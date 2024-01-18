Büyükçekmece Belediyesi'nde Rüşvet Operasyonu: 4 Gözaltı

BÜYÜKÇEKMECE Belediyesi'ne sabah saatlerinde yapılan rüşvet operasyonunda, Mali Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 kişi, belediye binasındaki bürolarına getirilerek arama ve inceleme yapıldı. Yapılan incelemenin ardından 4 şüphelinin yeniden götürüldüğü esnada gazetecilere saldıran bir grup, A Haber muhabirini darbetti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "2009 yılından bugüne kadar planlı, programlı, ilgili medya gruplarıyla, önceden senaryoları yazılmış operasyonlar. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin üzerine yüklenmekle, yandaş medya ile operasyonlar düzenlemekle sadece bu ülkenin yok olmakta olan demokrasisine daha çok zarar verirsiniz. Bu nedenle herkesi sağduyuya davet ediyorum." dedi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece Belediyesi'nde görevli bazı personeller hakkında, rüşvet aldıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda bir inşaat firması tarafından Nisan 2024'te oturumun başlaması planlanan yaklaşık değeri 8 milyar lira olan toplam 140 villanın inşasında temel atılmadığı, zorunlu olan fore kazıkların çakılmadığı, sismik kontrollerinin yapılmadığı, yapı denetimcilerin hiçbir kontrol yapmadan sahte rapor düzenlediği tespit edildi. Belediye görevlilerinin rüşvet karşılığı usulsüz yapılara inşaat ruhsatı verdiğini belirleyen ekipler, raporları üniversite öğretim görevlilerinden kurulu bilirkişi heyetine gösterdi. Heyet çalışmalarında 2 ayrı keşif raporu ve belediye ruhsatlarının sahteliğine ilişkin bilirkişi raporu alındı. Bunun üzerine polis, bu sabah şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, İmar ve Şehircilik Müdürü A.Ç.'nin de bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız ateşli silah, 20 bin lira nakit para, 8 tam altın, 2 yarım altın, 43 çeyrek altın ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Mali Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü, belediye binasındaki bürolarına getirildi. Belediye binasının çevresinde ise Çevik Kuvvet ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Bürolarda inceleme yapılarak arama gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerinin ardından 4 şüpheli götürülmek üzere dışarı çıkarıldı. Belediye binası önündeki kalabalık, götürülen çalışma arkadaşlarına alkışlarla destek verdi. Bu sırada, kalabalığın bir kısmı, olay yerindeki gazetecilere saldırdı. Kimliği henüz bilinmeyen iki kişi, A Haber muhabiri Ahmet Vural'ı darbetti. Aldığı darbelerle düşen muhabir Vural'ı saldırganlar tekmelemeye başladı. Diğer basın mensuplarının araya girmesiyle saldırganlar güçlükle sakinleştirilirken gözaltına alınan 4 şüpheli araçlara bindirilerek götürüldü. A Haber muhabiri Vural ise savcılığa giderek şikayetçi oldu. Olay sonrası Belediye Başkanı Hasan Akgün açıklamalarda bulundu.

"ÖNCEDEN SENARYOLARI YAZILMIŞ OPERASYONLAR"

Açıklamalarda bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "2009 yılından bugüne kadar planlı, programlı, ilgili medya gruplarıyla, önceden senaryoları yazılmış operasyonlar. Hiç kimse bizi yıldıramaz. Hak, hukuk, adalet dışında Cumhuriyet Halk Partili belediyede hiçbir şey olamaz. İnsanlık halidir. Hata varsa herkes o hatasını düzeltmek için yola çıkar, özür diler, düzeltir. 2024 yerel seçimlerine 72 gün kala 'Büyükçekmece Belediyesi'nde operasyon' hastanede yatağımda, bir baktım altyazı geçiyor. Telefonlarım kapalıydı, açtım telefonlarımı. Arkadaşlar aradı 'Evet başkanım, böyle bir şey var. 4 veya 5 arkadaşımızı almışlar evlerinden. Şimdi de belediyeye getiriyorlar. Burada odalarında arama, tarama yapılacak. Ondan sonra geri götürecekler.' ifadelerini kullandılar. Karşınızdayım değerli basın mensupları. Bu millete, bu ülkeye, bu devlete Atatürk Cumhuriyetine yakışır şekilde gitmesi için herkesin er meydanında mertçe güreşmesi lazım. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin üzerine yüklenmekle, yandaş medya ile operasyonlar düzenlemekle sadece bu ülkenin yok olmakta olan demokrasisine daha çok zarar verirsiniz. Bu nedenle herkesi sağduyuya davet ediyorum. Peki başkan bugün ne olmuş belediyede. Televizyonda altyazı, 22 kişi gözaltına alınmış. 6 tane arkadaşımız kalem memuru, mühendis, mimar sorgulanmak üzere alınıyor. Peki 16 kişi nerede, kim. Belirtilen müteahhit ve o müteahhidin yapmış olduğu inşaatla ilgili bakanlığın görevlendirmiş olduğu yapı teknik elemanları. Ben bilmiyorum, bilerek söylemiyorum, belediye dışındaki kişiler olduğuna göre kim olabilir. Yapı sahibidir, ama o yapı sahibinden daha önemlisi, yapının kontrolünden sorumlu, yapı denetim firmasının elemanlarıdır. Bunların bağlı olduğu yer, bunlara yetkiyi veren makam, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dır. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü istemiş oldukları bilgi ve belgeleri, ruhsat dosyalarını ve eklerini Cumhuriyet Savcılığı'na teslim ediyor, imza karşılığında. Ondan sonrasının bizimle ilgisi yok. Şikayet, yapılan binanın zemin etüt raporuna göre imalat yapılmadığı... 'Zemin etüt raporuna göre imalat yapılmamış' belediye ve inşaatı yapanlar arasında burada bir yolsuzluk söz konusu. Orada istenilenler yapılmamışsa bunun karşılığında muhakkak bir menfaat sağlanmıştır. Yok öyle bir şey. Bir eksiklik yapılıyorsa imalat belediyenin tasdik etmiş olduğu projeye göre yapılmıyorsa. Onu anında durdurup düzelttirmek veya düzelttiremiyorsa 3 gün içerisinde belediyesine, yani bizim belediyemiz İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'na teknik raporunu sunmak zorundadır. Sunmaz ise cezai durumla karşı karşıya kalır. İhbar etmek zorundadır. Kişilerin adaletsiz bir şekilde, hak ve özgürlüklerine, dokunulmazlıklarına bu şekilde yıpratmak, rencide etmek, hiçbir şekilde bu ülkenin hiçbir makamına; ne polisine, ne adliyesine ne de medyasına hiçbir şey kazandırmaz." ifadelerine yer verdi.