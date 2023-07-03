Büyükelçi Murat Karagöz İçin Ankara'da Tören Düzenlendi.

Dışişleri Bakanlığı’nda, 30 Haziran 2023 tarihinde hayatını kaybeden Türkiye’nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz için bugün tören düzenlendi. Karagöz’ün oğlu Batuhan Karagöz, “Benim ve ailemin üzerimize düşen ve hiçbir zaman tamamlayamayacağımız imkânsız görev, babamın efsanesini kendi başarılarımızla devam ettirmek” dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise “Büyükelçi Murat Karagöz, mesleki ve insani özellikleriyle camiamızın çok müstesna bir mensubuydu. Görev yaptığı her ülkede unutulmaz izler bıraktı. Ulanbator Büyükelçiliği sırasında ata yurdu Orta Asya ile bağlarımızın güçlenmesine büyük katkılar sağladı. Amman Büyükelçisi iken, oldukça zorlu bir dönemde Filistin davasına sahip çıktı” diye konuştu.

MELİS YILDIRIM

Dışişleri Bakanlığı'nda, 30 Haziran 2023 tarihinde hayatını kaybeden Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz için bugün tören düzenlendi. Karagöz'ün oğlu Batuhan Karagöz, "Benim ve ailemin üzerimize düşen ve hiçbir zaman tamamlayamayacağımız imkansız görev, babamın efsanesini kendi başarılarımızla devam ettirmek" dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise "Büyükelçi Murat Karagöz, mesleki ve insani özellikleriyle camiamızın çok müstesna bir mensubuydu. Görev yaptığı her ülkede unutulmaz izler bıraktı. Ulanbator Büyükelçiliği sırasında ata yurdu Orta Asya ile bağlarımızın güçlenmesine büyük katkılar sağladı. Amman Büyükelçisi iken, oldukça zorlu bir dönemde Filistin davasına sahip çıktı" diye konuştu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatil yapan Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz, 30 Haziran 2023'te Ölüdeniz Mahallesi Faralya Koyu'nda denizde yüzerken rahatsızlandı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 55 yaşındaki Karagöz için bugün Dışişleri Bakanlığı'nda tören düzenlendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, eski Cezayir Büyükelçisi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katıldığı törene Karagöz'ün ailesi, bakanlık mensupları ve çok sayıda büyükelçi katıldı.

Saygı duruşunun ardından konuşan Büyükelçi Ahmet Aydın Doğan, şunları kaydetti:

"ÇOK SAYILAN VE SEVİLEN, BAŞARILI VE YURTSEVER BİR DİPLOMATIMIZI GENÇ YAŞTA KAYBETTİK. ÜZÜNTÜMÜZ, ACIMIZ BÜYÜK"

"Murat mesleğine tutku ve heyecanla bağlıydı. Çalışkandı. Görev yaptığı her yer ve mevkide çok çalıştı. Büyükelçi olarak görev yaptığı Moğolistan ve Ürdün'de ikili ilişkilerimizde fark yarattığını biliyoruz. Ankara'daki son görevi sırasında kendisiyle yakın çalıştım. İşine bağlılığı, ciddiyetini ve sorumluluk duygusunu bizzat müşahede ettim. Portekiz'de de başarılara imza atacağına emindik. Maalesef ömrü yetmedi.

Murat İstanbullu'dur. Ankara'da ise onun evi burasıdır, Dışişleri Bakanlığı'dır. Bugün burası, evinden hem memleketine hem de ebediyete uğurluyoruz. Taziye mesajlarının da kanıtladığı üzere, Bakanlığımız dışında da çok sayılan ve sevilen, başarılı ve yurtsever bir diplomatımızı genç yaşta kaybettik. Üzüntümüz, acımız büyük. Camiamız, arkadaşları ve ailesi için zor bir vedalaşma. Murat'ı her zaman enerjisiyle, neşesiyle ve o güzel gülüşüyle hatırlayacağız."

BATUHAN KARAGÖZ: BENİM VE AİLEMİN ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREV, BABAMIN EFSANESİNİ KENDİ BAŞARILARIMIZLA DEVAM ETTİRMEK

Karagöz'ün oğlu Batuhan Karagöz ise şöyle konuştu:

"Babamın mesleğinden dolayı ondan uzak kaldım ve bu sebeple iki tane Murat Karagöz tanıyorum. Biri, insan olan babam. Diğeri bir efsane. Benim tanıdığım babam çok duygusal, karizmatik, sevecen ve çok neşeli biriydi. Ailem ve babamın arkadaşları, meslektaşlarından onun hakkında duyduklarım beni gereğinden çok daha az tanıyabildiğim babamı ölümsüz bir kahraman olarak kafamda yerleştirmişti. Ama nihayetinde bir insandı. Benim ve ailemin üzerimize düşen ve hiçbir zaman tamamlayamayacağımız imkansız görev, babamın efsanesini kendi başarılarımızla devam ettirmek.

Sizlerden ilk ricam, sevdiklerinize sevdiğinizi belli edin, dile getirin. Benim gibi 'Acaba babam biliyor mu' diye bir hisse de kapılmayın. Özellikle babaları yanında olanlar, benim artık yapamayacağım, babanıza sarılın ve öpün. İkincisi, babamın efsanesini hiçbir zaman unutmamak için lütfen çaba gösterin. Onun çalışkan, sosyal, karizmatik ruhunu örnek olarak görün. Son olarak da benim için, eğer aranızda babam hakkında anlatacak hikayeleri ve anıları olanlar varsa onları her zaman dinlemeye hazır olduğumu bilmenizi isterim."

FİDAN: BÜYÜKELÇİ MURAT KARAGÖZ, MESLEKİ VE İNSANİ ÖZELLİKLERİYLE CAMİAMIZIN ÇOK MÜSTESNA BİR MENSUBUYDU

Türk Hariciyesi tarihine daha hayattayken geçmeyi hak etmiş birçok değerli bir büyükelçi ve çok özel bir insana veda etmenin derin üzüntüsü içinde olduğunu belirten Dışişleri Bakanı Fidan, devamında şunları kaydetti:

"Büyükelçi Murat Karagöz, mesleki ve insani özellikleriyle camiamızın çok müstesna bir mensubuydu. Görev yaptığı her ülkede unutulmaz izler bıraktı. Ulanbator Büyükelçiliği sırasında ata yurdu Orta Asya ile bağlarımızın güçlenmesine büyük katkılar sağladı. Amman Büyükelçisi iken, oldukça zorlu bir dönemde Filistin davasına sahip çıktı.

Lizbon'da sadece dört ayda ne denli başarılı olduğunu dün beni hemen taziye için arayan Portekiz Dışişleri Bakanı'nın samimi ifadelerinde bizzat gördüm. Başarısı sadece yurt dışı ile sınırlı değildi. Merkez görevlerinde milli diplomasimizin geleneksel kabiliyetlerini, zamanın ruhuyla birleştiren adımlara öncülük etti. Antalya Diplomasi Forumu'nun güzel küresel bir marka haline gelmesinde büyük emekleri oldu. Basın ve kamu ile iletişim alanlarında yenilikçi adımlara imza attı.

Bu ani vefat haberinin yarattığı sızı, kıymetli bir büyükelçinin kaybı kadar çok iyi bir insanın aramızdan ayrılmasıdır. Başta ailesi olmak üzere sevenlerinin ve camiamızın büyük bir acı içerisinde olduğunu biliyorum. Mesleğe bıraktığı iz ve bu gök kubbede bıraktığı hoş seda ile teselli bulmaya çalışacağız."