan eşinin yanına gelerek sırtına hafifçe dokundu.

EŞİNİN DOKUNUŞUYLA HEMEN HAREKETE GEÇTİ

Peng Liyuan’ın dokunuşunun ardından Xi Jinping’in bir anda yönünü değiştirerek bulunduğu noktadan ayrılması görüntülere yansıdı. O anlarda Xi’nin hızlı tepkisi dikkat çekerken, Peng Liyuan da eşinin hemen yanında yürümeye devam etti.

KISA AN GÜNDEM OLDU

Devlet yemeği öncesinde yaşanan bu kısa an, özellikle Xi Jinping’in eşinin dokunuşuna verdiği hızlı tepki nedeniyle öne çıktı. Melania Trump ise sohbetin ardından programın devam ettiği alana yöneldi.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Peng Liyuan’ın eşine yaptığı küçük dokunuş ve Xi’nin anında hareketlenmesi en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

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