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Büyükada'da 'Azmanbüs' Eylemi: Doğal Hayat ve Kültürel Miras Tehlikede

Büyükada'da 'Azmanbüs' Eylemi: Doğal Hayat ve Kültürel Miras Tehlikede
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İETT'nin Büyükada'da hizmete aldığı elektrikli minibüsler, yerel halk tarafından 'azmanbüs' olarak adlandırılıyor. Adalar'daki doğal yaşamın korunması ve yapılaşmaya karşı gerçekleştirilen eylemde, Adalar'ın SİT alanı olduğuna dikkat çekildi. Eylemciler, motorlu araçların ve denetimsiz turizmin ormanlık alanları tehdit ettiğini vurguladı.

İett'nin Büyükada'da hizmete aldığı ve Adalıların "azmanbüs" olarak adlandırdıkları elektrikli minibüsler ile bölgedeki turizm tesisi adı altındaki yapılaşmaya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde eylem yapıldı.

Saraçhane'de bir araya gelen aralarında "Adalar Dayanışma Ağı" üyelerinin de bulunduğu grup, çeşitli sloganlar attı.

Ağ adına basın açıklaması yapan Zekiye Kürkçü, Adalar'ın bütünüyle SİT alanı olduğunu ve "Özel Çevre Koruma Bölgesi" ilan edildiğini söyledi.

Burasının yüzde 60'ının orman olduğunu ifade eden Kürkçü, "Koruma alanını ve üzerinde yaşayanları etkileyecek uygulamalarda, Adalar'da yaşayanların ve Koruma Kurullarının onayının alınması hukuki zorunluluktur. Adalara, İBB/ İETT tarafından toplu taşıma bahanesiyle, azmanbüslerin sokulması, motorlu araç kullanımına yol verilmesi, ormanlık alanların denetimsiz bir şekilde turizme açılması, yangın riskine, ormansızlaşmaya yol açıyor." diye konuştu.

Kürkçü, "İBB yönetiminin, uygulamalarıyla itiraz etmeyen, kolay yönetilen bir toplum oluşturma hedefinde" olduğunu, Adalar'da patlayıcı ve yanıcı özelliği yüksek bataryalarla çalışan azmanbüslerin yangın riskini artırdığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ormanlık alanlarda, bizzat İBB tarafından kaçak yapılar inşa ediliyor. İBB ve bağlı kuruluşlarının hukuka aykırı eylemleri, doğal yaşam alanlarının parçalanmasına, ekosistemin bozulmasına, kültürel mirasın tahribine neden oluyor. Birinci derece deprem bölgesi ve tsunami riski olan Adalar, turizm alanına dönüştürülüyor. Kıyıları işgal edilerek, denetimsiz nüfus artışına yol açılıyor. Bu durumda, kaçak işletmelere yığılan on binlerce ziyaretçi için elimizden bir şey gelmeyecektir. Yaşanacak felaketlerin sorumlusu, iktidar tutkunları ve iktidar sahipleri olacaktır."

"İmamoğlu ve yandaşları çok sesliliği detone buluyor"

Ormanlarda "mesire yeri" adı altında hukuka aykırı turistik tesisler ile plajlar oluşturulduğunu aktaran Kürkçü, Büyükada'da İBB tarafından ormanla denizin birleştiği kıyıların dokusu bozularak kayıt dışı plaj işletmeciliği yapıldığını anlattı.

Kürkçü, Adalar'ın turizm hacminin denetimsiz şekilde artması ve hızlı şehirleşme nedeniyle son 5 yılda tarihinde hiç olmadığı kadar tahrip edildiğini belirterek, "Azmanbüslerin ve ağır tonajlı araçların konforu uğruna ağaçlar yok ediliyor. Katliama karşı çıktığımızda 'Sesiniz detone' diyorlar. İmamoğlu ve yandaşları çok sesliliği detone buluyor. Adalar Belediye Başkanı, kıyıları işgal edenlere kasım ayına kadar dokunulmama garantisi verdiğini itiraf ediyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
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