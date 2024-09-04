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Büyük tartışma yaratan İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villanın yıkımına başlandı

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İstanbul Vaniköy'deki kaçak villa inşaatı için yıkım kararı çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından koordine edilen yıkım çalışması başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Vaniköy'deki kaçak yapıya ilişkin, "Yıkım faaliyeti ekiplerimiz koordinesinde bugün gerçekleştirilecektir" açıklamasının ardından yıkım çalışmalarına başlandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İBB yetki alanındaki villadaki kaçak inşaatın İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerince durdurulduğu hatırlatıldı. Paylaşımda, "Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde bir takım izinsiz inşa faaliyetlerin gerçekleştiği tespit edilmiş ve ruhsatsız yapılar Bakanlığımızca mühürlenmişti. Tespit edilen alanda yer alan ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskânlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım faaliyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekiplerimiz koordinesinde bugün gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

Büyük tartışma yaratan İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villanın yıkımına başlandı

"İSTANBUL'UN ÇEVRE HAZİNESİNİ PARA BABALARINA PEŞKEŞ ÇEKİYORLAR"

Tartışma yaratan kaçak villa üzerinden muhalefete yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefet yıllarca çevre üzerinden bize ders vermeye kalktı, şimdi İstanbul'un en nadide çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Büyük tartışma yaratan İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villanın yıkımına başlandı

Büyük tartışma yaratan İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villanın yıkımına başlandı

Büyük tartışma yaratan İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villanın yıkımına başlandı

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Boğazı İstanbul Vaniköy Güncel

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Yorumlar (14)

Yıldırım YILDIZ:

İyi yapıyorlar kiminse kimin

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Mehmet Karacan:

Kim uygunsuz yapı yaparsa müsaade edilmesin

101
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Brh atr:

birazda şu millete yapılan zamları ele al birazda 30 ayrı suçu olupta adli kontrol ile gezenleri ele alsanız iyi olacak zengin orda yapmaz başka yerde yapar garibanın işine el atsanız

58
15
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Fake You hard:

Ekrem uzgun

27
13
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Hasan Turk:

Katarlilara sattiklatinda geri alinicak

20
14
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Yıldırım YILDIZ:

Bu kaçak yapı kimin neden açıklanmıyor ?

23
2
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Cevdet Taşkın:

HE AYNEN ÖYLE SADECE BALKONU YIKARLAR YIKTIK DERLER HEY GİDİ DÜNYA HEY

10
3
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Nurgül Birgüvi:

Sorun bakalım izmir’de yanan yerleri Cumhur başkanının izniyle iklim ve şehircilik bakanlığı orman vasfından çıkarıp imara kime açacaklar. Vaniköy tek bir villa. Bukadar ses getirdi. İzmirin ciğerleri niçin ağaçlandırılmıyor bu villa kadar ses getirmiyor. sorarım sizlere.

5
2
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Ali Tokgönül:

Şu İstanbul'da izin verdiğiniz dikine, dikine binaları da yıksanız !!!

5
0
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Onur Yener:

Geçmiş olsun Ekrem, bir daha ki sefere artık...

2
1
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