Büyükçekmece'de 3 Aydır Süren Su Sızıntısı Mağduriyeti: 'Suyla Yaşam Mücadelesi Veriyoruz'

BÜYÜKÇEKMECE'de 4 katlı binanın 4'üncü katındaki dairenin su tesisatından kaynaklandığı öne sürülen sızıntı nedeniyle 3'üncü katta oturanlar mağdur oldu. 3 aydır mağduriyet yaşadıklarını söyleyen kiracı Gürhan Karakaş, tavandan sızan suyun alt katlara kadar ulaştığını belirtti. Karakaş, "2 Mayıs'tan beri giderek artan su sızıntısından dolayı biz şu anda açıkçası burada evin içerisinde suyla yaşam mücadelesi veriyoruz. 3 aydır evinin içerisindeki su sızıntısından dolayı oluşan mağduriyetimiz var ve bir türlü bu sıkıntımız giderilmedi. Evin içerisinde son 3 aydır sağlıksız koşullar altında yaşamaktayız ve her gün evin içerisinden suyu çekpasla çekiyoruz, dışarı atıyoruz çünkü başka gidecek bir yer de yok" dedi.

Olay 2 Mayıs Cumartesi günü Büyükçekmece Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Bina sakinin iddiasına göre binanın 4'üncü katındaki dairenin su tesisatından kaynaklandığı öne sürülen sızıntı 3'üncü katta yaşayan dairenin tavanına zarar verdi. Yaklaşık tavanlardan sızan suyun alt katlara kadar ulaştığını belirten dairede kiracı olarak oturan Gürhan Karakaş, her yere başvuırduklarını ancak sorunun bir türlü çözülemediğini öne sürdü. Binada yaşayanlardan bazılarının binayı terk etitğini söyleyen Karakaş, üst katta oturan kiracı hakkında suş duyurusunda bulundu.

'2 MAYIS'TA BAŞLADI YAVAŞ YAVAŞ ARTTI'

Karakaş, " Evimizdeki su baskını 2 Mayıs'ta başladı. Damla damla olarak başladı fakat daha sonra yavaş yavaş artmaya başladı. Bütün eşyalarımızın hepsinin üzerine damladı, tepedeki kaplamadan yavaş yavaş sızmaya başladı. Banyodaki kaplamanın üzerinden yavaş yavaş sızdı oradan başladı. Ardından evin her tarafını kapladı. Hemen gerekli mercilere haber verdik. İlk önce ev sahibimize haber verdik. Üst kattaki komşuya haber verdik. Üst kattaki komşunun ev sahibiyle görüştük. Polise gittik, kaymakamlığa gittik, başvuruda bulunduk. Savcılığa gittik, savcılıkta da görüşme sağladık fakat dosyamız kapatıldı, gerek görülmedi. Elektrik tesisatımıza geldiğini belirttik suyun ve yangın çıkma riskinden bahsettik; çünkü burada kayıp düşme olayımız da olabilir. Eşimin ve benim hayatımız tehlikeye girdi fakat hiçkimse bize yardımcı olmadı. En sonunda da doğal olarak biz de sanal medya ve haber ajansları üzerinden yardım çağrısında bulunduk" dedi.

'O, BANYOYU KULLANAMAYACAK DİYE EVİ KULLANAMAZ HALE GELDİK'

Karakaş, "Kendisi aslında ilk başta izin vermişti fakat daha sonra bu tesisatın onarımı ve tespiti için gelen insanlar olunca bunları dışarı çıkarttı. Bunun sebebi de evindeki tadilata izin vermiyormuş. Burada ailesi banyoya giriyormuş, kullanamazmış fakat o kullanamayacak diye biz burada evi kullanamaz hale geldik. Bütün odalarımızın hepsi mahvoldu ve eşim bu durumdan çok etkilendi. Rutubetten dolayı hastalandık ve biz de burada yaşayamayacak hale geldik. Kimsenin yardım etmemesi de bizi ayrıca üzdü. Yukarıdaki komşumuz kentsel dönüşüme gireceğini söyleyerek yaptırmak istemedi; fakat buranın henüz kağıdı çıkmamıştı, karotları yeni alınmıştı. Yasal olarak devlet 3 ay oturma süresi vermekte ve henüz daha buranın riskli raporu bile çıkmadı. Şu anda sadece müteahhitlerle anlaşma içerisindeler fakat bu bizim bu şekilde risk içerisinde yaşayacağımız manasını asla taşımamalı. Bizim de normal insanlar gibi yaşamaya, sağlıklı koşullarda barınmaya ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

'EŞYALARIMIZI KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ BİR ŞEKİLDE'

Karakaş, "2 Mayıs'tan beri giderek arttı, son 2 günde daha da yüksek bir sızıntı var. Muhtemelen boru patlağı varsa bile yaptırmadıkları yer daha da büyüdüğü için sızıntı giderek arttı. Bütün kapılar, yatak odası dahil olmak üzere her yere ulaştı. Biz de artık evin içindeki eşyaları söküp koruma altına almaya çalışıyoruz çünkü herşey çok pahalı, almak çok zor, alım gücü düşük ve biz de ne yapalım eşyalarımızı bir şekilde korumaya çalışıyoruz. 2 Mayıs'tan beri giderek artan su sızıntısından dolayı biz şu anda açıkçası burada evin içerisinde suyla yaşam mücadelesi veriyoruz. 3 aydır evinin içerisindeki su sızıntısından dolayı oluşan mağduriyetimiz var ve bir türlü bu sıkıntımız giderilmedi. Evin içerisinde son 3 aydır sağlıksız koşullar altında yaşamaktayız ve her gün evin içerisinden suyu çekpasla çekiyoruz, dışarı atıyoruz çünkü başka gidecek bir yer de yok. Bu su sadece bize gitmedi. Alt kata da indi. Bir alt katımız da var. Şu anda insanlar eşyalarını taşıyıp gittiler ve onun alt katına da yakında inecek. Alt kattaki evlere de indi. Bir alt katımız orası da kötü durumdaydı fakat oradaki insanlar eşyalarını alıp gittiler. Şu anda onlara da muhtemelen ulaşamayız" diye konuştu.

'EV SAHİBİ DE KAPIYI AÇTIRAMADI; TAMİRATA İZİN VERMEDİLER'

Karakaş, "Ev sahibi kimseyle konuşmadı. O da yukarıdaki vatandaşa kapıyı açtıramadı. Üst kattaki kiracı olan komşumuzun ne kadar iletişime geçmeye çalışırlarsa çalışsınlar hiçbir zaman kendileri karşılık vermedi, olumlu dönüş yapmadı ve tamirata hiçbir zaman izin vermediler. Ondan dolayı da mağduriyetimiz sürekli devam etti. Ev sahibi de görüşme gerçekleştirdi. Kendileri şu anda Ankara'dalar, kiracılarının da izin vermediğini belirtti. İlk başlarda ev sahibi kendisi izin vermediğini söylemişti. Daha sonra bizim görüşmelerimizdeki bu WhatsApp mesajları ve diğer konuşma kayıtları herşey mevcut. İzin vermesine rağmen yukarıdaki komşumuz hiçbir şekilde tadilata yanaşmadı. Yukarıdaki komşumuzun ev sahibi onları da mahkemeye verdi. Gerekli bütün mercilere başvurmamıza rağmen ki itfaiye eve geldi kontrol yaptı. Su sızıntısını tespit etti, bize bir evrak düzenledi hayati tehlike ve elektrik tesisatına geldiğiyle alakalı. Fakat herhangi bir çözüm bulamayınca biz de sosyal medya üzerinden sesimizi duyurmaya çalıştık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı