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ABD'de Kaliforniya'nın Silikon Vadisi'nde, Ukrayna'ya yazılım sağlayan bir teknoloji ve savunma şirketinin çalışanlarını Rusya adına gizlice izlemekle suçlanan bir Rus tutuklandı. BBC'nin haberine göre ABD'li savcılar, Igor D'iu adlı şüphelinin Moskova tarafından Telegram üzerinden işe alındığını açıkladı.

İddianamede şirketin adı geçmiyor; yalnız Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşta kullandığı yazılımı üreten, borsada işlem gören bir teknoloji ve savunma şirketi olarak tanımlanıyor. BBC'nin ABD'deki ortağı CBS News'e göre söz konusu şirket Palantir Technologies. Palantir, BBC'nin yorum talebine yanıt vermedi.

KAFEDE ÇALIŞANLARIN EKRANLARINI FOTOĞRAFLADI

Savcılara göre D'iu, haziranda İstanbul'dan Meksika'ya gitti ve ABD'ye Meksika sınırından yasa dışı yollarla girdi. Kendisini yönlendirenler Rusya'dan "Anavatan" diye söz ediyor ve şirketin Ukrayna'da Rusya'ya karşı kullanılan silahlar sağladığını söyleyerek bilgi toplamasını istiyordu.

Talimat doğrultusunda bilgisayar, telefon, kablosuz ağ ekipmanı ve uzaktan erişim yazılımı satın alan şüpheli, Palo Alto'da şirketin ofislerine yakın bir kafeye giderek orada çalışan şirket personelinin dizüstü bilgisayar ekranlarını fotoğrafladı. Yönlendiricilerinin, çevredeki çalışanlardan bilgi toplamaya çalışmak için dizüstü bilgisayarını şirketin yakınında belirlenen noktalara yerleştirmesini istediği de iddia ediliyor.

KADIN YÖNETİCİYİ 48 KİLOMETRE TAKİP ETTİ

D'iu'nun çalışanları ve evlerini de gözetlediği belirtiliyor. Savcılara göre şüpheli 3 Eylül'de üst düzey bir kadın yöneticinin aracını yaklaşık 30 mil (48 kilometre) takip etti; yönetici bir polis merkezine gidince kaçtı. Polis daha sonra şüphelinin önceki günlerde başka çalışanların araçlarını da izlediğine dair kanıt buldu.

Soruşturmada "Hugo Landry Johns" sahte adına düzenlenmiş bir ABD pasaportu, Kaliforniya kimlik kartı ve sosyal güvenlik kartı ele geçirildi. Ekimde East Palo Alto'daki evine yapılan baskında ise iki Rus pasaportu ve çalışanların ev adreslerinin, aile üyelerinin adlarının, eğitim ve iş geçmişlerinin, güçlü ve zayıf yönlerine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı el yazısı bir defter bulundu.

15 YILI AŞKIN HAPİS İSTENİYOR

Kuzey Kaliforniya Başsavcısı Craig Missakian, "Bu davadaki iddialar, Amerikan bir teknoloji ve savunma şirketinin çalışanlarını, şirketin Ukrayna'ya verdiği destek nedeniyle hedef alan devlet destekli bir operasyonu anlatıyor. Silikon Vadisi'ni yabancı istihbarat operasyonlarının üssüne çevirme girişimlerine izin vermeyeceğiz" dedi.

D'iu, yabancı ajan olarak faaliyet göstermeye ilişkin iki suçlama, eyaletler arası ısrarlı takip ve sahte kimlik belgesi suçlamalarıyla yargılanacak. Suçlu bulunursa 15 yılı aşkın hapis cezası alabilir. Şüpheli 2 Kasım'dan bu yana tutuklu; avukat tutup tutmadığı bilinmiyor.

Kaynak: BBC