Büyük tartışma yaratan İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villanın yıkımına başlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Vaniköy'deki kaçak yapıya ilişkin, "Yıkım faaliyeti ekiplerimiz koordinesinde bugün gerçekleştirilecektir" açıklamasının ardından yıkım çalışmalarına başlandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İBB yetki alanındaki villadaki kaçak inşaatın İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerince durdurulduğu hatırlatıldı. Paylaşımda, "Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde bir takım izinsiz inşa faaliyetlerin gerçekleştiği tespit edilmiş ve ruhsatsız yapılar Bakanlığımızca mühürlenmişti. Tespit edilen alanda yer alan ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskânlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım faaliyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekiplerimiz koordinesinde bugün gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

"İSTANBUL'UN ÇEVRE HAZİNESİNİ PARA BABALARINA PEŞKEŞ ÇEKİYORLAR"

Tartışma yaratan kaçak villa üzerinden muhalefete yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefet yıllarca çevre üzerinden bize ders vermeye kalktı, şimdi İstanbul'un en nadide çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar" ifadelerini kullanmıştı.