Üye Girişi
Haberler

Büyükçekmece'de denizde kadın cesedi bulundu! Halıya sarıp ayağına zincirle ağırlık bağlamışlar

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükçekmece'de balıkçılar tarafından bir kadına ait ceset bulundu. İhbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri cesedin dibe batması için ayağına zincirle ağırlık bağlandığını ve fark edilmemesi için de halıya sarıldığını tespit etti. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

İstanbul Büyükçekmece'de balıkçılar denizde ceset görünce polise haber verdi. Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan cesedin bir kadına ait olduğu belirlenirken ayağına zincirle ağırlık bağlandığı ve halıya sarılmış halde bulunduğu öne sürüldü. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

CESEDİN ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Mimar Sinan Sahili'nde sabah saatlerinde balıkçılar tarafından denizde ceset görüldü. Balıkçılar durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sahil güvenlik ekiplerinin kıyıya çıkardığı cesedin bir kadına ait olduğu ve üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.

Büyükçekmece'de denizde kadın cesedi bulundu! Halıya sarıp ayağına da zincirle ağırlık bağlamışlar

AYAĞINA ZİNCİRLE AĞIRLIK BAĞLANMIŞ

Cesedin dibe batması için ayağına zincirle ağırlık bağlandığı ve fark edilmemesi için de halıya sarıldığı öne sürüldü. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek olayla ilgili çalışma başlattı. Savcının da olay yerinde ki incelemeyi tamamlamasının ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Büyükçekmece'de denizde kadın cesedi bulundu! Halıya sarıp ayağına da zincirle ağırlık bağlamışlar

BALIKÇILAR GÖRDÜ

Mahalle sakini Cem Tansever "Sabahleyin geldiğimizde limanda polis ekipleri vardı. Balıkçı arkadaşlar denizde bir bayan cesedi görmüşler. Ekiplere haber vermişler. Sahil güvenlik ve polis ekipleri cesedi denizden çıkartmışlar. Olay yeri inceleme çalışmaları yapıldı. Otopsi yapmak için ekipler cesedi alıp götürdü" ifadelerine yer verdi.

Büyükçekmece'de denizde kadın cesedi bulundu! Halıya sarıp ayağına da zincirle ağırlık bağlamışlar

Büyükçekmece'de denizde kadın cesedi bulundu! Halıya sarıp ayağına da zincirle ağırlık bağlamışlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adli Tıp Kurumu Büyükçekmece İstanbul İnceleme Otopsi 3.Sayfa Haberler

Kaçak elektrik kontrolüne cami hoparlöründen uyarı: Kapınızı açmayın

Kaçak elektrik kontrolüne cami hoparlöründen uyarı: Kapınızı açmayın

 Hakkari'de kayyum olarak atanan valiye küstah tehdit: Sizi bu sokaklarda dolaştırmayacağız

Hakkari'de kayyum olarak atanan valiye küstah tehdit: Sizi bu sokaklarda dolaştırmayacağız

 Bakan Şimşek duyurdu! Zorunlu Afet Sigortası geliyor

Bakan Şimşek duyurdu! Zorunlu Afet Sigortası geliyor

Bakmadan Geçme

Gelinlik denemek ücretli mi? Gelinlik denemek artık ücretli mi olacak? Gelinlik deneme ücreti ne kadar? Riva plajı nerede, nasıl gidilir? İstanbul'da en temiz ve en iyi plajlar hangileri? Aile Destek ödemesi bayramdan önce yatar mı? Aile Destek bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kilyos plajı nerede, nasıl gidilir? İstanbul'da en temiz ve en iyi plajlar hangileri? İstanbul'da en temiz ve en iyi plajlar hangileri? Heybeliada plajı nerede, nasıl gidilir? İncekum Plajı nerede, nasıl gidilir ve giriş ücreti var mı? Marmaris'in en iyi plajları nerede? Patmos Adası'na kapıda vize var mı, ücreti ne kadar? Patmos Adasına kapıda vize nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır? Leros Adası'na kapıda vize var mı, ücreti ne kadar? Leros Adasına kapıda vize nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır? Kalimnos Adası'na kapıda vize var mı, ücreti ne kadar? Kalimnos Adasına kapıda vize nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır? Simi Adası'na kapıda vize var mı, ücreti ne kadar? Simi Adasına kapıda vize nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır? Sisam Adası'na (Samos) kapıda vize var mı, ücreti ne kadar? Sisam Adasına kapıda vize nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır? Meis Adası'na (Kastellorizo) kapıda vize var mı, ücreti ne kadar? Meis Adasına kapıda vize nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır? Kos Adası'na (İstanköy) kapıda vize var mı, ücreti ne kadar? Kos Adasına kapıda vize nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır? Sakız Adası'na kapıda vize var mı, ücreti ne kadar? Sakız Adasına kapıda vize nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır? Marmaris'in en iyi plajları! Kızkumu Plajı nerede, nasıl gidilir ve giriş ücreti var mı?
İmza törenine damga vuran anlar! Okan Buruk'a Mourinho soruldu, yanıtı Ali Koç'u kızdıracak

İmza törenine damga vuran anlar! Okan Buruk'a Mourinho soruldu, yanıtı Ali Koç'u kızdıracak
500

Yorumlar (3)

Alp null:

bir kadına gücü yeten insana insan denmez karektersiz denir

10
1
yanıtYanıtla
Ali Usda:

EE bunu ancak insan yapar.

4
0
yanıtYanıtla
YalancıSavar:

Türk Polisi çözer bu sırrı...

3
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title