Büyükçekmece Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısına Yolsuzluk Soruşturması

Büyükçekmece Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmaları talep edilen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı hakkındaki savcılığın sevk yazısına ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yoğun inşaat bölgesi olan Büyükçekmece'de belediye başkanının yakınlarının ilçede hafriyat işlerini yönettikleri, hafriyatların kaçak alanlara dökümünü sağlayarak kazanç sağladıkları ve nüfuz kullandıklarına ilişkin tespitlere yönelik aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün ve Belediye Başkan Yardımcısı Kazancı'nın da bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, İstanbul Adliyesindeki ifade işlemlerinin ardından tutuklanmaları talep edilen Akgün ile Kazancı hakkında savcılığın sevk yazısına ulaşıldı.

"Taleplerini kabul etmeyenlere ruhsat ve iskan vermediler"

Şüphelilerin, Büyükçekmece'de başta imar konularında iş sahiplerinden haksız talepte bulundukları kaydedilen yazıda, başvuranları inşaat ruhsatı aşamasında Hasan Akgün'ün kasası olduğu öne sürülen Osman Yeşilgül'ün başkanı olduğu basketbol takımına sözde bağış yapmaya zorladıkları anlatıldı.

Yazıda, şüphelilerin iskan aşamasında ise başvuru sahiplerini daire, villa vermeye zorladıkları, taleplerini kabul etmeyenlerin ruhsat ve iskanını vermedikleri, başvurularını beklettikleri belirtildi.

Akgün'ün, iş sahipleriyle kendisinin görüşmediği, imar müdürü ya da başkan yardımcısının görüşmeleri yaptığı aktarılan yazıda, Akgün'ün, sorumluluktan kurtulmak için alt kademedeki kişileri üzerinden taleplerini muhataplarına ilettiğine ilişkin tespitlere yer verildi.

Önceki imardan sorumlu belediye başkan yardımcısının benzer konulardan dolayı tutuklandığı anımsatılan yazıda, bu kişinin serbest kalınca kaçtığı ve halen firari olduğu ifade edildi.

Sevk yazısında, Akgün'ün akrabalarının ilçede başta hafriyat ve inşaat işleri olmak üzere bazı alanlarda Akgün'ün nüfuzunu kullanarak kazanç sağladıkları ifade edilen yazıda, ilçede birçok kaçak döküm sahası olduğu, söz konusu kişilerin bunların başında da yer aldığı anlatıldı.

Akgün'ün damadı şüpheli Eray Kurt'un firari olduğu ifade edilen yazıda, bölgedeki inşaatlardan villalar satın alındığı, her ne kadar satış olarak gösterilmişse de göstermelik satış olduğuna dair kuvvetli şüpheler bulunduğu kaydedildi.

"Can güvenliğinden endişe etti"

Yazıda, "Soruşturmanın geldiği aşamada şüphelinin belediye başkanı olması dolayısıyla yetkilerini aleyhlerine kullanacağını düşünen birçok iş sahibinin korktukları için maruz kaldıklarını paylaşamadıkları görülmüştür. Nitekim ifadesi alınan (şüpheli) Mansur Aslan, 2 Haziran günü Cumhuriyet Başsavcılığımıza gelerek can güvenliğinden endişe ettiğini belirtmiştir." denildi.

Akgün ve Kazancı'nın kamu görevinin vermiş olduğu yetkileri kötüye kullanarak iş sahipleri üzerinde baskı kurdukları, talepleri geciktirerek ya da reddederek maddi menfaat elde etmeyi amaçladıklarına işaret edilen yazıda, bu kapsamda basketbol takımına sözde bağışa, sponsorluğa zorladıkları, belediyenin yetkisinde olan yolları yapmayarak kendi çalıştıkları firmalara yönlendirdikleri, bu firmanın (şüpheli) Ali Nuhoğlu'na ait firma olduğu ve firmanın da anlaşmaya rağmen yolları yapmadığı belirtildi.

Yazıda, iş sahiplerinin haklarını dahi aramadıkları ve yollarını kendileri yapmak zorunda kaldıkları ifade edildi.

Şüphelilerin üzerlerine atılı "rüşvet almak" ve "icbar suretiyle irtikap" suçlarını işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğu kaydedilen yazıda, serbest kalmaları halinde ifade veren ve verecek kişilere baskı yapacaklarına dair somut delillere dayalı kuvvetli şüphe nedenleri bulunduğu bildirildi.